¿Teddy Bridgewater será el QB del futuro en New Orleans?

El tiempo nunca perdona. Con 39 años de edad y a la puerta de llegar al cuarto piso, los New Orleans Saints deben estar planeando el futuro inmediato de su franquicia. Con un QB histórico y de salón de la fama como lo es Drew Bress, es peligroso no tener una alternativa. Es por eso, que el equipo de Louisiana hizo su esfuerzo para mantener a Teddy Bridgewater en sus filas, pensando en que sea la nueva cara de la franquicia.

The New Orleans Saints announced today that they have agreed to terms with QB Teddy Bridgewater.



The announcement was made by Saints’ Executive Vice President/General Manager Mickey Loomis.



: https://t.co/iJOebCjmKJ pic.twitter.com/sJHxMHpZfU