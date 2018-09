Previa semana 2 de la NFL 2018

La Semana 1 de la temporada 2018 de la NFL ya pasó. La ansiedad por el arranque de la temporada regular se terminó y tuvimos resultados obvios, dominaciones y algunas sorpresas.

Fue la tercera semana inaugural con más puntos en la historia de la NFL, un número que nos da un indicativo de los buenos encuentros que tuvimos. Para esta segunda semana habrá algunos duelos divisionales interesantes, y una planilla de primetime como para no perderse.

Baltimore Ravens vs Cincinnati Bengals

El TNF de esta semana no solo es un duelo divisional, sino que también enfrenta a dos equipos que se destacaron en algún lado del campo en el primer partido. Baltimore es la mejor defensa de la liga después de esta primera semana (no, los Bills no son buena medida), y lo Bengals dieron vuelta un partidazo contra los Colts con una sobresaliente actuación de Andy Dalton. Una buena ofensiva contra una buena defensiva es siempre un enfrentamiento a ver.

Carolina Panthers vs Atlanta Falcons

Deion Jones y Keanu Neal estarán fuera el resto de la temporada. Matt Ryan no pareció conectado con sus receptores. No se vio lo mejor de Devonta Freeman y Tevin Coleman. Y, aun así, Atlanta sigue siendo candidato. En uno de los lindos duelos divisionales que nos regala esta semana, los Falcons recibirán a los Panthers, quienes, haciendo poco en ofensiva, pero siendo sólidos en defensiva, ganaron su primer partido.

Indianapolis Colts vs Washington Redskins

Andrew Luck es bueno, extremadamente bueno. Pero su equipo no lo ayuda ni un poco. Los Colts visitarán a unos Redskins que solo fallaron en darle el ovoide a un receptor en su victoria en la primera semana. Tal vez veamos el inicio de otra racha de partidos sin que Alex Smith anote touchdown con un pase a un receptor.

Houston Texans vs Tennessee Titans

Los de Bill O'Brien tiene que mejorar el ataque. Deshaun Watson no lució cómodo en la derrota ante los Patriots. Ademas, la defensiva parece haber presionado solo en el último cuarto. Una DL con nombres como Watt y Clowney no puede permitirse eso. Los Titans perdieron ante uno de los equipos con menos talentos de la liga, se quedaron sin Delanie Walker por el resto del año, y aún están en duda las lesiones de Marcus Mariota y Taylor Lewan. Con todos estos problemas, Houston y Tennessee irán por su primera victoria de la campaña.

Philadelphia Eagles vs Tampa Bay Buccaneers

Doug Pederson confirmó que Nick Foles volverá a ser titular. La defensiva de Philadelphia (o la incapacidad de los Falcons) fueron el factor clave en el debut. Si Jay Ajayi mantiene su nivel tal vez tengamos a uno de los mejores backs de la temporada. Por el lado de Tampa, remarcable como Ryan Fitzpatrick se cargó este equipo al hombro. Seguramente seguirá jugando así con el objetivo de ganarle el puesto a Jameis Winston, todavía suspendido. Vernon Hargreaves se perderá el resto de la temporada, y es una incógnita como los Bucs suplantarán su baja.

Kansas City Chiefs vs Pittsburgh Steelers

Lo que hizo Tyrek Hill en la primera semana fue simplemente injusto. Es como poner un chico de 30 años a jugar con chicos de preescolar. Mahomes superó las expectativas en su debut, y si logran asentar bien el juego terrestre con Kareem Hunt a la cabeza, estamos ante la mejor ofensiva de la liga para los próximos años. En frente estará Pittsburgh, quien a falta de Le’Veon Bell tuvo a un James Conner extraordinario. Roethlisberger es de tener algunos juegos muy malos por temporada, y quizá sea mejor que esto haya ocurrido el domingo ante los Browns. La duda para ambos equipos está en la defensiva, seguramente este sea el partido con más puntos del fin de semana.

Miami Dolphins vs New York Jets

Y cuando nadie lo esperaba, estos dos equipos debutaron con victoria en la primera semana. Miami le ganó en un juego eterno a los Titans, mostrando buenos argumentos defensivos y sorprendiendo en el ataque. Los Jets ganaron en Detroit con una emocionante actuación de Sam Darnold en su debut como profesional y una labor destacable de su defensiva. No dejen de prestarle atención a estos dos equipos, tal vez de aquí salga un sleeper como Wild Card para los playoffs de la AFC.

