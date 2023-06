Remontada de XBuyer Team en el último segundo

Otra victoria más de XBuyer Team ante Kunisports en el último enfrentamiento de esta jornada de domingo. El equipo de los Buyer que suman ya 12 puntos en 5 jornadas y siguen en la lucha por el liderato empatados con Aniquiladores.

Primera parte sin arriesgar demasiado

El enfrentamiento entre XBuyer Team y Kunisports se presentaba muy atractivo. Las expectativas estaban altas y el encuentro no dejó indiferente a nadie.

El partido comenzó a un ritmo muy alto. Kunisports quería tener la posesión del balón y, en algunos momentos, lo conseguía. Mientras que el cuadro de los Buyer presionaban alto, presión tras pérdida, con el objetivo de robar y salir como auténticos aviones en dirección a la portería contraria.

Tan solo hicieron falta tres minutos para que el equipo del Kun tuviese una de las ocasiones más claras de la primera parte. Mano a mano convertido en una doble oportunidad que Capi consiguió tapar para que no se moviera el marcador.

Una jugada más tarde, en la réplica, llegaba el primer tanto del encuentro. Gol de Alexis, goleador del XBuyer Team en el día de hoy, que se va de dos en el área y dispara sin que Cócera pueda hacer nada para impedirlo. 1-0 para el cuadro amarillo.

Las ocasiones seguían llegando y Kunisports no bajaba los brazos. La tuvo Coro al filo del minuto diez tras un pase de Cócera con la mano, este impacta contra Capi. El conjunto de los Buyer usa el arma secreta, dos minutos con uno menos para Kuni, en este caso elegirían a Joan Inés.

Con un hombre más, XBuyer quería ampliar la diferencia y, pudo hacerlo tras un centro de Beguer que no consiguió rematar Hidalgo por centímetros. Ocasión que desperdició el cuadro amarillo para poner el 2-0.

El marcador no se movía hasta que, el dado marcó 1 vs 1. El espectáculo estaba servido. Iñaki vs Carbó. Iñaki anotó el primero para empatar, 1-1. Los jugadores no se arriesgaban a acercarse mucho a la portería rival ya que, en el caso de fallar, el gol contrario estaba asegurado.

Carbó anota el 2-1. ambos jugadores tuvieron otra ocasión cada uno pero, tanto el pecho de Carbó como la cabeza de Iñaki lo impidieron. Kunisports a falta de 20 segundos para el final cambia a Iñaki por Campu, que tuvo una ocasión y la pegó a las nubes. Finalmente 2-1 al descanso, XBuyer Team se iba por delante al final de la primera parte.

Lo mejor para el final

La segunda parte fue un poco más descafeinada que la primera. Ambos equipos no querían arriesgar demasiado, ya que la diferencia era de tan solo un tanto para el equipo de los hermanos Buyer. El tiempo pasaba y el marcador no se movía. Los porteros de ambos equipos no tuvieron excesivo trabajo, tan solo algún tiro desde fuera del área o alguna internada a la contra.

Cinco minutos más tarde del comienzo de la segunda parte, Joan Inés tuvo una clarísima tras un pase desde línea de fondo que remata al primer palo y se va por muy poquito de la portería de Capi. Delca también tuvo una desde fuera del área que cruza rasa, abajo, que se va rozando el palo.

En el minuto 25, amarilla a Coro que deja a Kuni con 6 jugadores. Automáticamente el equipo del Kun usa el arma secreta y se igualan los jugadores en el terreno de juego tras sacar a Carbó durante dos minutos.

6 para 6 y, parece que no le vino mal a Kunisports que empata el encuentro tras un gol de Iñaki que revienta contra la red. XBuyer Team pide el var para comprobar un posible fuera de juego. Finalmente el gol es legal, 2-2.

Pero esto no queda aquí, a falta de tres minutos para que se termine el encuentro, falta fuera del área, escorada mínimamente hace la izquierda que pone Iñaki en la escuadra tras un tiro para enmarcar. Un auténtico golazo. 2-3 en el marcador.

Remontada a falta de 4 segundos

Pasado el minuto 38, con gol doble, XBuyer Team se vuelca al ataque. Kunisports, bien plantado atrás, aguantaba las embestidas amarillas. "Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe" y este se rompió. Gol de Alexis a falta de 4 segundos que le da la victoria a XBuyer Team y los deja segundos con los mismos puntos que el líder.