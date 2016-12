Anuario VAVEL 2016: Golf, el año del regreso a los Juegos Olímpicos

Google Plus

Sergio García logró el único triunfo del año para el golf masculino español.

A diferencia de los dos últimos años -Jordan Spieth en 2015 y Rory McIlroy en 2014-, la temporada golfística no ha tenido un claro dominador. Sin embargo, hay tres nombres que sobresalen por encima del resto: Jason Day, Dustin Johnson y Henrik Stenson, no necesariamente en este orden. Y, curiosamente, entre los tres finalistas se ha colado uno que ni tan siquiera ha ganado un grande. Eso sí, se trata del actual número 1 del mundo, el australiano Jason Day, quien ocupa ese puesto de privilegio desde finales de marzo de forma ininterrumpida. Sus grandes logros en este 2016 han sido tres victorias (Arnold Palmer Invitational, WGC Match Play y The Players Championship, considerado el quinto grande) y cuatro puestos entre los 25 primeros en los majors, incluidos dos top ten y un segundo puesto.

Dustin Johnson, actual número 3 del mundo, ha sido considerado como el mejor jugador del año en el circuito americano, el PGA Tour, donde también ha sido el líder en ganancias. Su año se resume en tres triunfos a título individual (WGC Bridgestone Invitational, BMW Championship y US Open) y uno a nivel colectivo, la Ryder Cup, a la que contribuyó con 2 puntos. Además, ha tenido una brillante actuación en los majors, donde además de la victoria en el US Open, ha sumado dos top ten en El British Open y el Masters. Pero, sin ningún tipo de dudas, lo más destacable de 2016 para él ha sido conseguir, de una vez por todas, su ansiado primer grande. Y llegó donde apenas un año antes había desperdiciado una ocasión de oro para estrenar su casillero, tripateando desde menos de cuatro metros. Antes ya había dilapidado sus opciones en el British Open de 2011 y el Masters de ese mismo año, cons sendos horribles finales. Para Johnson, 2016 siempre será recordado como el año en el que enterró todos sus fantasmas.

Mejores golpes del PGA Tour

Otro que también aprovechó el año para estrenar su casillero -y el de su país, Suecia- en los majors fue Henrik Stenson. El sueco, que ha acabado 2016 como número 4 del mundo, ha sido considerado como el mejor golfista del año del European Tour, en el que fue vencedor de la Race to Dubai. Sus números en esta temporada tampoco tienen nada que envidiar a los de Day o Johnson: dos victorias (British Open y BMW International Open), medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río y dos top ten -además de una victoria- en los grandes. Sea como fuere, este año pasará a la historia como el del primer major del golf sueco, algo que ya estuvo muy cerca de lograr otro gran jugador nórdico, Jesper Parnevik, en 1994 y 1997.

Mejores golpes del European Tour

La nómina de ganadores de grandes la completaron otros dos primerizos, Danny Willett y Jimmy Walker, cada cual más sorprendente. Willett se convirtió en el primer europeo que conquistaba el Masters desde que lo hiciera José María Olazábal en 1999, y en el segundo inglés que se enfundaba la chaqueta verde tras los tres triunfos de Nick Faldo. A falta de los nueve últimos hoyos nadie contaba con Willett -ni con ningún otro jugador- que no fuera Spieth, líder con cinco golpes de ventaja. Pero un inoportuno chapuzón en el famoso hoyo 12 de Augusta le costó un doloroso cuádruple bogey que cerró todas sus opciones y le abrió la puerta de par en par al inglés. La victoria de Walker en el PGA Championship fue radicalmente opuesta, pues el golfista estadounidense fue líder de principio a fin. Pero no por eso fue menos meritoria, ya que tuvo que lidiar hasta el final con el número 1 del mundo, Jason Day.

