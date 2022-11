Palat y Drysdale, bajas importantes para sus equipos por tiempo indefinido

El frenético ritmo de este inicio de temporada en la NHL tiene también sus consecuencias. Las bajas, factor clave en muchas ocasiones en el camino hacia la Stanley Cup, empiezan a pesar en los equipos y hombres importantes como Palat o Drysdale se perderán varios meses de competición.

Uno de los grandes fichajes en la agencia libre para New Jersey deberá parar tras ser sometido a una operación en la ingle. Ondrej Palat ya se ha perdido cuatro partidos con los Devils y de momento es baja indefinida, y todo depende de como vaya la recuperación.

#NEWS: This morning, Ondrej Palat underwent successful groin surgery, following recommendations after meeting with doctors.



He is expected to make a full recovery, & details regarding his return to play timeline will be provided as they become available.https://t.co/v8iguWrAPR