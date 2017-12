Anuario VAVEL 2017: Los luchadores que han defraudado

Fotomontaje: Jesús Pascual Polo

Durante este año muchos luchadores se han esforzado por llegar a lo más alto en una empresa de wrestling, algunos consiguen llegar a su objetivo y triunfan, sin embargo hay otros que han hecho un mal año, sin llegar a las expectativas y defraudando a los aficionados. Esta es una breve lista de los tres luchadores que más han defraudado este año:

Enzo Amore

Sí, es cierto que este año consiguió dos veces el campeonato peso crucero, de hecho, sigue siendo el actual campeón, pero eso no quita que no haya mejorado nada como luchador. Empezó este año con buenas rivalidades mientras era compañero de tag team con Big Cass, llegando incluso a luchar en Wrestlemania 33 por los títulos por parejas, sin éxito. Después de su separación con Big Cass y de una pésima rivalidad en la que se involucró Big Show que culminó en Summerslam, se dirigió a la división crucero, en la que cambio a heel, tomando posesión de la misma formando la Zoo Train.

En No Mercy derrotó a Neville para ganar su primer campeonato individual, aunque lo hizo mediante un Low Blow, empezando a ser odiado por el público. Posteriormente empezaría una rivalidad con Kalisto, que en su primera lucha le arrebató el título en una contienda con leñadores alrededor del ring. Después recuperaría el título en TLC: Tables, Ladders and Chairs, humillando a Kalisto y aún sigue siendo su portador. Como luchador no ha mejorado en su carrera, sin embargo su micrófono es de los mejores. Sin embargo, lo más polémico de Enzo es provocar la suspensión y futuro despido de Neville, debido a que este último no estaba satisfecho por el trabajo de los creativos y decidió abandonar la compañía, y posiblemente Amore es probable que entierre a la división crucero, por su mal talento en el ring.

Dana Brooke

Considerada como una de las peores luchadoras del mundo, puesto que en todos sus combates siempre comete un botch. Estuvo durante años entrenando en el territorio de desarrollo para llegar a la escena principal como la guardaespaldas de Charlotte en 2016, ganando algunos combates durante ese año. Sin embargo, este 2017 ha sido decepcionante para Brooke, solo ha disputado un total de 15 combates este año (incluyendo eventos en vivo y eventos pago por ver) y no ha ganado ni un solo combate. Actualmente forma parte de la Titus Brand como una asesora, así que probablemente se esté alejando de los cuadriláteros para formarse como una manager.

Cody Rhodes

Ring Of honor, tiene una gran implicación con otras empresas, beneficiánsdose de ello gracias al gran talento que desprende esta compañía y siendo la fuente de talento para algunas de las más grandes. Rhodes llegó a finales del año 2016 formando parte del legendario grupo The Bullet Club, entonces conformado por Kenny Omega, Marty Scrull, The Young Bucks, etc. Gracias a su implicación consiguió un gran número de oportunidades estando en ROH y en ocasiones en NJPW, sin embargo todo fue en vano. No solo empezó a perder combates, sino que todo su potencial que demostró en WWE como luchador se esfumó. Y a pesar de que su personaje estaba basado en su padre, Dusty Rhodes, que incluso se tintó el pelo de blanco para recordarlo, pero de nada le sirvió porque apenas consiguió nada de todas las oportunidades titulares que obtuvo. Actualmente es campeón mundial en parejas de seis hombres de ROH, aunque eso no ha mejorado su estatus como luchador.