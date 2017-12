Anuario VAVEL 2017: SmackDown Women's Championship : Desde Alexa hasta Charlotte

Google Plus

Fotomontaje: Jesús Pascual Polo

Este año empezó como Alexa Bliss como campeona tras arrebatar el título a Becky Lynch en TLC el 4 de Diciembre del año pasado. Derrotó a la irlandesa en dos ocasiones con la ayuda de la veterana Mickey James, quien regresó a la compañía. Finalmente el 12 de Febrero en Elimination Chamber perdió su título frente a Naomi. Su primer reinado como campeona duro unos 70 días.

Sin embargo Naomi no tendrá suerte en su primer reinado puesto que se lesionó la pierna izquierda y el 21 de Febrero tuvo que dejar vacante el título, portándolo un total de solo nueve días. El mismo día en SmackDown Alexa Bliss ganó de nuevo el título frente a Lynch por la vacante del título. Posteriormente sería traicionada por James, incluyéndose en la lucha por el título en Wrestlemania. En Wrestlemania, Bliss puso el título en juego frente a Natalya, Naomi, Lynch, James y Carmella, saliendo victoriosa Naomi recobrando el título que nunca perdió. Bliss sostuvo su segundo campeonato durante 40 días.

El peor momento del título de este año vino con este segundo reinado relevante de Naomi, que sufrió muchos altibajos, lo defendió frente a las diferentes luchadoras de SmackDown en muy pocas ocasiones, solo ante Tamina, Natalya y en tres ocasiones frente a Lana saliendo plenamente victoriosa en las tres ocasiones. A mitad de su reinado incorporó luces de neón a su cinturón, como parte de su personaje Feel The Glow. Durante su reinado Carmella se convirtió en la primera ganadora del Money In the Bank, e intentó canjearlo en varias ocasiones sin éxito. Finalmente perdió su título frente a Natalya en SummerSlam. Su segundo reinado duró 140 días.

Natalya comenzaba su nuevo reinado como campeona sin apenas rivalidades salvo contra Naomi, puesto que no había muchas luchadoras face en SmackDown. Entonces antes de Survivor Series se enfrentó contra Charlotte el 14 de Noviembre en SmackDown para determinar a la retadora definitiva que se enfrentaría a Alexa Bliss (campeona de Raw) y perdió el título, durando su primer reinado 86 días.

Charlotte conseguía así su sexto título en la compañía y posteriormente derrotó a Bliss en Survivor Series como parte de equipo de SmackDown. Al siguiente SmackDown Natalya solicitó su revancha, pero el combate fue interrumpido por el debut de the Riott Squad (Ruby Riott, Liv Morgan y Sarah Logan) destrozando a ambas luchadoras y a todo el roster femenino de la marca azul. En el último pague por ver el año (Clash Of Champions) Charlotte retuvo el campeonato de nuevo frente a Natalya en un combate con leñadoras. A día de hoy Charlotte acumula un total de 38 días como campeona femenina de SmackDown.