Los Angeles Chargers vs Buffalo Bills

La era Nathan Peterman terminó para dar llegada a la de Josh Allen. El puesto de QB es el más importante del juego y Buffalo tiene una importante falla allí. Pero, en general, no es un equipo con jugadores talentosos. Sean McDermott tendrá un largo año con esta franquicia, que le toca enfrentar a Los Angeles en casa esta semana. Los Chargers se hubieran llevado el partido ante Kansas City de no ser por la cantidad de pases que los receptores le soltaron a Phillip Rivers. Joey Bosa no va a jugar por un par de semanas, y será la principal pieza a cubrir por este equipo.

Minnesota Vikings vs Green Bay Packers

Aaron Rodgers es distinto a todos los demás QBs de la liga. No es humano. La demostración de fútbol americano que dio el otro día ante los Bears, ganando el partido en una pata, nos recuerda porque amamos este deporte. Pero hay que recordar que Kyle Fuller soltó un posible pick 6 en ese último cuarto, oportunidad que no dudarán en aprovechar Harrison Smith o Xavier Rhodes. Minnesota no parece tener falencias, tiene jugadores capaces de cambiar el partido en cada sector del campo. Atentos, este duelo puede comenzar a indicarnos quien será el ganador de la NFC Norte.

Cleveland Browns vs New Orleans Saints

Los Browns comienzan la segunda semana de competencia con su mejor arranque en 15 años ¡y ni siquiera ganaron! Este equipo es mucho mejor que el del año pasado, y le dará más de un dolor de cabeza a sus rivales. Tal vez Hue Jackson se dé cuenta en algún momento de la temporada que Baker Mayfield es mejor que Tyrod Taylor, pero no será en este partido. Los Saints vienen de perder en un duelo divisional ante los Bucs, y buscarán demostrar que su defensiva no es lo que se vio el pasado domingo. No debe haber en la NFL un trio más productivo que Brees, Kamara y Thomas.

Detroit Lions vs San Francisco 49ers

Ambos perdieron, dejaron mucho que desear ofensivamente y están en la conferencia más difícil. Conclusión: posible partidazo. Los de Matt Patricia no disfrutaron del mejor de los días con Stafford, pero nadie recuera que Golladay, Tate y Jones se combinaron para 247 yardas y una anotación. Son un trío de receptores explosivo que reemplaza bien la carencia de juego terrestre de Detroit. San Francisco no tendrá esas armas, pero si tiene una mente ofensiva brillante en su HC.

Arizona Cardinals vs Los Angeles Rams

Si hay un equipo no llamado Buffalo Bills que se vio horrible en la primera semana esos son los Cardinals. Pero, a diferencia de Bills, Arizona tiene talento en Fitzgerald, Johnson y Kirk en el lado ofensivo para sacar presión del brazo de Bradford. La defensa se las tendrá que ver con Goff, Gurley, Cooks, Kupp y demás jugadores capaces de ganar partidos de manera fácil. Los Angeles es muy parecido a Minnesota: no parece tener un sector del campo sin al menos un jugador destacado. Con esa división, el equipo de Sean McVay se lleva todos los números para dominar la NFC.

New England Patriots vs Jacksonville Jaguars

No, los Patriots no tienen ni un solo corredor decente sano. Tampoco tienen receptores que hayan tenido una muy buena carrera (esta semana agregaron a Corey Coleman, ex bust de primera ronda en los Browns, y Bennie Fowler, quien pasó sin pena ni gloria por Denver). Y, aun así, existe la posibilidad de que le gane a la mejor secundaria de la NFL el año pasado. Tom Brady tiene esas cosas. Leonard Fournette llegaría sano a este partido, añadiendo al ataque de Jacksonville una pieza clave para ganar en casa ante el equipo de Bellichick.

Oakland Raiders vs Denver Broncos

Duelo divisional con dos equipos con mucho que demostrar. Derek Carr tiene que mejorar si le quiere cambiar la cara a Oakland, y la defensiva no se ve muy bien sin su máxima estrella. Von Miller continua siendo el mejor jugador de los Broncos, y habrá que estar atentos a la temporada que pueda tener Phillip Lindsay.

New York Giants vs Dallas Cowboys

Los Giants no pudieron con la dura defensiva de los Jaguars, pero este equipo podrá tener una buena temporada si corrige en la defensa. No olvidemos que Odell Beckham es un excelente receptor, y que Eli Manning no es un buen QB. Dallas no parece hacer las cosas bien en ningún lado del campo de juego, pero el talento de su roster va a complicar a más de un equipo. Duelo de NFC Este para el SNF.

Seattle Seahawks vs Chicago Bears

La defensiva de Chicago era buena sin Mack, y ahora que el dos veces All-Pro está con el equipo al nivel que mostró la primera semana, tal vez tengamos a unos nuevos Monstruos de Midway para los próximos años. De todos modos, los Bears tienen que hacer algo para mejorar a Trubisky. Seattle no es el equipo que esperábamos, y con una defensa un poco más establecida seguramente gane más partidos de los estipulados.