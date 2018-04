Lesnar retiene en el regreso de 'The Undertaker'

Renee Young fue la encargada de abrir el evento magno de la WWE. La presentadora fue la primera en hablar durante el kick off. Young dirigió la mesa de comentaristas del pre show por donde pasaron grandes nombres del mundo del wrestling y donde se repasaron todas las rivalidades de la noche.

Durante el kick off del evento, el cual ocupó las dos primeras horas de WrestleMania, tuvieron lugar tres combates. Cedric Alexander se coronó nuevo campeón crucero, mientras que Matt Hardy y Naomi apuntaron sus nombres en la historia al ganar la Batalla de André el Gigante y la Women's BattleRoyal, respectivamente.

Batalla de André el Gigante

El combate contó con dos comentaristas de excepción como son Jim Ross y King Lawler. Nada más sonar la campana la locura abordó el cuadrilátero. Aiden English fue el primer eliminado. La pelea continuó y varios hombres fueron eliminados, sin embargo, no se consiguió algo de claridad sobre el ring debido al gran número de luchadores que quedaban. Goldust protagonizó un segmento cómico con R-Truth, mientras Primo era eliminado. Mojo Rawley eliminó a su antiguo compañero de equipo, Zack Ryder, mientras que Anderson fue eliminado por Gable.

Tras una promo del combate entre Lesnar y Roman Reigns, Apollo Crews fue eliminado por The Revival. Los excampeones de NXT fueron expulsados por Bo Dallas y Curtis Axel, los cuales sucumbieron ante Kane. Fandango trató de reírse de Kane, pero este le eliminó, al igual que Corbin hizo con Slater. Ziggler elimino a O’Neil, pero fue atacado por Goldust que dominó sobre sus rivales, mientras Matt Hardy atacaba a Kane. Ziggler eliminó a Goldust. Hardy aplicó un Twisted of Face a Dyllinger y lo eliminó. Kane y Ziggle fueron eliminados en los siguientes segundos para dejar sobre el ring a Corbin, Hardy y Mojo. Mojo atacó a sus rivales, centrándose en el mayor de los Hardys. Corbin y Mojo se unieron para atacar a Matt Hardy y tratar de eliminarlo, pero las luces se apagaron y Bray Wyatt apareció de la nada. Wyatt ayudó a Hardy a eliminar a Mojo, pero no pudo con Corbin que le aplicó un End of Days. Hardy eliminó a Corbin ganando de esta forma la pelea en honor a André el Gigante.

WWE.com

Victoria: Matt Hardy tras eliminar a Corbin. Tras el combate Matt agradeció la ayuda a Bray Wyatt y ambos se fundieron en un abrazo.

Campeonato crucero

Cedric Alexander vs Mustafa Ali

Alexander fue el encargado de dar el primer golpe, pero rápidamente le respondió Ali. Alexander con una patada consiguió la primera ventaja del combate y la primera cuenta de dos. Ali respondió con una patada voladora, pero no pudo ante el impulso de Alexander que aplicó un Suicide Dive. Cedric mantuvo el control de la pelea con un Suplex y un candado, pero Ali reaccionó con dos Clotheslines. Ali aplicó un Facebuster de la nada para buscar la primera cuenta a su favor, la cual llegó a dos. Los dos luchadores intercambiaron llaves rápidas para quedar ambos tendidos sobre la lona. Alexander invirtió un Tornado DDT de su rival, para volver a tomar el control de la pelea. Los dos luchadores pelearon sobre la tercera cuerda hasta que finalmente Ali aplicó un gran movimiento aéreo seguido de una cuenta de dos. Ali buscó la tercera cuerda de nuevo, pero fue expulsado por su rival al ringside. Alexander dominó los instantes venideros con patadas al borde de la ilegalidad y trató de buscar el Lumbar Check, pero Ali lo invirtió con una buena llave aérea que continuo con un Tornado DDT seguido de un Imploding 450° Splash y de la cuenta, pero Alexander puso su pie sobre la cuerda. Ali trató de volver a aplicar el Imploding 450° Splash, pero Alexander se apartó en el último momento. Cedric aplicó tres codazos seguidos y el Lumbar Check para conseguir la victoria.

