Guía VAVEL Carolina Hurricanes 2022/23: Corregir los errores del pasado

Caroli na Hurricanes

Fundación: 1972

Stanley Cup: 1 (2006)

Títulos de conferencia: 2 (2002, 2006)

Títulos de división: 5 (1999, 2002, 2006, 2021, 2022)

Trofeo de los Presidentes: 0

Entrenador: Rod Brind’Amour

Pabellón: PNC Arena

Foto: pncarena.com





Insistir, insistir y volver a insistir. Después de ocho años sin clasificarse para los playoffs, los Canes volvieron a la pelea en 2018, -cuando cayeron por la vía rápida en las finales de conferencia frente a Boston-, pero desde entonces todo ha sido un querer y no poder. La franquicia rojiblanca ha sido incapaz de superar la segunda ronda en estos últimos cuatro años, y a eso hay que añadirle que la temporada pasada desperdiciaron una ventaja de 3-2 contra los New York Rangers y ventaja de campo a favor. ¿Desesperante? Por completo.

¿Qué falló? Bueno, es mala estrategia fiar todo a los partidos en casa. Carolina perdió los seis encuentros que disputó lejos del PNC Arena en playoffs y ganó todos de local… salvo el séptimo en segunda ronda. 6-2 cayeron los de Raleigh. En temporada regular la historia fue bien diferente, -54 puntos y segundo mejor visitante-, pero de poco sirve si en postemporada no lo pones en práctica.



Y hay cambios respecto a la temporada pasada. Algunos importantes. Entre los más sonados, Tony DeAngelo, Vincent Trocheck y Nino Niederreiter cambiaron de aires, mientras que Brent Burns o Max Pacioretty llegaron a Carolina. Sin embargo, este último no podrá estrenar su nueva camiseta hasta, mínimo, el mes de febrero tras haberse roto el talón de Aquiles. Son nombres de peso, pero… ¿serán la llave para que finalmente los Hurricanes puedan pelear hasta el final por la segunda Stanley Cup de su historia?



Altas/B ajas

Altas: Brent Burns (D), Max Pacioretty (LW), Paul Stastny (C), Ondrej Kase (RW), Ryan Dzingel (LW), Mackenzie MacEachern (LW), Dylan Coghlan (D), William Lagesson (D), Lane Pederson (C)



Bajas: Vincent Trochek (C), Tony DeAngelo (D), Nino Niederreiter (RW), Max Domi (C), Ian Cole (D), Jose Leivo (LW), Brendan Smith (D), Steven Lorentz (C)



Plantilla 20 22/23

Portería

Un muro. Salvo en playoffs, claro. Frederik Andersen y Antti Raanta se repartieron 80 de los 82 partidos de temporada regular y dejaron números de mucho nivel. El danés, que se postuló como titular desde el principio, terminó con un 92,2 % de paradas y solo 2,17 goles encajados de media, las segundas mejores marcas de toda la liga en sus respectivas categorías.



Sin embargo, las lesiones lastraron a Andersen una vez más. A un largo historial se sumó el ligamento lateral interno a mediados de abril. Estaba prácticamente listo para regresar si los Hurricanes jugaban las finales de conferencia, pero su equipo cayó. En playoffs, Raanta y Kochetkov se dividieron los minutos, aunque con estadísticas algo más discretas. Por sacar una nota positiva, el arquero ruso dejó muy buenas sensaciones y teniendo en cuenta que solo tiene 23 años puede ser una apuesta muy interesante de cara al futuro.



Frederik Andersen

Antti Raanta

Defensa

Los de Raleigh fueron el mejor equipo atrás durante la pasada campaña. No solo por los 202 goles encajados, -que fue la cifra más baja de la NHL-, sino porque también dominaron las situaciones de inferioridad. ¿Y dónde estuvo la clave? En evitar que el rival dispare. Los Canes fueron el tercer equipo que menos lanzamientos concedió y el cuarto que menos ocasiones permitió.



Y lo que funciona es mejor no tocarlo, aunque la salida a los Flyers de Tony DeAngelo, -que se convirtió en agente libre-, fue inevitable. De todas formas, el recambio tiene capacidad suficiente para hacer que la gente se olvide rápidamente. El veterano Brent Burns abandonó los San José Sharks después de una década allí y será el sustituto. Evidentemente, no es aquel jugador que durante dos temporadas se quedó a un punto de la centena, pero todavía tiene calidad suficiente para ser un buen defensor y, sobre todo, con mucha pegada arriba. Y no lesiona. El canadiense ha disputado 679 partidos de manera consecutiva.



Jaccob Slavin – Brent Burns

Brady Sjkei – Brett Pesce

Ethan Bear – Dylan Coghlan

Jaccob Slavin | Foto: NHL.com

Delantera

El cuadro de Brind’Amour terminó como el noveno más goleador de la liga con 278 tantos a favor, una cifra aceptable. De nuevo, Sebastian Aho volvió a ser la referencia con 91 puntos, pero también estaba muy bien protegido en la segunda línea. Ahora, ni Trochek ni Niederreiter están y con Pacioretty habrá que esperar seis meses. Y esta es la historia de siempre. Cuando alguien se va o se lesiona y no hay margen para traer un refuerzo de fuera, hay que encontrar la solución en casa. Y esto supone que los jóvenes tienen la gran oportunidad de dar un paso adelante.



¿Puede Seth Jarvis mantener el nivel? Este rookie rompió con cualquier expectativa durante su primer año en la liga con 20 goles y 28 asistencias en 82 partidos, incluyendo los playoffs. Si se mantiene en esta línea seguro que tendrá un rol importante en la alineación. Y hablando de juventud, Jesperi Kotkaniemi, tiene delante su momento de dar un golpe encima de la mesa. O al menos de justificar su renovación: 8 años y casi 40 millones de dólares para un jugador que este año logró 12 goles y 29 puntos. Una apuesta arriesgada de los Hurricanes que durante los próximos tres o cuatro meses podrá comprobar si es acertada o, por lo contrario, necesitarán tirar de paciencia.



Andrei Svechnikov – Sebastian Aho – Seth Jarvis

Tuevo Teravainen – Jesperi Kotkaniemi – Martin Necas

Jesper Fast – Jordan Staal – Ondrej Kase

Jordan Martinook – Jack Drury – Lane Pederson

Sebastian Aho | Foto: canescountry.com





Highli ghts





Victorias/Derrotas en las últimas 5 temporadas

Unifo rmes