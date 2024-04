El sábado pasado vivimos uno de los mejores eventos del año, con un claro protagonista, el hawaiano Max Holloway, que obtuvo una de las victorias más importante de su carrera. Protagonizando una absoluta guerra con una de los luchadores más violentos de la compañía. Como es Justin Gaethje, donde en todo momento, fueron al contacto, hacia delante, sin ponerle ninguna importancia a su estado físico, fueron a matar o a morir, justo lo que demostraron al final del quinto asalto, donde en los últimos segundos, se posicionaron en el centro del octógono y se dieron sin ningún control, ambos con las manos bajas, Holloway logró conectarle una mano derecha que dejó a “Highlight” seco en la lona, a dos segundos de acabar la pelea. Demostrando ambos que no había mejores representantes para disputar el título del BMF.

Clase magistral de Holloway

Lo más impresionante del final de esta pelea, es que era completamente innecesario, ya que Max fue el que invitó a Gaethje a ese duelo a muerte. Iba ganado la pelea sobradamente, ya que tuvo una de las mejores performances de su carrera, donde realmente dió una clase de striking, imponiendo su técnica y rapidez a la potencia de Justin. Holloway no falló en todo el combate, teniendo oportunidades de finalizar a Justin antes del culmen final, por esas combinaciones que ya nos tiene acostumbrados, Gaethje sin embargo no fue un muñeco al que le golpearon durante todo el combate, también tuvo buenos momentos, incluso tiró a Holloway a la lona, convirtiéndose en el primer luchador en hacerle un knockdown al hawaino. O eso es lo que todo el mundo pensaba, por que la UFC no se lo contó. Así que ese momento ocurrirá en un futuro, si es que ocurre, por que no se puede dar nada por sentado y menos si hablamos de “Blessed”.

Holloway y Gaethje/ UFC

El golpe que cambió todo

El punto de inflexión en la pelea, en el cual, Max puso en problemas a Gaethje, fue esa patada giratoria que le conecto al final del primer round, rompiéndole la nariz y cortándole en gran parte la respiración, lo que le hizo, que solo respirara por la boca, reduciendo su cardio, notando a Gaethje más cansado de lo normal, está patada no fue suerte ya que lo estuvo intentando gran parte del combate. Aprovechando esa mala costumbre que tiene el excampeón BMF de agacharse al esquivar un golpe.

Topuria vs Holloway, lo siguiente para el campeón del BMF

Parece ser que ya hay destino fijo para Max Holloway y es disputar el cinturón del peso pluma contra el campeón español Ilia Topuria, una de los combates más esperados por los aficionados desde que el matador irrumpía en los rankings, y que no se ha dado antes por el increíble reinado de Volkanovski, limpiando la división por completo, provocando una subida más acelerada de Ilia en la pelea por el título. Esto a Holloway no le convenció aclarando que lo estaban protegiendo de su persona y que Topuria estaba escapando de él.

Holloway y Topuria/ UFC

Este enfrentamiento para Max no tiene nada que ver con el último que ha tenido, ya que Ilia, aunque no lo demuestre, es una bestia en el suelo y es capaz de llevar a Holloway a ese terreno. Pero observando su historial de combates siempre ha querido demostrar que es mejor que el rival metiéndose en el terreno de su oponente, y si se mete a intercambiar con Holloway puede ser muy interesante, por lo diferentes que son sus formas de ejecutar el striking. El matador es más un francotirador, que busca medir al rival y Max se centra en el volumen aunque en estos últimos combates ha demostrado que tiene pegada.

Por ese dilema que hay en la estrategia que implantará Ilia, este duelo es tan emocionante y a su vez una incógnita en todos los sentidos.