Histórica rivalidad entre los Denver Broncos y Kansas City Chiefs

Por la cuarta fecha de la temporada 2018 de la NFL, en el “Monday Night Football”, en el Sport Authority Field at Mile High, se enfrentan los locales, los Denver Broncos frente a los invictos, los Kansas City Chiefs, con el mariscal sensación de la temporada, Patrick Mahomes.

A razón de este partido, aquí, la histórica rivalidad que tienen ambas franquicias.

El enfrentamiento entre los Broncos y los Chiefs es una rivalidad que comenzó en la American Football League en el año 1960 cuando se estableció esta liga. Desde la fundación de esta liga, compartían la misma división (AFL Western Conference) y desde la fusión AFL-NFL, comparten la división Oeste de la Conferencia Americana de la NFL

Los Chiefs dominaron a los Broncos en la década de 1960, la década de la AFL, ganando 19 de 20 juegos. Los Broncos han respondido desde entonces, ganando la serie de cada década posterior y manteniendo una ventaja de 9-7 en lo que va de 2010. Más allá de la mejora de los Broncos década tras década, los Chiefs todavía lideran la serie con 61 partidos ganados contra 55 perdidos.

Partidos más destacados

- El 30 de octubre de 1960 fue el primer enfrentamiento entre ambas escuadras. Se disputo en la ciudad de Denver y fue triunfo para Kansas por 17 a 14.

- El 10 de noviembre de 1964, nuevamente en la ciudad de Denver, se produjo este enfrentamiento y los ganadores fueron los Denver Broncos por 33-27. Esta fue la primera victoria de los Broncos sobre los Chiefs.

- 17 de septiembre de 1990, en un partido jugado en Mile High Stadium en Monday Night Football, los Broncos perdían 23-21 con 1:44 por jugarse en el último cuarto. (Kansas City se había puesto con esta ventaja luego de que su mariscal de campo, Steve DeBerg completó un pase de touchdown de 83 yardas al receptor abierto Stephone Paige para dar a los Jefes su primera ventaja del juego). Con ese tiempo restando, el mariscal de campo de los Broncos, John Elway, diseñó una remontada, que culminó con el pateador David Treadwell realizando un gol de campo de 22 yardas cuando expiraba el tiempo y darle el triunfo a los Broncos por 24-23.

- 4 de octubre de 1992. Los Chiefs fueron víctimas de 8 de los 46 regresos ganadores de juegos del último cuarto de John Elway. Quizás, este regreso fue uno de sus retornos más memorable de su historia. Los Broncos perdían 19-6 al final del último cuarto. Después de la advertencia de 2 minutos, Elway lanzó un pase de anotación de 25 yardas al receptor abierto Mark Jackson para reducir la diferencia a 19-13 con 1:55 por jugarse. Los Chiefs no pudieron renovar los intentos y debieron despejar el balón rápidamente. Los Broncos devolvieron un despeje a la yarda 27 de los Chiefs. Tres jugadas más tarde, Elway lanzó un pase de touchdown de 12 yardas al receptor abierto Vance Johnson con 38 segundos por jugar para una emocionante victoria de 20-19.

- 17 de octubre de 1994. John Elway y Joe Montana, dos de los mejores mariscales de campo en la historia de la NFL, se enfrentaron en uno de los mejores juegos de la historia del lunes por la noche. Montana jugó los últimos dos años de su carrera de 16 años en la NFL con los Chiefs (1993-94), después de jugar la mayor parte de su carrera con los 49ers de San Francisco (1979-1992). Los dos equipos se emparejaron el uno al otro para anotar durante los primeros tres cuartos, hasta que el pateador de los Chiefs, Lin Elliott anotó un gol de campo de 19 yardas para darle a los Chiefs una ventaja de 24-21 con cuatro minutos restantes en el último cuarto. Después de que el ala cerrada de los Broncos Shannon Sharpe y el corredor de los Chiefs Marcus Allen intercambiaran balones sueltos en las siguientes dos posesiones, Elway lideró a los Broncos en una serie de 6 jugadas y 39 yardas y anotó mediante un acarreo propio de 4 yardas para poner a los Broncos 28-24 a favor con 1:29 restantes. Sin embargo, Kansas City, con una excepcional serie comandada Montana, dio vuelta el partido faltando ocho segundos para finalizar el encuentro. Un pase de anotación de 5 yardas de Montana al receptor Willie Davis puso el resultado 31-28 para los Chiefs. Esta emocionante victoria tiene el agregado que la primera victoria del entrenador en jefe de los Chiefs, Marty Schottenheimer, en Denver en ocho intentos, y que los Chiefs también rompieron una racha de 11 derrotas consecutivas en Mile High Stadium.

-16 de noviembre de 1997. Los Broncos perdían 21-19 en Arrowhead Stadium (donde Kansas City juega en condición de local).Con dos minutos para finalizar el partido, John Elway posicionó a los Broncos a una situación de gol que campo que el pateador, Jasón Elam, no desaprovechó y con solo un minuto colocó a los Broncos con una de ventaja de 22-21. Sin embargo, el quarterback de Chiefs, Rich Gannon llevó a los Chiefs a la yarda 37 de los Broncos, y el pateador Pete Stoyanovich conectó un gol de campo de 54 yardas cuando el tiempo expiró para darle a los Chiefs una victoria de 24-22.

-4 de enero de 1998. Menos de dos meses después de la mencionada victoria de último minuto de los Chiefs, los Broncos regresaron a Kansas City para la ronda divisional de los playoffs de la NFL 1997-98 y obtuvieron un gran triunfo por 14-10. Kansas City era el equipo sembrado número uno de la Conferencia Americana por lo que el triunfo fue una verdadera sorpresa. Este reñido partido será siempre el recordado por la falla arbitral en un pase de anotación de Rich Ganon hacia el ala cerrada Tony González. Los árbitros habían cobrado que el ala cerrada se encontraba fue del campo en el momento de la atrapada.

A pesar del largo historial entre ambos equipos, este partido fue la única vez que se enfrentaron en los playoff.

-14 de noviembre de 2010. Los Broncos lograron una ventaja de 35-0 en la primera mitad contra los Chiefs. Finalmente el resultado fue una victoria de los Broncos 49-29. Lo llamativo de este encuentro fue que luego del encuentro, el entrenador en jefe de los Chiefs, Todd Haley, rechazó un apretón de manos posterior al partido con el entrenador en jefe de los Broncos, Josh McDaniels, porque creía que sus dirigidos estaban cargando al conjunto perdedor.

-17 de septiembre de 2015. Los Broncos perdían 24-17 en Arrowhead Stadium quedando 2:27, cuando el mariscal de campo Peyton Manning diseñó un juego de 10 jugadas y 80 yardas, culminando con un pase anotador de 19 yardas para el receptor abierto Emmanuel Sanders con 36 segundos restantes. El juego parecía encaminarse al tiempo extra, hasta que el esquinero de los Broncos Bradley Roby devolvió 21 yardas para anotación un balón suelto del corredor de los Chiefs, Jamaal Charles para dar a los Broncos un impresionante triunfo de 31-24. Igualmente, el destacado de esta jugada fue el apoyador bronco, Brandon Marshall, quien fue quien forzó el ovoide perdido de Charles.