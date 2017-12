Anuario Vavel 2017: El camino a SummerSlam

Foto: Vavel.com

Summerslam 2017 fue el segundo PPV más grande del año solo por detrás de WrestleMania 33, el evento tuvo lugar el 20 de agosto de 2017 y por tercera vez consecutiva en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

El roster del PPV estuvo formado por superestrellas de ambas marcas de WWE, SmackDown Live y Monday Nigth RAW, y los combates de la noche fueron los siguientes.

El Kick Off estuvo formado por tres combates, dos de ellos titulares:

The Miz (con Maryse), Curtis Axel y Bo Dallas derrotaron a The Hardy Boyz (Jeff y Matt Hardy) y Jason Jordan: Este combate no tuvo una historia detrás, si no que The Miztourage sembró el pánico durante varios meses en RAW, atacando a varios luchadores del roster y fueron estos quién se vieron las caras en SummerSlam.

Campeonato del Peso Cruzero: Neville vs. Akira Tozawa (c): Neville se convirtió en campeón crucero en Royal Rumble, salió victorioso de WrestleMania 33 contra Austin Aries y 6 días antes de SummerSlam perdió el título frente Akira en Monday Nigth RAW, aunque en SummerSlam le derrotó y se volvió a coronar como campeón por segunda vez.

Campeonato por parejas de SmackDown: The Usos vs. The New Day (c): Big E y Xavier Woods fueron los encargados de verse las caras con Jey y Jimmy Uso, el trío se coronó como campeones por parejas en Battleground, ya que en WrestleMania 33 este campeonato estuvo ausente, pero fueron los hermanos Usos quién en SummerSlam vencieron y se convirtieron en nuevos campeones por parejas.

Estos tres combates formaron el Kick Off y posteriormente se pasó al PPV que constó de diez combates, seis de ellos titulares.

El evento comenzó con un combate normal entre John Cena y Baron Corbin: Ambos luchadores habían perdido sus opciones de un combate titular por el campeonato mundial de WWE y por el de los Estados Unidos, por lo que este combate se pactó a última hora y tuvimos al marine como ganador.

Campeonato femenino de SmackDown Live: Natalya vs. Naomi (c): Naomi salió victoriosa de WrestleMania 33, y el comisionado de SmackDown Shane McMahon decidió que la retadora número uno al campeonato en SummerSlam se decidiría en una batalla de cinco superestrellas en Battleground entre Charlotte, Becky Lynch, Tamina, Lana y la propia Natalya que fue la ganadora de dicha batalla y la cual derrotaría a Naomi en SummerSlam para convertirse en nueva campeonato femenina de SmackDown Live.

Big Cass vs. Big Show (con Enzo Amore suspendido en una jaula encima del ring): Esta rivalidad no comenzó entre el Big Show y Big Cass, si no que fue Cass quién atacó a Enzo Amore y acabo así con una amistad de años, y fue entonces cuando el Big Show salió en ayuda de Enzo y reto en un combate a Big Cass, el resultado del combate fue la victoria de Big Cass.

Randy Orton vs. Rusev: El búlgaro buscó varias oportunidades titulares después de WrestleMania 33, pero sin resultado alguna hasta amenazó varias veces al comisionado de la marca azul con abandonar la compañía y finalmente se vio las caras frente a la víbora quien lo derrotó en 10 segundos tras un RKO, a pesar de que Rusev atacó a Orton antes de la lucha.

Campeonato femenino de RAW: Alexa Bliss (c) vs. Sasha Banks: Bayley salió como campeona de WrestleMania 33, pero fue derrotada en un combate titular frente a Bliss en Payback perdiendo así el campeonato, en principio Bayley iba a ser la retadora al campeonato, pero debido a una lesión se organizaron dos triples amenazas las cuales ganaron Sasha Banks y Nia Jax, y ambas se enfrentaron en un combate para determinar la retadora, el cual venció Sasha. En SummerSlam 2017 Sasha Banks derrotó a Alexa Bliss y se coronó como nueva campeona de RAW.

