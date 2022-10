La NHL podría incrementar sus partidos en Europa

Este sábado se ha cerrado en Praga la primera fase de las NHL Global Series con el segundo partido que ha enfrentado en las mismas e inaugurando la temporada competitiva entre San José Sharks y Nashville Predators. Dos llenos hasta la bandera en el O2 de la capital checa son prueba de que estos partidos son una excepcional herramienta para promocionar la liga de hockey más fuerte del mundo.

Y no se puede achacar a que sean los primeros partidos que equipos de la NHL juegan en Europa desde el otoño de 2019, porque ya entonces los pabellones se llenaron sin excepción.

Todo esto no cae en saco roto para Gary Bettman, comisionado de la NHL y gran abanderado y promotor de la expansión de la liga por todos los Estados Unidos y a otros continentes, multiplicando el impacto de la liga y el valor de las franquicias que la componen. Y así su mano derecha, Bill Daly, ha puesto en palabras esos pensamientos.

"Estamos emocionados por estar de vuelta, y en particular, emocionados de estar de vuelta en Praga.” afirmó Daly.”Es una gran ciudad con grandes y acogedores habitantes. Nos encanta venir aquí.”

Una opción a medio o largo plazo

De todos modos también quedó claro que en el plazo inmediato, el esquema actual de dos bloques de partidos en octubre y noviembre será el que se programará para el año que viene. Como puntualizó Daly, los equipos son muy celosos respecto al calendario de partidos en casa, una de sus mayores fuentes de ingresos por la venta de abonos de temporada, entradas y toda clase de mercaderías en el pabellón, llevarlos fuera de su zona de confort no es tarea fácil y menos si el crecimiento de este número de partidos no se hace en estos dos bloques existentes si no en fases más tardías e incluso decisivas de la temporada, que sería la intención del equipo gestor de la liga.

También declaró que las actividades competitivas de la NHL en Europa seguirán basándose en la visita de equipos venidos de Norteamérica, y no se vislumbra una presencia de franquicias con base en Europa.