Victoria: Cedric Alexander por cuenta de tres. Alexander se convirtió de esta forma en el nuevo monarca de la división crucero.

WWE.com

Women's BattleRoyal

Beth Phoenix se incorporó a la mesa de comentaristas en donde ya estaba Paige. Entre las luchadoras que participaron se encontraban varias luchadoras de NXT. Todas las luchadoras a excepción de Becky Lynch, Bayley y Sasha Banks realizaron una entrada conjunta. Nada más sonar la campana todas las luchadoras se lanzaron sobre Carmella eliminándola. La siguiente en caer fue Dana Brooke. Tras la eliminación de Brooke el caos reinó sobre el cuadrilátero. Las luchadoras de NXT hicieron equipo para eliminar a varias luchadoras. Las luchadoras de la marca amarilla siguieron dominando sin que ninguna cayese. Tras un anuncio promocional de la WWE, Kari Sane fue eliminada debilitando al equipo de NXT. Lana fue la siguiente en caer. Las luchadoras del roster principal se empezaron a imponer y eliminaron a varias luchadoras de NXT dejando solo a Peyton Royce. James eliminó a Becky, pero fue eliminada por Riott. Riott Squad empezaron a dominar. Natalya se unió a sus compañeras de SmackDown para castigar a Sasha y a Bayley. Las dos amigas eliminaron a sus rivales hasta quedar solas en el ring. Como si se tratase de un combate individual empezó a fase final de la pelea. Sasha trató de dar la mano a Bayley, pero esta la traicionó y la expulsó del ring. Naomi apareció de nada, pues según dijeron no había sido eliminada y sacó del cuadrilátero a Bayley.

Victoria: Naomi tras eliminar a Bayley.

Campeonato Intercontinental

The Miz (c) vs. Seth Rollins vs. Finn Balor

Los tres luchadores ofrecieron un comienzo rápido, donde Bálor dio el primer golpe serio con una Suice Dive. De vuelta al ring The Miz consiguió algo de aire, pero sufrió un Neckbreaker de Rollins. El campeón intercontinental derribó a Rollins con un rodillazo y pudo dominar durante un tiempo sobre sus rivales. Bálor consiguió hacer el comeback tras romper un candado, pero tras deshacerse de Miz tuvo que defenderse de un Rollins hipermotivado. Seth aplicó dos Suice Dive para controlar la pelea, pero sufrió un DDT de The Miz. El campeón intercontinental aplicó la Figure Four a Bálor, pero Rollins rompió el candado con un Frog Splash. El público empezó con cánticos de “This is awesome”. La pelea paso al ringside donde Bálor consiguió algo de ventaja. Balor buscó el Coup de Grace, pero Miz lo impidió. Rollins aplicó una Powerbomb a Miz, y después un SuperSuplex a Bálor, pero sufrió el Skull-Crushing Finale de The Miz.

WWE.com

El campeón intercontinental se levantó el primero y empezó a pelear con Finn Bálor, sufriendo contra el aspirante. Bálor aplicó el Coup the Grace para evitar que Miz aplicase la cuenta y se lo volvió a aplicar a Miz. Rollins apareció de la nada para aplicar el Curb Stomp a sus rivales y conseguir la victoria.

Victoria: Seth Rollins por cuenta de tres. Rollins consiguió de esta forma el título intercontinental.

WWE.com

Campeonato de Mujeres de Smackdown

Charlotte Flair (c) vs. Asuka

Intercambiando llaves de brazos empezando las dos luchadoras el combate. Asuka dio el primer golpe serio con una patada. Charlotte reaccionó con varias bofetadas, sin embargo, Asuka mantuvo el control de la pelea. La japonesa centró su ataque en el brazo izquierdo de su rival. Charlotte rompió una llave de Asuka y consiguió por primera vez el control del combate. La hija de Ric Flair falló el Moonsault y Asuka consiguió aplicar el Triangle Choke, pero Charllote lo invirtió para aplicar The Walls of Jericho. Tras intercambiar varios Roll Ups, Asuka volvió a tomar el control de la pelea. Las dos luchadoras pelearon en el filo del ring hasta que Asuka aplicó un Suplex en dirección al ringside. De vuelta al ring Auka dominó con un ataque aéreo al que siguió con varias patadas. Charlotte sorprendió con un ataque aéreo de la nada y una cuenta de dos. Asuka aplicó in Armblock, pero Charlotte lo invirtió. Charlotte aplicó una Spear de la nada seguida de una cuenta de dos. Charlotte aplicó The Figure Eight y Asuka no pudo romper el candado y se rindió.