Bray Wyatt vs. Finn Balor: Esta rivalidad comenzó el 17 de Julio de 2017, cuando Finn venció a Elias y de camino a bastidores Bray Wyatt apareció en la gran pantalla alegando que disfrutaba del dolor del demonio, la semana siguiente Balor fue atacado en medio de un combate con una Sister Abigail, y posteriormente en otro programa de RAW, fue Balor quien atacó a Bray, finalmente la lucha se confirmó tras una nueva aparición de Bray en el ring, esta vez sin poder atacar a Balor, en SummerSlam el demonio venció a Bray Wyatt.

Campeonato por Parejas de RAW: Seth Rollins y Dean Ambrose vs. Cesaro & Sheamus (c): En WrestleMania 33 los Hardy Boyz salieron campeones tras su sorprendente regreso, el 4 de junio en Extreme Rules Cesaro y Sheamus recuperaron los campeonatos, pero en ese mismo momento The Shield volvió a juntarse y la semana posterior Ambrose derrotó a Cesaro y Rollins venció a Sheamus, el 14 de Agosto ambos vencieron a Cesaro y Sheamus en un combate por parejas y después Kurt Angle confirmó la lucha titular para SummerSlam donde los miembro de The Shield volverían a lo más alto de la división por parejas.

Campeonato Estados Unidos de América: Kevin Owens vs. Aj Styles (c): En WrestleMania 33 Kevin Owens venció a Chris Jericho y retuvo el campeonato estanoudinense, tras varios intercambios entre los canadienses, Aj Styles en un house off en el Madison Square Garden derrotó a Kevin Owens y se convirtió en campeón, tras esto Aj Styles derrotó varias veces a Kevin Owens, la última de ellas ilegalmente ya que los hombros de Kevin Owens no estaban tocando la lona, por lo que la semana siguiente Kevin pidió su revancha en SummerSlam con un árbitro competente, Daniel Bryan asignó como árbitro especial a Shane McMahon y la lucha finalizó con Aj Styles como campeón.

Campeonato Mundial de WWE: Jinder Mahal (c) vs. Shinsuke Nakamura: Randy Orton se coronó como campeón mundial en WrestleMania 33 y fue derrotado en Backlash por el indú, posteriormente en Battleground volvió a derrotar a Orton en una Punjabi Prison con la ayuda de sus palmeros y de The Grand Khali, por lo que Mahal quisó saber su oponente para SummerSlam, a su demanda acudió John Cena y Nakamura, por lo que Daniel Bryan concretó una lucha entre ambos luchadores en SmackDown Live y el japonés venció, en SummerSlam, Mahal retuvo el campeonato, aunque sus palmeros atacaron a Nakamura en varias ocasiones.

Campeonato Universal de RAW: Brock Lesnar (c) vs. Roman Reings vs. Braun Strowman vs. Samoa Joe: En Wrestlemania 33 Brock Lesnar venció a Goldberg y se convirtió en campeón universal de RAW, en el RAW posterior Roman Reings se autoproclamó campeón universal, pero Braun Strowman hizo su regreso y ataco a Reings costándole su lucha, en Great Balls on Fire ambos se vieron las caras en un Ambulance Match, siendo Strowman ganador mientras que Brock retuvo el campeonato ante Samoa Joe, tras esto Joe y Reigns se vieron involucrados en una lucha para decidir el retador de Brock, pero esta acabo sin ganador ya que Braun interfirió atacando a ambos luchadores, tras esto Kurt Angle decidió que Brock se enfrentara a los tres luchadores en SummerSlam, lo cual no gustó al campeón que mediante su manager, Paul Heyman advirtió que si era derrotado ambos abandonarían WWE, esto no llegó a suceder ya que Brock retuvo el campeonato satisfactoriamente.