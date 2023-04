Teuvo Teravainen baja por tiempo indefinido para Carolina

Este pasado sábado, Teuvo Teravainen pasaba por el quirófano para reparar la lesión en su mano izquierda que se produjo en el segundo partido de la serie contra los New York Islanders tras recibir un palazo por parte de Jean-Gabriel Pageau en una acción de ataque de los Canes en el tercer periodo de dicho partido. El delantero finlandés no regresó al banquillo hasta finalizar su relevo, pero ya no volvió al hielo.

Ya en la misma noche del miércoles se anunció que la lesión de Teravainen lo dejaba fuera de las alineaciones por un tiempo largo, afirmación que se refrendó con el paso por el quirófano para reparar la rotura que le produjo el stick de su rival. No se ha dado un plazo de vuelta para el jugador.

Otro golpe al poder anotador de los Canes

está siendo un año duro de lesiones para Carolina, nunca son oportunas pero al menos las bajas de Ondrej Kase y Max Pacioretty fueron tempranas y Rod Brind´amour fue capaz de hacer funcionar su equipo sin estos dos jugadores la mayor parte de la temporada regular. Antes del cierre de mercado solo trajo a Jesse Puljujarvi desde Edmonton como remache de su estructura ofensiva, pero no contaba con que poco después, y sin capacidad de reacción iba a perder a Andrei Svechnikov y casi a las primeras de cambio en la postemporada a Teuvo Teravainen.

Sin duda, todavía queda remanente ofensivo en Carolina para sacar adelante esta ronda y pasar a las semifinales de la conferencia, pero queda mucho camino y para colmo de dificultad altamente progresiva, como para pensar que el camino de los Hurricanes en estos playoff de 2023 sea largo. De momento lideran su serie contra los Islanders, pero siguen teniendo los mismos defectos y virtudes que mostraron la temporada pasada, mostrándose fuertes y difíciles de batir en casa y no tanto cuándo ejercen de visitantes, una situación que será más difícil de corregir con una plantilla cuarteada.