Guía VAVEL New Jersey Devils 2022/23: Reto a la decepción

New Jersey Devils

Fundado: 1974

Stanley Cup: 3 (1995, 2000, 2003)

Títulos de conferencia: 5 (1995, 2000, 2001, 2003, 2012)

Títulos de división: 9 (1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2006, 2007, 2009, 2010)

Trofeo de los Presidentes: 0

Entrenador: Lindy Ruff

Arena: Prudential Center, 16.514 espectadores

No lo ponen fácil al otro lado del Hudson a la hora de encender la ilusión de aficionados y analistas. Un año más sobre el papel el equipo promete una mejora, pero empiezan a ser ya demasiados años en los que el famoso dicho de “cualquier situación por desesperada que sea, es susceptible de empeorar”, podría grabarse en las paredes del Prudential Center. Aunque en descargo de la franquicia de Jersey hay que decir que aún habiendo hecho un esfuerzo más que notable la pasada temporada, abanderado por la llegada de Dougie Hamilton, las lesiones minaron el desarrollo de la temporada, Hamilton se perdió 20 partidos por una fractura de peroné, Jonathan Bernier solo jugó diez partidos hasta que lo operaron de la cadera en enero y Mackenzie Blackwood apenas jugó 24 con sucesivas molestias a lo largo de la temporada acabaron dejando a la franquicia con la ridícula cifra de 63 puntos al final del curso.

Aún así los Devils no se rinden, que esta temporada apostaban fuerte en la agencia libre era un hecho que todos en la liga conocían, de hecho se especuló con que el destino de dos de las grandes estrellas que se pusieron en el mercado, Johnny Gaudreau y Matthew Tkachuk serían los Devils, pero finalmente optaron por Columbus y Florida respectivamente. Pero finalmente Tom Fitzgerald, gerente de la franquicia firmó buenas piezas que reforzaran su alineación, como el bicampeón de la Stanley Cup Ondrej Palat y Erik Haula. Y en portería firma al hasta ahora portero de los Capitals, Vitek Vanecek, buscando dar estabilidad a la portería.

En definitiva, esperan los Devils que esta vez si, la mezcla de veteranos y jóvenes prometedores que tiene en su plantel de el paso hacia la mejora hasta ahora prometida pero nunca cumplida.

Altas/Bajas

Altas: Ondrej Palat (F), Erik Haula (F), John Marino (D), Brendan Smith (D), Vitek Vanecek (G)

Bajas: Pavel Zacha (F), Ty Smith (D), Janne Kuokkanen (F), Frederik Gauthier (F), Chase De Leo (F), Colton White (D), A.J. Greer (F), P.K. Subban (D)

Plantilla 2022/23

Portería

Los Devils vuelven a contar con que vuelva el mejor Mackenzie Blackwood, una posibilidad que está ahí siempre y cuando los problemas de salud no castiguen al guardameta. Vitek Vanecek llega desde los Capitals para dar ese seguro que James Reimer no pudo proporcionar desde el banquillo la temporada anterior. No quedan resueltos los problemas de portería, pero la posición parece más asentada.

Mackenzie Blackwood

Vitek Vanecek

Defensa

Salen de la escuadra P.K. Subban y Ty Smith y llegan Brendan Smith y John Marino. Smith viene desde Detroit para aportar un toque de veteranía al cuerpo defensivo y profundidad de banquillo a la alineación. Marino a sus 25 años aportará al equipo su agilidad y capacidad de subir el disco, unas cualidades que los Devils echan de menos en su defensa de un tiempo a esta parte, y con su edad, se convierte en una pieza interesante para completar la reconstrucción.

Jonas Siegenthaler - Dougie Hamilton

Ryan Graves - Damon Severson

Brendan Smith - John Marino

Delantera

Que Jack Hughes tiene el potencial para convertirse en el hombre franquicia de los Devils es algo reconocido por la mayoría de observadores de la liga, y esta temporada vuelve a ser la oportunidad para avanzar en ese camino. Nico Hischier, la otra gran promesa del equipo, también está llamada a madurar y convertirse en pieza clave del ataque.

Ondrej Palat y Erik Haula llegan al equipo para darle ese empujón inmediato que se busca en la agencia libre, y que de soporte a los jóvenes que son la base de la reconstrucción.

Jesper Bratt que viene de una temporada de 73 puntos (26G, 47A) y Yegor Sharangovich (24 goles), han sido capaces de hacer una campaña relevante en un año tormentoso y son otros de los jóvenes a seguir en esta nueva temporada.

Ondrej Palat - Nico Hischier - Jesper Bratt

Yegor Sharangovich - Jack Hughes - Dawson Mercer

Andreas Johansson - Erik Haula - Tomas Tatar

Miles Wood - Jesper Boqvist - Nathan Bastian