WWE.com

Victoria: Charlotte Flair por sumisión. La hija de Ric Flair acabó con la racha de Asuka y retuvo el cinturón de la división femenina de SmackDown. Tras el combate Asuka tomó el micro para decir que Charlotte estaba preparada para Asuka y la felicitó antes de fundirse en un abrazo.

Un árbitro fue a donde estaba John Cena para pedirle que se fuera a los vestuarios.

Campeonato de Estados Unidos

Randy Orton (c) vs. Bobby Roode vs. Jinder Mahal vs. Rusev

Rusev fue el que se quedó sobre el ring tras derribar a todos sus rivales. Roode trató de aplicar un Roll Up, pero solo llegó a dos. Randy Orton volvió al ring y dominó sobre sus rivales aplicando un SuperSuplex a Roode. Jinder trató de hacer equipo con Rusev, pero este no quiso y empezó a castigarle. El búlgaro trató de atacar a Orton, pero este le atacó en el ringside. En el ring Roode domino sobre Jinder con un Spinebuster. Orton apareció para deshacerse de Roode y de Rusev con un DDT desde la segunda cuerda. El campeón de EEUU aplicó dos RKO, pero Roode evitó la cuenta. Roode aplicó el Glorious DDT, pero su cuenta fue interrumpida por Jinder Mahal. Rusev apareció para aplicar varias patadas y ganarse el cariño del público. Sunil distrajo a Rusev y Mahal aplicó el Khallas para conseguir la victoria.

Victoria: Jinder Mahal por cuenta de tres sobre Rusev. Mahal consiguió de esta forma el cinturón de EEUU.

WWE.com

Triple H & Stephanie McMahon vs. Kurt Angle & Ronda Rousey

Antes de comenzar el combate Stephanie McMahon atacó hasta en dos ocasiones a Ronda. El combate comenzó con Angle y Triple H sobre el ring. Angle empezó dominando con varios puñetazos. Triple H aprovechó un despiste del árbitro para conseguir algo de ventaja. Stephanie aprovechó los despistes del árbitro para atacar a Angle que sufrió un Spinebuster. Angle evitó un golpe de Triple H que casi le dio a su mujer, pero frenó en el último momento. Ronda tomó el relevo y dominó fácilmente sobre la hija de Vince McMahon. Ronda trató de aplicar Armbar, pero Stephanie rompió la llave con un piquete a los ojos. Stephanie consiguió algo de ventaja con varias patadas, pero Ronda frenó el ímpetu de su rival. Triple H sacó al árbitro y a Ronda del ring, hasta que Angle apareció. Ronda se encaró con Triple H y a pesar de que árbitro trató de impedirlo los dos empezaron a pelear con dominio para Ronda.

WWE.com

Stephanie apareció para atacar a Ronda. Angle subió al ring y aplicó varios Suplex a Triple H. Angle aplicó el Angle Slam pero la cuenta solo llegó a dos. Stephanie evitó que Angle aplicase su llave de sumisión y Triple H aplicó el Pedigree, pero Ronda rompió la cuenta. Hunter buscó aplicar una Powerbomb a Ronda, pero esta la invirtió con un Armbar. Ronda le aplicó el Armbar a Stepahanie, mientras Angle le aplicaba el Ankle Lock a Triple H. La pareja heel buscaba el Pedigree a la vez, pero no pidieron conectar y Ronda aplicó el Armbar a Stephanie y conseguir la victoria.

Victoria: Kurt Angle & Ronda Rousey por sumisión.

Campeonato de Parejas de Smackdown

The Usos (c) vs. The New Day vs. The Bludgeon Brothers

Antes de sonar la campana los dos equipos atacaron a Harper y a Rowan, sin embargo estos dominaron los compases iniciales del combate. Wood trató de atacar a Harper y a Rowan, pero no pudo con ellos. Los antiguos miembros de la familia Wyatt dominaron, pero The Usos consiguieron reaccionar con movimientos rápidos. The Usos aplicaron un Doble Suplex a Rowan, mientras Harper atacaba a Kofi. The Usos aplicaron una Doble Superkick, sin emargo el control siguió siendo de Harper y Rowan que tras aplicar un Assisted Avalanche Powerbomb consiguieron la victoria.

