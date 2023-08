Montreal traspasa a Jeff Petry a Detroit

Nueve días ha durado el retorno de Jeff Petry a la disciplina de los Montreal Canadiens tras la participación de los tricolores en la operación a tres bandas que llevó a Erik Karlsson desde San José a Pittsburgh, posiblemente la operación de intercambio de jugadores más interesante del verano.

Una cuestión que no pilla de sorpresa a los analistas más avispados, ya que Kent Hughes ya había expresado que no estaba especialmente interesado en una vuelta de Petry tras la firma de este con Pittsburgh en el verano de 2022 en una operación tras la petición de traspaso del jugador, sin obviar que en las redes sociales de los Canadiens no se le ofreció el tradicional mensaje de bienvenida que se publica para celebrar la incorporación de cualquier nuevo jugador, lo que hacía presagiar que su paso por Montreal era un intermedio para una futura operación.

Y ese futuro ya se convirtió en presente tras el anuncio del intercambio que implica como socio de operaciones a los Detroit Red Wings, que incorporan a su plantel al veterano zaguero de 35 años, mientras que los Canadiens reciben al también defensa, que cumplirá 25 años en el inicio de la siguiente temporada, Gustav Lindstrom y una elección de cuarta ronda condicionada para el Draft de 2025. A su vez los canadienses retienen el cincuenta por ciento del salario que restaba tras la operación anterior con los Penguins en el contrato que le resta al jugador, firmado en 2020 y que finaliza en 2025. Resumido los Wings y los Canadiens asumen 2.343.750 dólares contra su límite salarial, quedando el restante para los Penguins, 1.562.500 dólares.

Buscando su lugar

Petry vuelve a su estado natal, ya que es nativo de Ann Arbor, y de él se espera que ayude al equipo con la veteranía y experiencia adquirida en sus 14 temporadas jugadas, y ocupa una plaza en el cuerpo defensivo en el que Lindstrom era ya el séptimo hombre y estaba destinado a ver la mayoría de la temporada desde la grada.

Gustav Lindstrom | Foto: NHL.com

Con esta operación, refrendada por los ojeadores de Montreal, el defensa sueco llega a un lugar donde tendrá más oportunidad de jugar y desplegar su juego caracterizado por la capacidad de sacar la pastilla de su propia zona.