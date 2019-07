Los Penguins envían a Kessel a Arizona a cambio de Galchenyuk

taóoEl drama de Phil Kessel en Pittsburgh finalmente llegó a su fin. Kessel se ha ido a los Arizona Coyotes como parte de un acuerdo que se consumó el sábado entre los dos equipos. El delantero de 31 años, se reunirá con el ex entrenador asistente de los Penguins, Rick Tocchet a cambio de Alex Galchenyuk y Pierre-Olivier Joseph. Los Coyotes también reciben una selección de cuarta ronda en 2021 y el defensa Dane Birks.

A Kessel le quedan tres años de vigencia en un contrato que tuvo un tope salarial de US$ 6.8 millones y Galchenyuk será agente libre sin restricciones después de la temporada 2019-20 de la NHL con un contrato de US$ 4.9 millones.

"Sentimos que la capacidad de añadir un anotador era la principal necesidad de nuestro equipo", dijo el Manager General de los Coyotes, John Chayka. "Phil ha sido uno de los mejores productores ofensivos de la liga durante mucho tiempo y creemos que estará motivado y listo para comenzar".

La tensión en Pittsburgh empezó tras quedar eliminados en los playoffs de esta última temporada en un “sweep” contra los New York Islanders. El Manager General de los Penguins, Jim Rutherford, intentó enviar a Kessel a los Minnesota Wild, pero las negociaciones cayeron cuando el propio Kessel se negó a renunciar a su cláusula de no movimiento. El contrato de Kessel cuenta con ocho equipos pre aprobados a los que Kessel si aceptaría ir. Si Kessel se fue, se fue bajo sus propias condiciones.

Independientemente del equipo, algo andaba mal en la relación entre Rutherford y Kessel. "En primer lugar, diré que fue un jugador excelente para nosotros y jugó un papel muy importante en esas dos Copas. Y no puedo decir lo suficiente sobre él y me gusta personalmente", dijo el Manager General de los Penguins, Jim Rutherford. "Solo creo que era hora de hacer un cambio con él".

"No estoy seguro de que eso sea exactamente lo que sucedió. Jim se me acercó una vez y me dijo: Nunca volverás a ser un Penguin", dijo Kessel, según Jonathan Bombulie, del Pittsburgh Tribune-Review. "Creo que se ha equivocado un poco, pero no quiero involucrarme en ello. No estoy aquí para contar lo que realmente sucedió y la verdad".

El delantero de 31 años consiguió 27 goles y 55 asistencias con los Penguins la temporada pasada. Ganó dos Stanley Cups con los Pens en 2016 y 2017 con el actual entrenador de los Coyotes Rick Tocchet, quien entonces era asistente en Pittsburgh. Kessel anotó al menos 30 goles en 6 ocasiones distintas en su carrera durante 13 años en la NHL que incluyeron etapas en Boston y Toronto.

Tras la pronta partida contra los Islanders en estos playoffs, los Penguins están intentado hacer los ajustes necesarios para mantenerse competitivos. Galchenyuk, de 25 años, ha acumulado cinco temporadas de 40 puntos consecutivas y puede jugar en ambos extremos del hielo, algo que no siempre estuvo en la lista de prioridades de Kessel, y además es considerablemente más barato que Kessel. Tiene un salario de US$ 4.9 millones, más de US$ 3 millones menos que Kessel, lo que le da a los Penguins un poco de aire a la hora de trabajar con el límite salarial.