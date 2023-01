Carlos Alcaraz confirma que no disputará el Abierto de Australia

Carlos Alcaraz, actual número 1 de la ATP, confirmó que no será parte del Abierto de Australia, torneo al cual llegó a tercera ronda en 2022, debido a una lesión. La información la brindó el propio murciano, de 19 años, a través de sus redes sociales.

“Cuando estaba en mi mejor momento de la pretemporada, me he lesionado en un gesto fortuito y forzado entrenando, esta vez en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Había trabajado muchísimo para llegar a mi mejor nivel a Australia…”, explicó el último campeón del US Open.

“Desgraciadamente no podré jugar ni el Care A2+ Kooyong ni el Abierto de Australia. Es un momento duro, pero tengo que ser optimista, recuperarme y mirar hacia delante. Nos vemos en 2024 @AustralianOpen”, finalizó.

Evidentemente, se trata de la ausencia más importante, hasta el momento, del abierto que el año pasado tuvo una de las finales más vibrantes de la historia y en la que se impuso el español Rafael Nadal.

La información con que se cuenta es la que Carlitos dio a conocer y se verá posteriormente el tiempo de recuperación que demanda su cuerpo. En la primera parte del año, el murciano debe defender títulos en Río de Janeiro y Miami.

El torneo y los favoritos

La edición de 2023 marcará el retorno del más ganador en tierras australianas, Novak Djokovic. El serbio está en competencia y llegará en buena forma para volver a triunfar en el primer Grand Slam del año.

Por otro lado, quien se encuentra trabajando para llegar en un mejor nivel es el español Rafael Nadal. El mallorquín comenzó el año con derrotas en la United Cup, pero esperar ir ganando terreno en competitividad para defender el título obtenido en 2022.

Quizás en un segundo escalón de favoritismo se encuentran los rusos Daniil Medvedev y Andrey Rublev, quienes siempre están al acecho. Además, Stefanos Tsitsipas se encuentra en plena competencia y podría llegar afinado a la primera gran cita de este año que está en pañales.