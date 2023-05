Leigh Wood brilla en Manchester ante una noche gris de 'Bronco' Lara

𝐑𝐄𝐃𝐄𝐌𝐏𝐓𝐈𝐎𝐍 🏹@itsLeighWood is World Champion once again 🙌



It’s a wide points win over Bronco in Manchester!



📝 118-109, 118-109, 116-111#LaraWood2 pic.twitter.com/iRveWnVMM1