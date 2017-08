Lesnar se impone a todo para retener el título

Lesnar con el título tras acabar el combate. Foto: WWE.com

En el kick off del evento diferentes personalidades del mundo del wrestling pasaron por la mesa de debate para hablar sobre lo que ocurriría en el evento. Además Carmella apareció para hablar del combate entre Natalya y Naomi, del combate entre Sasha Banks y Alexa Bliss y del combate entre Big Cass y Big Show. Sobre este último combate, Carmella aseguró que Ellsworth podría derrotar en un uno contra uno a Enzo Amore.

The Miz & Miztourage vs. The Hardy Boyz & Jason Jordan

Matt y Axel empezaron el combate y dieron el pistoletazo de salida a SummerSlam. Matt dio el primer golpe y le dio el relevo a Jeff con el que realizó una llave conjunta. Tras un par de golpes, Jeff le dio el relevo a Jordan que mantuvo el dominio face a pesar de que Axel le dio el relevo a Bo Dallas. Jeff buscaba la Swanton Bomb, pero Curtix Axel sacó a Bo Dallas del ring, evitando así el salto. Tras los anuncios Jeff mantuvo el control del combate, pero Curtix Axel intervino para cambiar la tornas. Miz tomó el relevo por primera vez en el combate y empezó a castigar al menor de los hermanos Hardys. Jeff después de un tiempo sufriendo el castigo del equipo heel, dio el relevo a Matt que realizo el hot tag sobre Miz. Matt buscaba el Twisted of Face, pero Miz lo invirtió con un DDT, al que siguieron las típicas patadas de Daniel Bryan, pero falló la última dejando que Matt diera el relevo a Jordan. El antiguo miembro de American Alpha limpió el ring, hasta que Miz entró, en ese momento el caos llegó a cuadrilátero. Jordan se quedó con Axel, pero Miz robó el relevo y aprovechó un despiste de Jordan para aplicarle el Skull Crushing Finale y conseguir la victoria.

Victoria: The Miz & Miztourage por cuenta de tres.

Campeonato Crucero: Akira Tozawa (c) vs Neville

Neville golpeó primero y se hizo con el control de los compases iniciales del combate, pero Tozawa le sorprendió con un Dropkick. El japonés se hizo con el control de la pelea y le aplicó a su rival un Senton, pero en la siguiente llave falló, permitiendo a Neville tomar algo de aire. El luchador británico buscó altura para aplicar un Dropkick desde la tercera cuerda, a la que siguió una cuenta de dos. Tozawa sorprendió a su rival aplicando un Suicide Dive, con este hizo el comeback, el acabó con un Sulpex. Tozawa buscaba altura, pero Neville huyo del salto del campeón crucero. El luchador japonés trató de conseguir la victoria con una llave de sumisión, pero Neville consiguió romper la llave, aunque no consiguió el domino de la pelea. Neville sorprendió a su rival con una patada, pero este le respondió con un Huracarrana seguida de una patada. Neville atacó el brazo lesionado de Tozawa para conseguir algo de ventaja, pero el japonés logro tumbar a su rival y buscó el SuperSento, sin embargo Neville se levantó antes de tiempo para evitar el salto. Tras forcejear en el esquinero, Tozawa buscó el Super Senton, pero Neville lo evitó y aplicó el Red Arrow para conseguir la victoria.

Victoria: Neville por cuenta de tres. Con esta victoria Neville recuperó el cinturón de la división crucero.

Neville posa con el título. Foto: WWE.com

Elias Samsons salió al ring y empezó a tocar una canción que él mismo había compuesto. Curiosamente nadie le interrumpió y pudo acabar sus dos canciones.

