Previas UFC 300 | Holloway busca ser el 'BMF' ante la roca Gaethje

Un combate con carne de main event. Justin Gaethje recibe a Max Holloway en un combate con un aliciente extra: el título 'BMF' está en juego. Dos de los luchadores más emocionantes de la empresa y queridos por el aficionado a las artes marciales mixtas colisionan en el tercer enfrentamiento de los seis acordados para la main card del UFC 300 del próximo sábado 13 de abril. Un evento que percibe en 'The Highlight' y su enfrentamiento ante Holloway un colchón más que necesario, ante la ausencia de mega estrellas en el cartel más esperado de los últimos tiempos de la UFC. El hawaiano hace un alto en el camino por recuperar el cinturón de las 145 libras y asciende una categoría para enfrentar a uno de los luchadores más peligrosos y emocionantes de la empresa. A Holloway le gustan los retos. También los grandes escenarios. El evento del año era una fecha de obligado tachado en el calendario de 'Blessed'.

El enfrentamiento forma parte de una cartelera principal con personalidades de renombre como el ex campeón de peso ligero, Charles 'Do Bronx' Oliveira, o los protagonistas del evento principal; el campeón de peso semipesado, Alex 'Poatan' Pereira y Jamahall Hill, ex monarca de la división. Un combate que muchos no logran entender pese a la expectación generada dado las capacidades y aptitudes dentro del octágono de ambos luchadores, debido a que el choque dista mucho de la hoja de ruta que ambos peleadores tienen programada en sus respectivos pesos. Producto del factor dinero, o el factor espectáculo, la pelea es un choque de estilos y de personalidades como pocas veces se ha visto en la UFC. Una historia a cinco rondas con dos actores principales que provienen, directamente, de la parte noble de la empresa de Dana White.

Gaethje y seguir con el instinto asesino

Justin Gaethje celebrando la victoria ante Poirier | UFC

Una carrera subidas y bajadas la de Justin Gaethje en la UFC. El americano viene de noquear brutalmente a Dustin Poirier el pasado 29 de julio en el UFC 291, donde consiguió el 'BMF' Title que hoy ostenta y que pondrá en juego el próximo sábado. Con una espectacular capacidad de asimilar los golpes y un pateo a las piernas igual de poco ortodoxo que dañino, el ex campeón interino de peso ligero supone un reto en letras mayúsculas para un Max Holloway cuyas pretensiones no han ido muy bien a la hora de subir a la división de los 'peces gordos' de la empresa. Gaethje sólo ha perdido en UFC con ex campeones, y su última derrota fue ante Charles Oliveira en mayo de 2022, en aquel polémico evento en el que 'Do Bronx' perdió el cinturón en la báscula. Ahora enfrenta a un luchador con el que mantiene mutuo respeto pero que, al igual que él, tiene una mandíbula de granito: Max Holloway es el luchador que más golpes significativos ha recibido sin ser noqueado en toda la UFC.

Ahora, enfrenta al hawaiano para medir sus posibilidades. Confesó ,tras ganar a Poirier, que ésta sería su última oportunidad para buscar luchar por el título de peso ligero, y este combate resulta una prueba de máximo nivel para volver a confirmar sus credenciales. Uno de los alumnos más aventajados de Trevor Wittman.

Ganar e ir a por Topuria: la hoja de ruta extrema de Max Holloway

Ilia Topuria es el nuevo campeón y el hispanogeorgiano rifa contendientes. Con Alexander Volkanovski en el dique seco, las idas y venidas de Sean O'Malley y la situación incierta de los contendientes de la división de las 145 libras, Max Holloway es uno de los favoritos para certificar la primera defensa de 'El Matador' en el peso pluma. Sin embargo, un alto en el camino en forma del peligroso Justin Gaethje llega a su carrera en el mayor spot deportivo de la historia de la UFC. No podía faltar el hawaiano en la presente cita, y menos ante un rival de dicho calibre. El ex monarca de peso pluma busca seguir con la racha de victorias que comenzó tras caer derrotado en 2022 ante Alexander Volkanovski: Arnold Allen y 'The Korean Zombie' son sus últimas víctimas desde salir derrotado ante el australiano. Ahora, llega un reto mayúsculo: subir de peso y enfrentar a un 'coco' absoluto de la división.

Holloway presenta una mandíbula de granito pocas veces vista en el mundo de las MMA. El peleador ha aguantado todos los golpes de sus rivales, algunos, de la talla de Conor McGregor o Dustin Poirier. Ahora, enfrenta a alguien peligroso, con un pateo a las piernas y a la zona hepática mortal, y que no rechaza el intercambio. El hawaiano también sacará partido de su estilístico boxeo que, para muchos, es el mejor de toda la UFC: un control de las distancias magistral, al igual que su precisión y su defensa. En el poder de noqueo es donde está el talón de Aquiles del ex monarca, pues solo ha finalizado a dos rivales en los últimos siete años. Una victoria cómoda ante Gaethje puede significar acelerar la oportunidad por el título de su propia división, una aventura condicionada por la incuestionable necesidad de estar presente en el gran evento de la UFC.

¿Cómo y dónde ver el UFC 300?

El evento se retransmitirá la madrugada del 13 al 14 de abril a través de la APP de Eurosport. Los horarios de la UFC 300 son los siguientes: cartelera previa preliminar a las 00:00 horas, cartelera preliminar a las 02:00 horas y cartelera principal a las 04:00 horas, horarios habituales de las numeradas que tienen lugar en la Costa Oeste de Estados Unidos.