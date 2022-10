McDavid alcanza los 700 puntos

Espectacular inicio de temporada de Connor McDavid. El talentoso delantero de los Edmonton Oilers tuvo un debut de temporada 2022/23 de ensueño, ya que arrancó la campaña con un hat-trick y alcanzando los 700 puntos en su carrera en la NHL. Lo hizo en el debut de temporada de los Oilers ante Vancouver Canucks, donde los de Edmonton se colocaron 3-0 por debajo en el marcador para acabar remontando 3-5 y sumar así la primera victoria de la temporada.

El punto 700 lo logró anotando el gol ganador, el segundo en su cuenta particular, que significó el 3-4 para su equipo y que vino de una jugada del propio McDavid por el lado derecho del ataque. Tras un primer disparo, el puck rebotó y pudo volver a rematarlo él mismo para mandar la pastilla al fondo de la red. Posteriormente y ya a puerta vacía volvería a anotar el que sería su tercer gol de la noche, el primero de los tres fue el 3-2, logrando el hat-trick que culminó un gran debut de temporada y una gran noche para él y los Oilers.

El propio McDavid dijo tras el partido: "Simplemente no fue un buen comienzo para nosotros. Fue el primer partido y tal vez hubo un poco de nerviosismo. No van a ser perfectas todas las noches y no vas a tener el partido que quieres todas las noches, a veces obtienes una victoria con tu juego 'B' o 'C'. Ciertamente no fue nuestro juego 'A' para empezar, pero encontramos una manera de hacer que nuestras piernas se pusieran en marcha y volver a arrancar".

Sexto jugador más rápido en conseguirlo

McDavid acumula ya 242 goles y 459 asistencias en 488 partidos de la NHL, lo que lo convierte en el sexto jugador más rápido de la historia de la liga en alcanzar los 700 puntos. Los únicos jugadores en la historia de la NHL que alcanzaron la marca de los 700 puntos más rápido fueron Wayne Gretzky (317), Mario Lemieux (363), Peter Stastny (457), Mike Bossy (469) y Jari Kurri (483). Por su parte el capitán de los Pittsburgh Penguins Sidney Crosby alcanzó la cifra de los 700 puntos en tan solo 497 partidos, nueve partidos más de los que le ha necesitado McDavid.

Además el delantero canadiense se coloca en el quinto lugar en la lista de jugadores con más puntos de la historia de los Oilers con 701 puntos, una cifra que ha alcanzado en tan solo ocho temporadas en la NHL. Los jugadores que sumaron más puntos que él en los Oilers fueron Gretzky (1.669), Kurri (1.043), Mark Messier (1034) y Glenn Anderson (906).