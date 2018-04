Grand Slam Rollins

Google Plus

Seth Rollins ha demostrado ser material para campeón desde sus inicios en NXT como el inaugural campeón de esta división, y como parte del elenco principal desde que era parte de The Shield hasta la fecha donde individualmente es de los mejores del mundo y en Nueva Orleans se convirtió en Campeón Intercontinental.

La trayectoria para ésta gran hazaña inicia con sus compañeros del escudo, quienes ya se habían coronado Grand Slam Champions, Dean Ambrose obteniendo el campeonato en parejas en 2017 con Rollins, y Roman Reigns con el Intercontinental en noviembre pasado.

El primer cetro fue el WWE Tag Team Championship obtenido en Extreme Rules de 2013 contra Team Hell No (Daniel Bryan y Kane) en una Tornado Match. Esa noche los tres miembros de The Shield obtuvieron sus primeros campeonatos.

El arquitecto fue el ganador del maletín Money in the Bank en 2014, y ya como parte de The Authority fue fundamental en los planes de ésta. Tras perder con Randy Orton en Wrestlemania 31, Seth Rollins hizo el canjeo más inesperado al intervenir en el evento central entre Roman Reigns y Brock Lesnar para marcar un momento histórico convirtiéndose en WWE World Heavyweight Champion.

En SummerSlam de 2015 John Cena como Campeón de los Estados Unidos desafió al Campeón Mundial Rollins con el argumento de ser un verdadero campeón, a una lucha de Campeón contra Campeón, el ganador se llevaba ambos títulos. Y luego de una gran lucha en un momento inesperado el conductor de televisión Jon Stewart interfirió para atacar al líder de la Cenation y dejando en bandeja a Seth Rollins que con un Pedigree sobre una silla se convirtió doble Campeón y Ganador de la Triple Corona.

Finalmente, luego de varios campeonatos en pareja y un campeonato mundial adicional, el Mata Reyes conquistó un nuevo combate en Wrestlemania 34, donde como el Rey de la Noche de la serie Juego de Tronos , venció en una triple amenaza a The Miz y a Finn Bálor para hacerse de la presea blanca y convertirse en el décimo primer Grand Slam del formato actual.