Campeonato de Parejas de Smackdown: The New Day (c) vs. The Usos

Woods y Jimmy fueron los encargados de empezar el combate con varias inversiones, hasta que Woods consiguió conectar un codazo para hacerse con el control de la pelea. Jimmy consiguió evitar un golpe de Woods desde la tercera cuerda y se hizo con el control del combate. The Usos se unieron para atacar a Woods de forma conjunta y dominaron sobre Woods con relevos rápidos. Woods consiguió aplicar un Facebuster para tomar algo de aire y le dio el relevo a Big E que realizó el hot tag. Woods y Big E realizaron un par de llaves conjuntas muy llamativas, pero la cuenta solo llegó a dos. The Usos respondieron al dominio de Big E con un doble Spinebuster, pero Woods tomó el relevo para que el equipo face mantuviese el dominio. Tras un momento de caos The Usos le aplicaron un Frog Splash a Big E y otro a Woods, pero la cuenta posterior se quedó en dos. Woods sorprendió a su rival con una lleve de sumisión, pero Jey la rimpió con una cuenta. New Day aplicó el Midnight Hour sobre Jey, pero Jimmy rompió la cuenta. The Usos atacaron a Kofi y dejaron fuera del combate a Woods lanzándolo al ringside por encima de la tercera cuerda. Big E trató de aplicar el Big Ending, pero The Usos le aplicaron un Double Samoan Splash para conseguir la victoria.

Victoria: The Usos por cuenta de tres. The Usos se convirtieron en nuevos campeones por parejas de SmackDown.

Jimmy y Jey tras conseguir el campeonato. Foto: Twitter.com/WWE

John Cena vs. Baron Corbin

El combate empezó con Cena escapando en varias ocasiones de Corbin hasta que finalmente El Marine aplicó un candado a la cabeza. Corbin respondió al candado de Cena con varios puñetazos consecutivos con los que se hizo con el control del combate. Corbin aplicó un Suplex, a los que siguió un Slam y una cuenta de dos. Cena intentó sorprender con una Dropkick, pero Corbin mantuvo el control de la pelea. Cena evitó un SuperSuplex y aplicó un Tornado DDT, aun así Corbin mantuvo el control de la pelea con un Deep Six. Cena sorprendió con un Clothesline al que siguió un Attitude Adjustment para conseguir la victoria.

Victoria: John Cena por cuenta de tres.

Campeonato de Mujeres de Smackdown: Naomi (c) vs. Natalya

Natalya empezó atacando con varias llaves, pero Naomi con una bofetada y un Blockbuster en el ringside consiguió el control. Natalya respondió al control de la campeona centrando su ataque en la pierna de Naomi. La retadora mantuvo el control de la pelea con varios Suplex. Nataly buscaba un SuperSuplex, pero Naomi consiguió invertir la llave y tomó el control tras un intercambio de golpes. Naomi tras un Leg Drop desde la tercera cuerda buscó la cuenta, pero solo llegó a dos. Natalya consiguió aplicar el Sharpshooter en medio del ring, pero Naomi consiguió romper la llave y buscó un Moonsault, pero falló. Natalya volvió aplicar el Sharpshooter hasta que Naomi se rindió.

Victoria: Natalya por sumisión. Natalya se convirtió de esta forma en nueva campeona de SmackDown Live.

Natallya posa con el título. Foto: WWE.com

Big Cass vs. Big Show

Big Show empezó dominando con varios puñetazos con la mano izquierda, pues la derecha la tenía vendada. Show aplicó un Suplex y buscó altura, pero Cass evitó el salto del Gigante. Cass trató de aplicar una Big Boot, pero Show le respondió con un derechazo. Cass aprovechó el dolor de la mano derecha de Show para conseguir el control de la pelea. Show sorprendió con varios Clothesline y le aplicó un Chokeslam, pero la cuenta solo llegó a dos. Cass tomó el control de la pelea y Enzo empezó a desnudarse para salir de la jaula, sin embargo Cass le aplicó una Big Boot. Cass tras un dos Big Boot y un Empire Elbow consiguió la victoria.

Victoria: Big Cass por cuenta de tres.

Kurt Angle y Daniel Bryan se juntaron en los vestuarios. Ambos diijeron que su marca se iba a robar el show, todo acabó en una pelea entre el si y no de los dos managers.

