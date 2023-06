El odio de cierta audiencia de la Kings League está pasando los límites

Desde el inicio de la competición, las protestas y los desacuerdos por ciertas decisiones formaron parte de todo el plantel de la liga. Poco a poco, los límites se han ido traspasando hasta llegar a vivir una situación muy complicada para muchos de los integrantes que forman parte de este proyecto.

La tensión in crescendo

Con el paso de la jornadas, poco a poco, ciertas decisiones arbitrales fueron perjudicando a unos u a otros. Los resultados de algunos de los equipos fueron creando tensión por medio de sus presidentes, aficionados, etc.

La reacción de muchos de los personajes públicos que lideran cada uno de sus equipos en ciertos momentos, no suele ser la más adecuada. La audiencia y los seguidores de cada conjunto, en multitud de ocasiones siguen a un equipo y están tan metidos fanáticamente hablando que si el presidente de cierto equipo reacciona de una manera "agresiva", ellos también.

Estos presidentes son sancionados pero, ¿a estos aficionados quien los sanciona?

Las redes sociales, el foco del problema

En las dos o tres últimas jornadas, la tensión estaba desbordada. Esta última jornada, el asunto llegó a palabras mayores. Tras varias jugadas polémicas en uno de los partidos de la jornada que enfrentaba a Aniquiladores FC contra XBuyer Team,, Edgar, árbitro de ese encuentro, recibió numerosos insultos, amenazas de muerte para él y para su familia.

El colegiado tuvo que ser ingresado por un episodio de ansiedad tras lo ocurrido. Él mismo lo anunciaba en sus redes: "Estamos acostumbrados por desgracia a que a los árbitros nos insulten y nos digan de todo" declaró. "Hay momentos en los que el cuerpo y la cabeza dicen basta".

"Estoy involucrado al 100% en este proyecto de la Kings League desde el primer día y nadie se imagina la rabia que e da cuando se que me he equivocado. Pero no creo que me merezca muchas de las osas que se han dicho de mí"

Desde nuestra página, condenamos directamente toda clase de discriminación, insultos, amenazas y violencia. La Kings League es un proyecto fantástico y hay límites que no se pueden pasar.