Tampa Bay adquiere a Brandon Hagel

Este pasado viernes dentro del empuje final que sufren las operaciones ante el cierre de mercado el próximo lunes 21, se hacía público el acuerdo entre Chicago Blackhawks y Tampa Lightning cuyo resultado principal es la llegada del delantero de 23 años, Brandon Hagel, a los actuales poseedores de la Stanley Cup desde la ciudad del viento. Acompañan al jugador las elecciones de cuarta ronda de los Hawks para los drafts de 2022 y 2024.

La franquicia del United Center recibe tras esta negociación a dos jugadores, Boris Katchouk y Taylor Raddysh, y dos elecciones de primera ronda condicionadas a que no sean de las diez primeras en los draft de 2023 y 2024.

Una operación típica de los Bolts

No se llega a la élite de una liga profesional y menos a una sometida a la restricción del límite salarial, como la NHL, sin tener un plan y las ideas claras, y Julien BriseBois, gerente general desde 2010 de la franquicia, los tiene. Y es que posiblemente el gran hallazgo de los de Florida no es solo tener grandes estrellas en toda y cada una de las líneas, si no en tener un retén de jugadores en las líneas de ataque secundarias ocupadas por jugadores con un carácter guerrillero, pero con el talento suficiente como para resolver los partidos que se complican cuándo las estrellas eclipsan.

Brandon Hagel es el sucesor natural de hombres como Barclay Goodrow o Blake Coleman que han sido el complemento perfecto de las estrellas de la franquicia.

Para Tampa Bay, el momento es ahora, tras dos triunfos y en el momento actual de su plantilla, hay que darlo todo para marcar una dinastía que en la era del límite salarial no tiene comparación.

Chicago, la reconstrucción según Davidson

Los Blackhawks ya conocen cual es el camino bajo el mando de su flamante gerente general Kyle Davidson, la reconstrucción. Se deshace de una pieza que estaba cuajando una buena temporada dentro de la no tan buena del equipo, traspasándolo cuándo su valor de mercado quizás esté en su pico y puede obtener por ello el máximo retorno por su salida.

Kyle Davidson | Foto: NHL.com

Aficionados y expertos que opinan que Hagel podría ser un pilar de esa reconstrucción y han estado de acuerdo con esta transacción tampoco han faltado, pero Davidson trabaja en un plan a más largo plazo que aquel podría incluir al delantero traspasado, trayendo dos jugadores de Tampa, que por la menos profundidad de banquillo de los Hawks respecto a su equipo de origen, puede permitirles a ambos un progreso y un trabajo que les haga llegar a un mayor potencial, y unas rondas de draft, que si llegan, serán por encima de la décima, cosa bastante probable visto el desempeño de Tampa y sus expectativas a corto plazo, que traigan más talento al equipo.

Vista la magnitud y plazo de la operación para devolver a los de Illinois a la élite, solo queda saber el papel que los hombres insignia que aún quedan, Jonathan Toews y Patrick Kane ocuparán en ese plan.

El tirepo nos lo dirá, al igual que nos permitirá conocer cual puede ser el ganador de este trato.