Randy Orton vs. Rusev

Antes de que Orton acabase su entrada Rusev apareció por la espalda para atacarlo. Tras el ataque ambos subieron al ring y sonó la campana que dio comienzo al combate. Orton aplicó un RKO de la nada y consiguió la victoria.

Victoria: Randy Orton por cuenta de tres. El combate oficial duró menos de diez segundos.

Campeonato de Mujeres de Raw: Alexa Bliss (c) vs. Sasha Banks

Con varios intercambios de golpes empezó el combate, hasta que Alexa con un Crossbody se hizo con el control de la pelea. Alexa buscaba altura, pero aunque Sasha trató de evitar el salto no pudo y Alexa aplicó dos rodillazos. Alexa trataba de aplicar una llave de sumisión, pero Sasha respondió con una especie de Suplex seguido de un rodillazo para conseguir el control de la pelea. A pesar de que Alexa tomó el control por un breve periodo de tiempo Sasha aplicó dos Runninng Knee seguidos de un Banks Statement, pero Alexa llegó a las cuerdas. La campeona de Raw lanzó al ringside a Sasha, la cual regresó al ring a falta de un segundo de que la cuenta llegase a diez. Con las dos sobre el ring, Alexa aplicó el Twisted Bliss, pero la cuenta solo llegó a dos. Sasha sorprendió a su rival con un Banks Statement, pero Alexa rompió la lleve, sin embargo Sasha volvió a aplicar su llave de sumisión y consiguió la victoria.

Victoria: Sasha Banks por sumisión. De esta forma Sasha Baks se convierte por cuarta vez en campeona de la división femenina de Raw.

Sasha tras acabar el combate. Foto: WWE.com

Bray Wyatt vs. Finn Balor

Finn Balor realizó una entrada especial donde al principio sonó la canción de Bray Wyatt, hasta que se descubrió como Demon Balor. Bray escapó al ringside nada más empezar el combate, aun así fue el encargado de dar el primer golpe. Bálor respondió de forma agresiva obligando de nuevo a salir al ringside a Bray. Balor mantuvo el control de la pelea y trató de buscar altura, pero Bray salió al ring para evitar el salto. En el ringside, Wyatt aplicó un Suplex y tomó el control de la pelea. Bray buscaba el Sister Abigail, pero Balor le contestó con un mini Coup de Grace al que siguió una Pele Kick. Balor con una gran secuencia de movimientos tomo el control total de la pelea. Finn buscó su secuencia característica de movimientos, pero Bray respondió con un Uranage seguido de un Senton. Bray trató de saltar, pero Balor le respondió con una patada voladora, a la que prosigió una Dropkick en el ringside. Bray consiguió tumbar a Balor, pero este se levanto de forma sorpresiva y tras un Slingblade y Coup de Grace consiguió la victoria.

Victoria: Finn Balor por cuenta de tres.

Campeonato de Parejas de Raw: Cesaro & Sheamus (c) vs. Seth Rollins & Dean Ambrose

Ambrose y Cesaro empezaron el combate, pero el suizo le dio el relevo a su compañero. Tras el típico llaveo, Ambrose le dio el relevo a Rollins que consiguió el dominio para el equipo face. Ambrose y Rollins con relevos rápidos mantuvieron el control hasta que Cesaro y Sheamus escaparon al ringside. La pareja heel con una estratagema consiguió el control de la pelea. Cesaro y Sheamus se intercambiaron los relevos para mantener el control de la pelea, pero Rollins les contestó con un breve comeback. Sheamus frenó el impetu de Rollins con un gran Suplex. Cesaro se metió con el público quitándoles una pelota de playa, mientras su compañero dominaba sobre Rollins. Ambrose después de mucho tiempo reapareció y Rollins le dio el relevo para que realizará el hot tag atacando a sus rivales. Ambrose y Rollins sacaron a sus rivales del ring y les aplicaron un Suicide Dive a cada uno. Tras una llave conjunta, Rollins buscó al cuenta, pero solo llegó a dos. Cesaro sorprendió a Ambrose con un Antebrazo europeo y buscó el Neutralizer, pero Ambrose lo invirtió y le aplicó un Rebound Lariat. A pesar del golpe de Ambrose, el control siguió siendo del equipo heel hasta que Rollins tomó el relevo. Ambrose le aplicó un SuperSuplex a Sheamus y Rollins le aplicó un Frig Splash. Ambrose y Rollins buscaba la Double Powerbomb, pero Cesaro evitó la llave. Sheamus hizo el comeback y le dio el relevo a Cesaro que le aplicó el Sharpshooter a Ambrose, mientras Sheamus castigaba a Rollins en el ringside. Cesaro vario llave y tras darle el relevo a Sheamus aplicaron una llave conjunta. Cesaro y Sheamus le aplicaron al Lunático un Double Crucifix Bomb, pero Rollins rompió la cuenta. Sheamus y Cesaro atacaron a Ambrose, pero Rollins sorprendió a Cesaro con un Avalanche Frankensteiner. Rollins le aplicó un High Knee a Shemaus y Ambrose un Dirty Deeds para conseguir la victoria.

