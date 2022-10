Guía VAVEL de la NHL 2022-23

Es octubre, el décimo mes del año trae el comienzo de la liga de hockey hielo más prestigiosa del planeta, la NHL. La pasada temporada ya disfrutamos de un curso competitivo habitual de 82 partidos, aunque con un calendario que empezó con una semana de retraso y finalizó con dos respecto a lo habitual por las circunstancias de la recortada temporada 2021 y el parón previsto para la luego fallida aventura olímpica para los profesionales en Norteamérica.

En 2022, no solo se recuperan las fechas habituales de inicio, si no que además tras la vuelta del Winter Classic y los partidos en estadios el pasado curso, han vuelto las Global Series que traen a la vieja Europa a los profesionales de la NHL.

Eventos especiales en marcha, estadios con público desde el primer partido, fin de restricciones sanitarias, sobre todo desde el lado canadiense, que vuelven a facilitar la movilidad de equipos, jugadores y aficionados, tras temporadas de pérdidas, los dólares vuelven a fluir para convertir a la NHL en una liga sostenible y cada vez más fuerte y atractiva.

Colorado Avalanche encabeza a los favoritos

Foto: NHL.com

Es el privilegio de los campeones, los actuales poseedores de la Stanley Cup encabezan la lista de favoritos a alzar en junio de 2023 de nuevo el santo grial del hockey. Los hombres de Jared Bednar se deshicieron de la frustración de la temporada anterior, y por fin hicieron realidad las expectativas de un grupo de jugadores que olían a campeón, y que encabezados por el ahora jugador mejor pagado de la liga, Nathan MacKinnon, quieren establecer una nueva dinastía con capital en las Rocosas.

Pero esos buenos deseos tienen enemigos, los miembros de una lista que agrupa a una serie de equipos ya armados y con el objetivo claro de campeonar, como son Carolina Hurricanes, Toronto Maple Leafs, Tampa Bay Lightning, Florida Panthers o Edmonton Oilers.

Otros que aún podrían estar un escalón por debajo pero que están esperando turno para unirse a los máximos candidatos, nos encontramos equipos como Calgary Flames tras su terremoto veraniego, Minnesota Wild, New York Rangers o Vegas Golden Knights.

Por último destacar a esos equipos que están apurando a sus mejores jugadores y quieren cerrar ciclo a lo grande, recientes campeones o subcampeones como Pittsburgh Penguins, Washington Capitals, Boston Bruins o St. Louis Blues.

Cualquier campeón que no surja de los aquí nombrados será justo, la Stanley Cup solo está al alcance de un equipo campeón, pero será una sorpresa y una historia que trascenderá la crónica del campeonato.

La publicidad irrumpe en los jerseys de juego

Foto: espn.com

Su presencia ya era habitual en las prendas de entrenamiento, pero esta vez, tras hacerlo hace dos temporadas a los cascos, la publicidad llega en la NHL a la prenda más icónica del uniforme del hockey, el jersey que se viste durante el partido.

No es la primera de las majors que pierde la virginidad en su uniforme, ya la NBA aprobó en 2016 el incluir patrocinadores en sus uniformes. La NHL marcada por un fuerte sentido de la tradición ha tardado en seguir el camino del baloncesto. Ya el acuerdo para incluirla en los cascos generó resistencia de los aficionados, pero era una parte del equipamiento que es exclusiva de los jugadores, pero el jersey es una prenda compartida con los seguidores y producía reparo el cambio.

Finalmente la realidad se impone, los equipos vienen castigados por tres campañas de ingresos menores y hay que buscar ingresos que reparen la economía de las franquicias. Bajo el mandato de Gary Bettman como comisionado de la NHL, la liga ha ido por un camino de expansión y de explotación mercadotécnica que en ocasiones como esta, se da de bruces con la fuerte esencia tradicional que ha impregnado al hockey durante todo el siglo XX, una esencia que le ha dado a la liga muchos elementos que la han hecho ser especial, pero también minoritaria entre las majors sin olvidar que el romanticismo no paga sueldos ni dividendos.

Factor Z

Trevor Zegras, esta puede ser la temporada que confirme la llegada de una nueva clase de estrella, la que une unas habilidades maravillosas de patinaje y manejo del puck, con el espectáculo y el carisma. Pero un carisma que trasciende a los que ya son aficionados al hockey, si no que llega a impactar con los ajenos a este deporte, su “Michigan goal” contra Montreal dio la vuelta al mundo y fue con seguridad la jugada de hockey más vista de la pasada temporada.

Foto. nbcsports.com

Su presencia en al All Star Weekend también fue de lo más comentado del evento y justificó para más de un aficionado la existencia de un acontecimiento que fuera de la sede donde se celebra, genera en realidad poco interés.

Estamos acostumbrados a los Connor McDavid, Sidney Crosby o Patrick Kane en la actualidad y a otras grandes estrellas del pasado que han sido iconos de la liga pero cuya popularidad apenas ha traspasado el mundo del hockey. ¿Será este joven estadounidense el primero en convertirse en estrella global?