Joseph Quinn. (WWE Admin)

Victoria: The Bludgeon Brothers por cuneta de tres. De esta forma Rowan y Harper se convirtieron en nuevos campeones por parejas de SmackDown.

John Cena hizo su entrada al rinng mientras se anunciaba un combate a una caída. Un árbitro entró para hablar con Cena y tras esto “El Marine” se marchó. La luz se apagó y el que salió fue Elias con su guitarra. El músico se dirigió al ring mientras anunciaba que él era el rival de Cena y el público abucheaba. Cena volvió a su sitio como espectador mientras Elias cantaba. Cena regresó cuando Elias le dijo que apestaba, Jonh se deshizo de Elias fácilmente mientras el público cantaba Undertaker. La música de Cena empezó a sonar mientras este marchaba, pero de repente se apagó al igual que las luces. El sombrero y la gabardina de The Undertaker aparecieron y desaparecieron del ring y la música de Taker empezó a sonar.

WWE.com

The Undertaker apareció por la rampa principal del escenario y se dirigió al ring donde Cena lo esperaba.

WWE.com

John Cena vs. Undertaker

Taker atacó rápidamente a su rival y dominó con movimientos ágiles. Taker se mostró en un estado de forma bastante bueno para su edad. The Deadman dominó sin ningún problema y sin que Cena le golpease. Tras invertir un Chokeslam, Cena aplicó el primer golpe, pero cuando buscaba el Five Knuckle Shuffle Taker se levantó. The Undertaker aplicó un Chokeslam y un Tombstone Piledriver para conseguir la victoria.

Victoria: The Undertaker por cuenta de tres.

WWE.com

Shane McMahon & Daniel Bryan vs. Kevin Owens & Sami Zayn

Kevin Owens y Sami Zayn atacaron por la espalda a sus rivales y dominaron en el ringside donde Owens aplicó una Powerbomb contra el filo del ring a Daniel Bryan. Los médicos salieron para atender a Bryan mientras McMahon dominaba sobre el ring a Owens y a Zayn. La superioridad numérica se impuso y Zayn y Owens empezaron a dominar. Los canadienses se intercambiaron el relevo en varias ocasiones para seguir con su castigo. Shane tuvo una breve reacción, pero Zayn le aplicó una Blue Thunder Bomb, pero falló su característica patada. Shane consiguió algo de aire y aplicó el Coast to Coast a Zayn. Owens evitó la cuenta y tomó el relevo. Daniel Bryan reapareció para salvar a su compañero. Bryan tomó el relevo e hizo el hot tag entre los vítores del público. Bryan dominó sobre sus rivales y aplicó sis características patadas en la esquina seguidas de una Super Hurracarrana. Zayn pudo aplicar la Helluva Kick y le dio el relevo a Owens que aplicó la Pop Up Powerbomb y una cuenta de dos. Zayn se quedó en el ring con Bryan, el cual le contestó a los puñetazos con varias bofetadas y las Yes Kicks. Bryan aplicó el Buisaku Knee y el Yes Lock para conseguir la victoria.

Victoria: Shane McMahon & Daniel Bryan por sumisión.

Campeonato de Mujeres de Raw

Alexa Bliss (c) vs. Nia Jax

Antes de empezar el combate Nia atacó a Mickie James. Alexa trató de salvar a su amiga, pero no pudo. Una vez sonó la campana, Nia empezó a dominar sobre la campeona. Nia aplicó Military Press Drop y Alexa trató de escapar, pero Nia lo impidió. Alexa golpeó con un piquete en los ojos para conseguir una breve ventaja atacando la pierna izquierda de su rival. Nia rompió una llave de sumisión con un Suplex. Alexa evitó un golpe y aplicó un Twisted Bliss en dirección al ringside. Alexa aplicó el DDT y buscó la cuenta que solo llegó a dos. Nia reaccionó y volvió a dominar. Nia a pesar de los piquetes en los ojos de su rival pudo derribar a Alexa y le aplicó una Samoan Drop desde la segunda cuerda para conseguir la victoria.