Victoria: Seth Rollins & Dean Ambrose por cuenta de tres. Ambrose y Rollins se hicieron con el campeonato de parejas de Raw.

Rollins y Ambrose celebran tras el combate. Foto: WWE.com

Campeonato de Estados Unidos: AJ Styles (c) vs. Kevin Owens

Owens y AJ Styles empezaron a pelear antes de que sonase la campana. Al sonar la campana, ambos intercambiaron el dominio, hasta que Styles con una Dropkick tomó el control. Owens con un Clothesline dio la vuelta al combate durante unos minutos. El canadiense aplicó una Cannonball y un Senton, pero la cuenta solo llegó a dos. Styles trató de invertir una llave, pero no pudo y todo acabó en un intercambio de golpes donde Styles le aplicó a Owens un Facebuster. Owens sorprendió a su rival con una Superkick, pero Styles le respondió con un Ushikoroshi. Styles buscaba altura, pero Owens empujó sin querer a Shane y este golpeó a Styles, impidiéndole el salto. El campeón le aplicó a Owens una Powerbomb y buscó el Springobard 450, pero Owesn se protegió con el cuerpo de Shane. AJ se preocupó por el árbitro, lo que aprovechó Owens para aplicarle una Pop up Powerbomb, pero la cuenta posterior solo llegó a dos. Owens y Shane empezaron a discutir, lo que aprovechó Styles para tomar aire y aplicar el Calf Crusher. Owens rompió la llave del campeón y le empujó y sin querer Styles golpeó a Shane que cayo al ringside. Styles volvió a aplicar el Calf Crusher y Owens se rindió, pero al no haber árbitro no contó. Styles y Shen discutiron, lo que aprovechó Owens para tomar aire, sin embargo Styles mantuvo el control de la pelea. Tras forcejear en el esquinero, Owens aplicó un Avalanche Fisherman Buster seguido de una cuenta de dos. Tras un intercambio de golpes, Styles aplicó el Clash, pero la cuenta volvió a ser de dos. Owens sorprendió a su rival con una Pop up Powerbomb y realizó una cuenta que llegó a tres, pero Shane se dio cuenta de que Styles estaba tocando la cuerda, por lo que revirtió su decisión. Owens empezó a discutir con el árbitro, y Styles le aplicó una Pele Kick, seguido de un Phenomenal Forearm y un Styles Clash para conseguir la victoria.

Victoria: AJ Styles por cuenta de tres. Styles retuvo el título de EEUU.

