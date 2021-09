Póker de firmas para New York Islanders

Se han hecho de rogar, pero los New York Islanders por fin anuncian novedades en sus agentes libres, y no solo una, Lou Lamoriello gerente general de la franquicia, anunció cuatro renovaciones de contrato, un número espectacular a la altura del sentido de espectáculo que destila la Gran Manzana.

Anthony Beauvillier

Foto: NHL.com

A sus 24 años, el ala izquierda firma por cuatro años a razón de 4,15 millones de dólares anuales, una cifra muy aproximada por no decir ajustada a los pronósticos de cuatro millones con los que especulaban los expertos.

Un jugador que ya disfruta de un nivel adecuado para jugar en segunda línea, y que si sigue en su proceso de mejora que se intuye en su potencial, en un par de años, los de Long Island pueden tener un delantero de primera línea a bajo coste.

Ilya Sorokin

Foto: NHL.com

El guardameta ruso se ha ganado tres años de contrato a razón de cuatro millones por temporada. En su última y hasta ahora única temporada en la NHL, jugó 22 partidos (13-6-3), con 2,17 goles encajados por partido y un porcentaje de paradas de 91,8.

Otro jugador en progreso aunque su línea de mejora no se vea tan clara como la de Beauvillier, pero que si se confirma, puede ser otro acierto de Lamoriello y su equipo en los despachos.

Kyle Palmieri

Foto: NHL.com

Tuvo un inicio frío tras su traspaso en el cierre de mercado de la pasada temporada, en los playoff el delantero, precisamente nativo de Long Island, marcó 16 puntos (7G, 4A) en los 19 partidos disputados en postemporada. Esa actuación le ha servido para obtener en la negociación a sus 30 años, una extensión de cuatro temporadas a cinco millones contra el límite salarial cada una.

Aunque anotador, la característica que le hace más valioso es su especialización en el power play.

Casey Cizikas

Foto: NHL.com

No solo de magos del stick y patinadores veloces vive el hockey, los trabajadores y capaces de gripar el juego contrario son también delanteros valiosos, y Cizikas es uno de esos jugadores que cualquier equipo quiere en su bottom six. No es un anotador, pero lo da todo en cada relevo, efectivo en penalty killing y es un apoyo defensivo de primer órden para sus defensas y portero.

Así 2,5 millones de dólares anuales durante seis años, harán que el sitio de Cizikas sea el flamante UBS Arena. Un precio por debajo del que le habrían ofrecido otros equipos, pero la voluntad del jugador de seguir con los Isles ha hecho que quizá en sueldo anual no haya ganado, pero si en duración garantizando su futuro hasta los 36 años.