Análisis divisional

Segundo año del reparto divisional que surgió a consecuencia de la llegada de Seattle Kraken a la liga, con 32 equipos, cada una de las cuatro tienen ocho participantes, y aunque logicamante hay diferencia de fuerza entre ellas, todas y cada una de las cuatro plenas de interés y con equipos que pueden optar a la Stanley Cup.

Conferencia Este

Atlantic Division

Siguen estando los que estaban, los dos equipazos del estado de Florida, Panthers y Lightning, y Toronto en el primerísimo escalón no solo para dominar la división, si no la liga entera. Pero no se pueden dormir en los laureles, Boston al acecho y para colmo llegan unos Ottawa Senators que este verano se han reforzado de cine y con el wild card como objetivo.

Buffalo, Detroit y Montreal buscarán completar su proceso de mejora a lo largo de la temporada regular.

Boston Bruins

Buffalo Sabres

Detroit Red Wings

Florida Panthers

Montreal Canadiens

Ottawa Senators

Tampa Bay Lightning

Toronto Maple Leafs

Metropolitan Division

Tampoco faltan gallos en este corral, Carolina, Rangers y Pittsburgh como principales candidatos a los tres puestos divisionales que dan acceso a los playoff. Washington a la espera de un tropezón de los anteriores y a la pesca de un wild card también tiene los playoff como objetivo incuestionable. Los Islanders son un misterio que se desvelará con el desarrollo de la temporada, aunque la mejora es su único camino.

Los Jackets de Johnny Gaudreau también son otro equipo que tendrá que mostrarnos en el hielo de que palo van esta temporada.

Carolina Hurricanes

Columbus Blue Jackets

New Jersey Devils

New York Islanders

New York Rangers

Philadelphia Flyers

Pittsburgh Penguins

Washington Capitals

Conferencia Oeste

Pacific Division

Los equipos de Alberta son los máximos favoritos de la división, Edmonton con el chute de confianza de por fin conseguir un recorrido largo en playoff y Calgary que ha conseguido revertir la espiral destructiva que se produjo con las salidas de Johnny Gaudreau y Matthew Tkachuk.

Vegas Golden Knights que esperan que la ausencia de playoff la pasada temporada fuera solo un accidente y los Vancouver Canucks vitaminados por el “efecto Boudreau” quieren el otro puesto divisional, aunque Los Angeles Kings, que encabezan la reconstrucción de los equipos californianos han demostrado que tienen mimbres para llegar a la postemporada.

Anaheim Ducks

Calgary Flames

Edmonton Oilers

Los Angeles Kings

San Jose Sharks

Seattle Kraken

Vancouver Canucks

Vegas Golden Knights

Central Division

Hogar de los vigentes campeones y máximos favoritos para llevarse la Stanley Cup 2023, pero eso no quiere decir que sean el único equipo a seguir en la división. A día de hoy sigue siendo la división más fuerte de las dos del oeste y es muy posible que aparte de los tres puestos divisionales que les corresponden por derecho, los dos wild card que también dan derecho a participar del banquete de los 16 mejores, los acaben obteniendo equipos de este grupo. Minnesota, St. Louis en primer plano, Nashville, Winnipeg y Dallas en segundo lucharán por esos puestos.

Arizona y Chicago ni están en la lucha ni se les espera.

Arizona Coyotes

Chicago Blackhawks

Colorado Avalanche

Dallas Stars

Minnesota Wild

Nashville Predators

St. Louis Blues

Winnipeg Jets

Sistema de competición

La temporada consta de dos partes bien diferenciadas, 82 partidos de liga regular que se disputarán de octubre a abril y en el que, y en el que los tres primeros equipos de cada división, se clasifican para los playoff. Luego dentro de cada conferencia, los dos mejores equipos fuera de esos tres primeros, ya sean de la misma o diferente división, también obtienen plaza, son los llamados wild card.

En los playoff, esos 16 equipos agrupados ocho y ocho en cada conferencia, se eliminan entre sí en series al mejor de siete partidos que finalizan en cuanto uno de los contendientes se anota cuatro victorias. El campeón de cada conferencia recibe un trofeo, en el caso de la oeste, el Clarence S. Campbell Bowl y en la este el Prince of Wales Trophy. Estos dos equipos serán los que disputen la gran final por la Stanley Cup, con el mismo formato que las series anteriores.

Fechas a destacar

Winter Classic 2019 | Foto: nhl.com

Winter Classic - 2 enero 2023, Boston Bruins vs Pittsburgh Penguins

All Star - 3-4 febrero 2023, FLA Live Center, Florida

Stadium Series - 18 febrero 2023, Carolina Hurricanes vs Washington Capitals

Cierre de mercado (trade deadline) - 20 febrero 2023

Final de la temporada regular - 13 abril 2023

Comienzo de los playoff - 17 abril 2023

Draft 2023 - 28-29 de junio 2023

Apertura agencia libre 2023 - 1 julio 2023

¿Nuevo en el hockey hielo y la NHL?

En estos enlaces, a solo un click, todo lo que hace falta para empezar a vivir el hockey hielo con toda su intensidad, el que sucede en el hielo, y también en los despachos.

Descubre el hockey hielo con VAVEL

El diccionario de la NHL

Como funciona la agencia libre de la NHL