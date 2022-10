Eric Staal firma con los Panthers, Vladar extiende contrato con Calgary

Eric Staal acordó un contrato de un año con los Florida Panthers el viernes. Los términos financieros no fueron revelados.

El delantero, que cumplirá 38 años el 29 de octubre, había estado con Florida durante el campamento de entrenamiento en una prueba profesional y no tuvo puntos y ocho tiros a puerta en cuatro juegos de pretemporada. Estuvo presente en el hielo con los Panthers el viernes.

"Ha tenido un campamento realmente fuerte", dijo el viernes el entrenador de los Panthers, Paul Maurice. "Para su crédito, creo que podría haber venido al campamento en la mejor forma de su vida. Hay mucho en este hombre y personalidad que todos verán cuando pasen un tiempo con él, carácter y liderazgo.

Staal no jugó para los Panthers en la derrota por 3-2 en tiempo extra ante los Tampa Bay Lightning el viernes. Su próximo partido es en casa contra los New York Islanders el domingo.

Staal jugó por última vez en la NHL en 2020-21, cuando anotó 13 puntos (cinco goles, ocho asistencias) en 53 partidos con los Buffalo Sabres y los Montreal Canadiens, y ocho puntos (dos goles, seis asistencias) en 21 partidos de los playoffs de la Stanley Cup para ayudar a los canadienses a llegar a la final de la copa.

"Eric es un líder experimentado en esta liga y un gran competidor", dijo el gerente general de los Panthers, Bill Zito. "Su profesionalismo y mentalidad de veterano agregarán valor a nuestro vestuario dentro y fuera del hielo".

La temporada pasada, Staal anotó cinco puntos (dos goles, tres asistencias) en cuatro partidos con Iowa, la filial de la Liga Americana de Hockey de Minnesota Wild, después de firmar un PTO con ellos.

En los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, anotó cuatro puntos (un gol, tres asistencias) en cinco juegos y fue capitán de Canadá, que terminó sexto.

Con los Panthers, Staal se unirá a su hermano menor, el defensa Marc Staal, de 35 años. Los dos fueron compañeros de equipo con los New York Rangers en 2015-16.

Dan Vladar continúa defendiendo la portería de los Flames

Dan Vladar firmó un contrato de dos años y 4,4 millones de dólares con los Calgary Flames el jueves. Tiene un valor anual promedio de $2.2 millones y comienza la próxima temporada.

El portero de 25 años hizo 26 atajadas en su única apertura esta temporada, una victoria por 4-3 contra los Edmonton Oilers el 15 de octubre. Estaba en la última temporada de un contrato de tres años que firmó con los Boston Bruins el 15 de octubre. 23 de agosto de 2020 y podría haberse convertido en agente libre restringido después de la temporada.

"Obviamente estoy súper emocionado, pero tengo que trabajar aún más duro ahora", dijo Vladar al sitio web de Flames. "Amo esta ciudad, amo a los aficionados, amo a la organización... Es un sueño hecho realidad".

Vladar fue adquirido en un intercambio con los Boston Bruins el 28 de julio de 2021 y tenía marca de 13-6-2 con un promedio de 2.75 goles en contra, porcentaje de salvadas de .906 y dos shutouts en 23 juegos (19 aperturas) la temporada pasada como suplente de Jacob Markström.

"Creo que tenemos algo especial aquí", dijo Vladar. "Me encanta el grupo. Estar en el vestuario con 'Marky', me gustan mucho los entrenadores de porteros aquí. Esto es probablemente lo mejor que me pudo pasar. Obviamente, estoy muy feliz aquí, así que quería quedarme aquí todo el tiempo que pude".

Seleccionado por Boston en la tercera ronda (No. 75) del draft de la NHL de 2015, Vladar tiene marca de 16-8-3 con GAA de 2.88, porcentaje de salvadas de .902 y dos shutouts en 29 juegos (25 aperturas) con los Bruins y Flames. Ha jugado dos partidos de playoffs de la Stanley Cup.

Vladar hizo 17 atajadas en relevo de Markstrom cuando los Flames perdieron 6-3 ante los Buffalo Sabres el jueves.

"Cada vez que recibo la llamada, intento dar lo mejor de mí", dijo el arquero. "Cuando sé cuándo no estoy jugando o tenemos práctica, hago todo lo que puedo para mejorar para poder mostrarlo en un juego y darle a nuestro equipo aún más oportunidades de ganar que la semana anterior. Ese es mi objetivo. Obviamente, ser un gran compañero de equipo, ser un gran tipo fuera del hielo, apoyar a todos los muchachos cuando no estoy jugando y dar lo mejor de mí".