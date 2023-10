Ilia Topuria confirma en El Hormiguero que peleará contra Volkanovski en enero

No es sorpresa para nadie que Ilia Topuria ha llevado a las artes marciales mixtas (MMA) y a la UFC a otro nivel de popularidad en España. Este fenómeno de masas impulsado por “El Matador” ha hecho que programas de un alcance inconmensurable en España como El Hormiguero se fijen en él. Además de contar cosas relativas al deporte como los entrenamientos o el corte de peso, Ilia aprovechó para soltar dos noticias muy esperadas por todos.

Topuria no se ha guardado nada, pues ha confirmado lo que muchos fanáticos españoles pedían. Ilia Topuria peleará contra Alexander Volkanovski el próximo 20 de enero en Canadá, en UFC 297. “Faltan un par de cosas por cuadrar, pero el 20 de enero parece que va a ser”, explicó Topuria en el programa. No contento con esto, el luchador decidió soltar otra bomba para sus seguidores. UFC llegará a España en 2024 y él estará allí. “Eso está confirmado, confirmado”, recalcó el luchador.

Ilia Topuria contra Alexander Volkanovski en UFC 297

A pesar de que no hay nada dicho de manera oficial por parte de la UFC o Dana White, Ilia Topuria ya ha confirmado que peleará contra Volkanovski en enero por el título. Estas declaraciones también confirman las palabras de Henry Cejudo de la semana pasada. Y esto no es de extrañar, pues el propio campeón ya pidió a Ilia antes de una posible revancha contra Makhachev. "Voy por ese cero", espetó Volkanovski en un careo que tuvieron después de que este ganara a Yair Rodríguez en UFC 290. Viendo las opciones del australiano, lo cierto es que en esta división no le queda nada más que no sea Topuria.

Volkanovski ya ha ganado a Max Holloway tres veces (número uno del ranking), a Yair Rodríguez (número dos) en su última pelea, a Brian Ortega (número tres) y el número cuatro, Arnold Allen viene de una derrota contra el ya mencionado y derrotado por el campeón, Max Holloway. El siguiente en el ranking es Ilia, posicionado en quinto lugar y con un récord invicto de 14-0. Este último viene de pasar por encima del, aquel entonces número cinco de la división, Josh Emmett en una auténtica exhibición, consiguiendo incluso un 10-7 en el tercer asalto. Pese a todo, hay que recordar que Volkanovski viene de una lesión, y que puede pasar cualquier cosa, pero parece que todo apunta a lo que Ilia ha confirmado. Canadá, 20 de enero, UFC 297.

UFC España para 2024

Fotografía de: UFC

En dicha entrevista, la pelea contra Volkanovski no fue lo único confirmado por parte de Topuria, pues hizo “oficial” que la UFC llegará a España en 2024. Esta posibilidad lleva resonando en los aficionados desde que Topuria empezó a despuntar en UFC. Ahora parece que el sueño está más cerca de cumplirse que nunca. “Es un hecho que en 2024 me verán todos los españoles pelear aquí. Está confirmado", declaró Ilia ante el presentador Pablo Motos.

Sin embargo, todo puede pasar. En caso de una victoria ante el campeón, el camino para conseguir este objetivo sería mucho más sencillo. En el supuesto de una derrota ante Volkanovski el camino se complicaría. Aun así, si esto pasara todavía existe la posibilidad de un enfrentamiento contra otro peleador en España, pero en este caso, la llegada de UFC al país europeo puede verse retrasada a finales de año o incluso al próximo. No obstante, que la UFC va a llegar a España antes o después es una realidad.