Victoria: Nia Jax por cuenta de tres. Nia Jax consiguió su primer campeonato en la WWE de esta forma.

WWE.com

Campeonato de WWE

AJ Styles (c) vs. Shinsuke Nakamura

El combate comenzó con el típico llaveo sin que ninguno de los dos diese un golpe certero. Nakamura con una patada empezó a dominar y buscó la primera cuenta del combate. Styles evitó un golpe y dio la vuelta al combate con un Suplex. Tras un tiempo de dominio de Styles el combate pasó al ringside donde Nakamura consiguió tomar algo de aire. El japonés combinó varias patadas y aplicó un Facebuster, al cual Styles respondió con la misma llave. El campeón de la WWE volvió a tomar el control del combate y buscó el Phenomenal Forearm, el cual invirtió Nakamura. Tras pelear en las cuerdas, Styles centró su ataque en la pierna izquierda de su rival con un Calf Crusher. Nakamura invirtió la llave con una sumisión, pero Styles consiguió liberarse con una especie de Powerbomb. Styels aplicó el Phenomenal Forearm, pero la cuenta solo llegó a dos. Nakamura invirtió un 450 Springboard y buscó la cuenta, la cual llegó a dos.

WWE.com

Tras un intercambio de golpes Nakamura aplicó una Kinshasa, aun así la cuenta no llegó a tres. El japonés buscó una nueva Kinshasa, pero Styles la invirtió y aplicó el Styles Clash para conseguir la victoria.

Victoria: AJ Styles por cuenta de tres. AJ Styles retuvo el cinturón de la WWE. Tras el combate ambos se abrazaron, pero en el momento de despedirse Nakamura atacó con un golpe bajo a AJ, haciendo así un turn heel. El japonés expulsó del ring a su rival y lo atacó en el ringside con un Kinshasa.

WWE.com

Campeonato de Parejas de Raw

The Bar (c) vs. Braun Strowman & Nicholas

Antes del combate Strowman tomó el micro para anunciar que su compañero sería una persona del público. Strowman seleccionó a un niño de entre el público llamado Nicholas. Strowman empezó dominando sobre Sheamus y sobre Cesaro imponiendo su fuerza física. The Bar hicieron equipo para aplicar un Suplex a Strowman y dominar sobre este. Strowman pasó por malos momentos mientras el público coreaba el nombre de Nicholas. Strowman se rehizo y le dio el relevo a Nicholas que al ver a Cesaro devolvió el relevo. Strowman aplicó un PowerSlam y consiguió la victoria.

Victoria: Braun Strowman & Nicholas por cuenta de tres. De esta forma se coronaron como campeones por parejas.

Campeonato Universal

Brock Lesnar (c) vs. Roman Reigns

Lesnar encerró en la esquina a Roman y le empezó a aplicar Suplex. Roman reaccionó con dos Superman Puch. Roman expulsó del ring a Lesnar, que en el ringside volvió a aplicar tres nuevos Suplex. De vuelta al ring Lesnar aplicó cuatro nuevos Germans Suplexs. Lesnar desmontó una mesa de comentaristas, tiempo que Roman aprovechó para tomar algo de aire. Roman sorprendió a su rival con una Spear. El samoano aplicó un Superman Punch y dos nuevas Spear seguidas de una cuenta de dos. Lesnar con un rodillazo invirtió una nueva Spear de Roman. El campeón universal aplicó el primer F5 de la noche seguido de una cuenta de dos. Lesnar volvió a aplicar un F5 y una nueva cuenta de dos. El tercer F5 de la noche no tardó en llegar, pero de nuevo Roman se liberó mientras el público cantaba que se aburría. Lesnar bajo al ringside y aplicó un nuevo F5, esta vez contra la mesa de los comentaristas.

WWE.com

De vuelta al ring Lesnar aplicó de nuevo un Suplex y un F5. Lesnar se quitó la protección de los puños y empezó a golpear a Roman hasta que este empezó a sangrar. Roman evitó un nuevo F5 y aplicó dos nuevas Spear, sin embargo, Lesnar sorprendió con un nuevo F5 para conseguir la victoria.

Victoria: Brock Lesnar por cuenta de tres. Lesnar retuvo de esta forma el cinturón universal.