Segunda Ryder del siglo XXI para EEUU

Un año par es siempre motivo de alegría para los amantes de este deporte, pues es sinónimo de año Ryder. En esta ocasión, los estadounidenses volvieron a ganar la Jarra de Clarete ocho años después y, como en sus dos anteriores victorias, lo hicieron en suelo americano. Lo cierto es que EEUU era el claro favorito al triunfo por varias razones. En primer lugar, porque jamás habían perdido dos ediciones consecutivas en suelo americano. En segunda instancia, por la inexperiencia del conjunto europeo, formado por hasta seis rookies. Y por último, aunque no menos importante, por el deseo de revancha estadounidense tras la heroica remontada de Europa en Medinah. Y los pronósticos se cumplieron a la perfección. Europa se vio superada y a merced de los americanos desde el 4-0 inicial y acabó siendo superada por un claro 17-11, el resultado más abultado logrado por los americanos desde 1981. El equipo continental contó con la presencia de dos jugadores españoles, Rafa Cabrera-Bello y Sergio García, quienes con 2,5 y 2 puntos, fueron de los más destacados del bando europeo. El castellonense, además, protagonizó un partido memorable frente a Phil Mickelson, quizá uno de los mejores de la historia de la Ryder: 19 birdies entre ambos jugadores para sendas vueltas de 63 golpes (-9). A continuación, se muestra un vídeo con los mejores golpes de este memorable duelo.112 años después, el golf volvió a ser olímpico.

Los Juegos Olímpicos de Río pasarán a la historia como los del regreso de este deporte a las olimpiadas. Y pese a que eran muchos los escépticos, lo cierto es que se superó el examen con nota. En la modalidad masculina las medallas fueron, en este orden, para el inglés Justin Rose, el sueco Henrik Stenson y el estadounidense Matt Kuchar, mientras que en la femenina, el podio estuvo conformado por la coreana Inbee Park, la neozelandesa Lydia Ko y la china Shanshan Feng. La delegación española estuvo representada por Rafa Cabrera-Bello y Sergio García (quinto y octavo respectivamente, con sendos diplomas olímpicos) y Azahara Muñoz y Carlota Ciganda (vigésimo primera y trigésimo novena respectivamente).

Balance del golf español

Por lo que a títulos se refiere, no se puede decir que 2016 haya sido un gran año: uno en el golf masculino y dos en el femenino. Sin embargo, el balance de esta temporada tampoco puede ser negativo.

Sergio García volvió a ganar en el PGA Tour (Ray Carlin).

Sergio García consiguió el único triunfo nacional para el golf masculino, el Byron Nelson Championship, correspondiente al circuito americano. Con esta victoria, el castellonense igualó a Seve Ballesteros, con nueve, como golfista español con más victorias en el PGA Tour, y cortó una racha de casi cuatro años sin ganar en el circuito americano. Además, obtuvo un diploma olímpico en los JJOO de Río tras acabar en octavo puesto y participó en su séptima Ryder, en la que sumó dos puntos para Europa.

Rafa Cabrera-Bello cuajó la mejor temporada de su vida pese a que no pudo concretar ninguna de sus diversas opciones de victoria. Solo falló un corte en todo el año y terminó hasta tres torneos en segunda posición, además de acumular seis top ten. Además, jugó los cuatro grandes y en todos ellos fue capaz de superar el corte. Pero quizá sus mayores logros fueron el quinto puesto en los JJOO de Río y su debut en una Ryder, en la que además fue uno de los destacados del equipo europeo tras sumar 2,5 puntos y acabar invicto.

La otra gran noticia del año para el golf español fue la eclosión de Jon Rahm. El jugador vasco participó en el primer grande de su carrera, el Us Open y terminó en un meritorio vigésimo tercer puesto. Solo una semana más tarde dio el salto al profesionalismo y en el torneo de su debut acabó tercero. Pero esto no fue todo, pues aún tuvo tiempo de sumar un segundo puesto. Rahm es ya una realidad, pero es, sin ninguna duda, la gran esperanza del golf español de cara al futuro. El año concluye con cuatro golfistas entre los 150 mejores del mundo: Sergio (13º), Rafa (27º), Jon (137º) y Alejandro Cañizares (142º). La nota negativa fue que, por segunda vez desde que se creó el circuito europeo (1972), el golf español no sumó ningún triunfo (las dos anteriores fueron en 1975 y 1993).

Por lo que respecta al golf femenino, la gran protagonista del año fue Carlota Ciganda. La jugadora navarra logró sus dos primeras victorias en el circuito americano, el LPGA Tour: el Keb Hana Bank Championship y el Lorena Ochoa Invitational. Y a estos dos triunfos de Carlota hay que sumar otro logrado por su gran amiga Azahara Muñoz. La malagueña se convirtió en la primera española que gana el Open de España y, además, lo hizo muy cerca de su casa, en Aloha Golf. Ambas, además, representaron a españa en los JJOO de Río. La temporada ha llegado a su fin con tres jugadoras entre las 100 mejores: Carlota (20º), Azahara (50º), y Beatriz Recari (96º).