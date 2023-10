Previa UFC 294: Islam Makhachev y Khamzat Chimaev contra dos peligrosos recambios

UFC 294 dio un giro de 180º en tan solo un día. El evento, que tendrá lugar el próximo sábado 21 de octubre en el Etihad Arena (Emiratos Árabes) se ha podido hacer cargo de cambios de última hora con una gran maestría. El pasado miércoles, 11 de octubre, resonaron tanto en los aficionados como en la compañía la noticia de que sus dos peleas principales parecían venirse abajo. En un principio, la pelea estelar enfrentaría a Islam Makhachev contra Charles Oliveira, y a Paulo Costa contra Khamzat Chimaev en la coestelar. Sin embargo, las lesiones han cambiado el plan original, y al rescate de la cartelera han salido Kamaru Usman y Alexander Volkanovski.

Sí que es verdad que al final no ha quedado nada nada mal...#UFC294 #UFC #MMA pic.twitter.com/p2NjsdgwbW — Jose Soriano (@JoseUFC_) October 12, 2023

Un profundo corte en la ceja de Oliveira en un sparring antes de viajar a Emiratos Árabes la madrugada del miércoles 11 (hora peninsular), ha dejado al brasileño en tierra y sin oportunidad titular. Por parte de Costa, una infección en el codo ha sido el causante de su baja. A pesar de esto, la UFC ha puesto la carne en el asador. El sustituto elegido para enfrentar a Makhachev ha sido el monarca de las 145 libras y número uno libra por libra, Alexander Volkanovski, que buscará conseguir el doble campeonato de nuevo, pero con todo en contra. El recambio de la coestelar no ha sido menor, pues para suplir a Paulo Costa el elegido para enfrentar al checheno ha sido el excampeón del peso welter, Kamaru Usman.

Alexander Volkanovski, ¿con todo en contra?

Antes de todos los cambios de última hora en UFC 294, el reemplazo confirmado para la pelea entre Makhachev y Oliveira iba a ser Mateusz Gamrot. Por ello, que finalmente el sustituto haya sido Volkanovski, alegra e intriga por igual a los aficionados. Y es que Ilia Topuria ya confirmó que iba a enfrentar al australiano el 20 de enero en UFC 297. Pues dos días después sale la noticia de que Alexander Volkanovski estará enfrentando a Makhachev en UFC 294 con tan solo 10 días de preparación. Aunque pueda parecer que la pelea contra Topuria se haya descartado, lo cierto es que Volkanovski ha declarado que no descarta también ese enfrentamiento.

🚨 ÚLTIMA HORA | Volkanovski NO descarta regresar en enero para pelear con Topuria, tal como ha dicho a @arielhelwani



👉 La posibilidad sigue ahí, el campeón no la niega, pero habrá que ver cómo llega y cómo termina la pelea#UFC294 #UFC #MMA #IliaTopuria #AlexanderVolkanovski pic.twitter.com/ibW7Unojkq — VAVEL MMA 🤼 (@VAVELMMA) October 11, 2023

No solo esto deja con intriga a los aficionados, pues muchos se preguntan si realmente estará listo para su oponente. En frente estará uno de los peleadores más dominantes de la UFC actualmente, como lo es Islam Makhachev. Para enfrentar al discípulo de Khabib, Volkanovski no solo tendrá un corto periodo de preparación para dar el peso y prepararse contra Islam, sino que arrastrará el jet lag y una reciente cirugía en el brazo que se hizo tras su pelea en UFC 290 contra Yair Rodríguez. Pero a pesar de tenerlo todo en contra, “The Great” ha decidido intentar conseguir el doble cinturón de nuevo, tras ya haber fallado en febrero de este mismo año en UFC 284.

Alexander Volkanovski: UFC

Una ansiada revancha

En la primera pelea que ambos tuvieron, el resultado fue sorprendente para todos. La gran mayoría de espectadores pensaron que Islam iba a arrasar con Volkanovski, pero nada más lejos de la realidad. Se encontraron con un escenario en el que la pelea fue reñida hasta el final. Parecía que el australiano podía hacer la épica en cualquier momento, plantando cara durante todo el encuentro. Por primera vez se vio a un Makhachev ganable. El resultado de aquella justa fue una de las peleas más impresionantes, emocionantes y que más calidad técnica desprendió del año, e incluso de la historia de UFC.

Ahora, a pesar de que parezca que Makhachev tendrá una disputa sencilla, debido a los problemas de su rival, lo cierto es que no tiene por qué. Hay que recordar que el ruso lleva mucho tiempo preparándose para enfrentar a Charles Oliveira, un estilo muy diferente al que va a plantear Volkanvski. Además, no hay que olvidar que el monarca del peso pluma es uno de los peleadores más inteligentes y completos de la UFC. Sumado a esto, desde su derrota en febrero, el australiano tiene en el punto de mira a Islam, con lo que no es de extrañar que lleve mucho más tiempo que 10 días preparándose para el ruso, por lo que Makhachev deberá ir con cuidado.

Makhachev vs Volkanovski: UFC

Kamaru Usman vs Khamzat Chimaev, la pelea más esperada del peso welter en peso medio

Después de que Khamzat Chimaev fallara el peso contra Nate Díaz en UFC 279 (10 de septiembre de 2022), el checheno estuvo más de un año sin pelear. Por esto los fanáticos de “Borz” se llevaron las manos a la cabeza cuando se confirmó que su rival programado para la cartelera, Paulo Costa, no iba a pelear por una infección en el brazo. Sin embargo, Dana White salió al rescate. El presidente de UFC anunció que el sustituto iba a ser Kamaru Usman.

Muchos aficionados esperaban este encuentro en el pasado, cuando Chimaev venía arrasando con la división de las 170 libras, a la par que el nigeriano estaba en el trono de esta. Sin embargo, los problemas para dar el peso de Khamzat y las dos derrotas ante Leon Edwards de Usman, hicieron que esta pelea quedara en un bonito sueño. No obstante, ese sueño se va a hacer realidad. Kamaru Usman debutará en el peso medio con 10 días de aviso, y a pesar de venir de dos derrotas contra Leon Edwards y arrastrar problemas en las rodillas se subirá al octágono a demostrar que sigue en lo más alto de la compañía. Del otro lado espera Khamzat Chimaev, quién se venía preparando para Paulo Costa y con una inactividad de poco más de un año. Pese a esto, el checheno sigue con un hambre voraz de conseguir consagrarse con un cinturón de campeón. Ambos esperan conseguir una victoria que, muy probablemente, le encarrile a una pelea por el cinturón del peso medio.

Kamaru Usman y Khamzat Chimaev: UFC

Horario, cómo y dónde ver el UFC 294

Lugar del evento: Etihad Arena, Yas Island/Yas West Emiratos Árabes Unidos.

Horario: cartel previo preliminar desde las 16:00 horas, cartel preliminar desde las 18:00 horas y cartel principal desde las 20:00 horas (peninsulares).

Cómo y dónde ver: A través de la APP de Eurosport en España.