Campeonato de WWE: Jinder Mahal (c) vs. Shinsuke Nakamura

Nakamura realizó su entrada acompañado por un violinista, algo normal en él cuando está ante una gran cita, por su parte los Singh Brothers acompañaron a Jinder Mahal. Nakamura con llaves rápidos consiguió el dominio. Nakamura con sus movimientos característicos consiguió sacar de quicio a Jinder. Mientras Nakamura dominaba sobre Jinder el público coreo la canción del nipón. Los Singh Brothers distrajeron a Nakamura y Mahal pudo conseguir el control del combate. Nakamura con una patada empezó el comeback, el cual culminó con las patadas de Daniel Bryan, a las que prosiguió el Running Knee. Nakamura sorprendió al campeón con una llave de sumisión, pero Jinder llegó a las cuerdas. Nakamura trató de aplicar el Kinshasa, pero Jinder evitó el golpe y le aplicó un gran rodillazo. Nakamura dominó y los hermanos Singh entraron al ring. El luchador japonés les aplicó a los hermanos un Kinshasa a cada uno. Mahal aprovechó que Nakamura estaba distraído para aplicarle el Khallas y conseguir la victoria.

Victoria: Jinder Mahal por cuenta de tres. Mahal retuvo de esta forma el cinturón de la WWE.

Campeonato Universal: Brock Lesnar (c) vs. Braun Strowman vs. Samoa Joe vs. Roman Reigns

Lesnar y Joe empezaron a pelear en el ring, mientras que Roman y Strowman bajaron al ringside. Lesnar le aplicó un German Suplex a Joe y Roman se deshizo de Strowman. Lesnar aplicó un German Suplex a Roman y otro a Joe, quedándose solo con Strowman. Joe y Roman volvieron a subir al ring, pero de nuevo Strowman y Lesnar se deshicieron de ellos. Strowman dominó sobre Lesnar, pero falló un Spear. Joe le aplicó el Coquina Clutch a Lesnar, pero Roman apareció para aplicar un Spear que Joe esquivó, pero que acertó en Lesnar, partiendo así la barricada. Joe le aplicó a Roman un Uranage sobre la mesa de comentaristas. Strowman atacó a Joe y desmontó una mesa de comentarios para aplicarle un Running Powerslam a Lesnar sobre ella. Roman atacó a Strowman, pero este le lanzó una silla de oficina a Joe y a Roman. Strowman volvió a desmontar otra mesa y le aplicó un nuevo Running Powerslam a Lesnar contra la mesa de comentaristas y le lanzo la última mesa de comentaristas enterrándolo. El servicio médico tuvo que entrar para sacar en camilla a Brock Lesnar, mientras Strowman se reía.

Lesnar quedó encerrado debajo de la mesa. Foto: WWE.com

El Monstruo entre hombres atacó con los escalones metálicos a Roman y a Joe. Roman reaccionó con varios golpes y utilizó los escalones para deshacerse de él. Joe apareció de la nada para aprovechar que Roman estaba despistado para dominar durante un tiempo, pero Roman aplicó una Samoan Drop de la nada. Roman buscaba el Superman Punch, pero Joe le aplicó el Coquina Clutch, sin embargo Strowman apareció para aplicar dos Chokeslines. Lesnar se deshizo del equipo médico y regresó al ring. Lesnar aplicó dos German Suplex y el Kimura a Strowman. Roman le aplicó un Superman Punch a cada uno de sus rivales y a Lesnar una Spear tras esto realizó una cuenta de dos. Cuando cargaba una nueva Spear, Joe apareció para aplicar el Coquina Clutch, pero Strowman rompió la llave con una Dropkick. Strowman aplicó un Running Powerslam a Joe, pero cuando la cuenta iba a llegar a tres, Lesnar sacó del ring al árbitro. Roman reapareció para aplicarle un Superman Punch a Lesnar y otro a Strowman. Roman buscaba la Spear, pero Strowman le aplicó el Running Powerslam y de nuevo Lesnar rompió la cuenta. Strowman buscaba el Running Powerslam sobre Lesnar, pero Roman aplicó un Spear. Joe reapareció para aplicar el Coquina Clutch sobre Lesnar que revirtió la llave con un F5, Roman rompió llave y le aplicó tres Superman Punch a Lesnar. Roman trató de aplicar la Spear, pero Lesnar invirtió la llave para aplicar un F5 y conseguir la victoria.

Victoria: Brock Lesnar por cuenta de tres. Lesnar retuvo el título universal y certificó que se queda en la WWE.