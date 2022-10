Barzal renueva por ocho años con New York Islanders

Matthew Barzal continuará siendo jugador de los New York Islanders tras acordar un nuevo contrato de ocho años con la franquicia de la Gran Manzana, aunque los detalles económicos del contrato aún no han salido a la luz, aunque las cifras empezarán impactar al cap space a partir del año que viene, cuando arranque oficialmente el contrato.

"I Love It Here."



Mathew Barzal credits fanbase, lifestyle and team success as motivating factors behind his eight year contract extension with the #Isles. ⬇️https://t.co/5ZJdZgGunY