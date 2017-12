Anuario VAVEL 2017: El camino a Wrestlemania 33

Fotomontaje; Jesús Pascual Polo

Wrestlemania 33 batió récords de recaudación en el Orlando Citrus Bowl de Florida, pero también dejo muchas sorpresas.

The New Day fueron los anfitriones de la noche y dieron paso a un espectáculo que incluyó victorias inesperadas, amenazas múltiples, apariciones sorpresa y hasta una petición de matrimonio.

Kickoff

Empezaba fuerte el evento con un Austin Aries vs Neville por el campeonato crucero, Aries que venía de un tiempo inactivo a causa de una lesión se coloco como comentarista en Raw para la división de cruceros donde Neville venia dominando desde Enero y tras vencer a toda la división Aries se proclamo aspirante al titulo, el combate fue bueno donde Neville tras su Red Arrow consiguió la victoria.

La André the Giant Memorial Battle Royal la ganó por sorpresa Mojo Rawley tras ser ayudado por su amigo y jugador de fútbol americano Rob Gronkowsky que atacó a Jinder Mahal que fue el último eliminado y como siempre la Batalla Real tuvo dos apariciones sorpresas, el luchador chino Tian Bing y el irlandés Killian Dain.

La ultima lucha del kickoff fue la del titulo intercontinental entre Baron Corbin vs Dean Ambrose. No estaba pactada para el kickoff, pero se traslado por castigo a Dean por llegar perjudicado al Hall of Fame, la rivalidad empezó en Elimination Chamber donde Ambrose eliminó del combate a Baron que después de ser eliminado Corbin atacó a Dean contándole la eliminación y durante semanas los ataques continuaron, el combate acabo con el Dirty Deeds de Ambrose tras invertir el End of Days de Corbin.

Evento principal

El evento se abrió con un Shane McMahom vs AJ Styles. Todo empezó después de que a Styles las decisiones de Shane, sobre el combate por el campeonato de la WWE le afectara, ya que Styles no podía ir a por el título decidió atacar a Shane que decidió enfrentarse a Styles después del ataque recibido. El combate tuvo momentos espectaculares como un 450 Splash invertido por Shane y transformándolo en un Hells Gate, Styles intentó hacer un Coast to Coast donde Shane lo invertiéndolo y dándole con un cubo de basura luego Shane haría el Coas to Coast poniendo el cubo de basura en el cuerpo de Styles pero finalmente Styles ganaba con su Phenomenal Forearm.

El siguiente combate fue el Kevin Owens vs Chris Jericho por el campeonato de los Estados Unidos tras una amistad de meses donde Jericho ayudó a Kevin Owens a retener el Campeonato Universal y en un episodio de Raw, Goldberg salió a retar a Owens para luchar por el titulo en Fastlane, Jericho aceptó el combate en nombre de Owens., Un Owens cabreado en el festival de la amistad, festival creado por Jericho y realizado la siguiente semana, atacó al que hasta ese momento era su amigo y Jericho tras costarle el título a Owens en Fastlane. Kevin decidió ir a por Jericho que tenía el título de los Estados Unidos. El combate terminó con un Apron Powerbomb de Owens, pero se saba que a Vince algo del combate no le gusto como se pudo ver en el documental 365 de WWE que le hicieron a Kevin Owens.

Bayley, Charlotte Flair, Sasha Banks y Nia Jax se enfrentaban en un combate de eliminación por el titulo femenino de Raw, la rivalidad comienzó después de que Bayley ganara en un Raw el título gracias a Sasha, y Charlotte pidiera la revancha en Fastlane donde Bayley le ganó, con ayuda de Sasha, quitándole la racha invictos en PPV. Después de que a Charlotte le dieran su segunda revancha y de que Banks se ganara su oportunidad de luchar en Wrestlemania apareció Nia Jax y en dos semanas se metió en el combate. El combate fue algo aburrido, la primera eliminada fue Nia ya que las tres se unieron para eliminarla, la segunda fue Sasha eliminada por Charlotte tras un golpe contra el esquinero sin protección y tras un Diving Elbow Drop Bayley ganaba.

El combate por el título de parejas de Raw enfrentaba a Enzo & Big Cass vs Sheamus & Cesaro vs Luke Gallows & Karl Anderson en un combate TLC. Justo antes de que empezara el combate aparecía New Day para avisar de que habría un cuarto equipo por un momento parecía que iban ser ellos pero sonó una música que era muy familiar, los Hardy Boyz (Matt y Jeff Hardy) y el estadio se vino abajo con la aparición de los hermanos. En el combate hubo en el momento Jeff haciendo su movimiento característico desde la escalera y en ese mismo momento Matt descolgaba los títulos.

Al combate de la división tag team le siguió el combate mixto entre The Miz & Maryse vs John Cena & Nikki Bella. Durante toda la rivalidad Miz y Maryse se metieron con Nikki ya que Cena no le pedía matrimonio y como era de esperar Cena y Nikki ganaron el combate con el Rack Attack 2.0 de Nikki Bella y Cena le pidió matrimonio.

Non-Sanctioned Match fue el la estipulación para enfrentar a Triple H vs Seth Rollins. La rivalidad empezó en agosto en el combate que hicieron por el título universal a causa de la lesión de Finn Bálor ya que Triple H atacó a Seth traicionándolo y hasta enero que Triple H volvió a costarle el estar en Royal Rumble, Seth perdió por culpa de H en un combate de Raw ante Samy. El día antes del Rumble en el Takeover apareció Rollins a encararse con Triple H que solo apareció con la seguridad para echar a Rollins y en un Raw Triple H volvió a aparecer para llamar a Seth y mientras este caminaba hacia el ring,sin embargo, fue atacado por Samoa Joe; en ese ataque Rollins se volvió a lesionar la rodilla que se había lesionado. Ha falta de pocas semanas de Wrestlemania volvió Seth en muletas para firmar el contrato de la lucha contra Triple H. Durante todo el combate se vio a Seth con signos de dolor en su rodilla, pero pudo acabar el combate con un Pedrigree de Seth después de que le hiciera una Superkick a Triple H que accidentalmente golpeó a Stephanie McMahom, la cual acabó atravesando una mesa.

El combate por el título de la WWE enfrentó a Randy Orton y a Bray Wyatt. Después de que Orton ganara el Royal Rumble y en Elimination Chamber Wyatt ganara el titulo, Randy se negó a enfrentar a Wyatt en Wrestlemania y por eso se hizo un combate battle royal para decidir quien lucharía contra Wyatt. Hubo empate ya que AJ Styles y Luke Harper tocaron el suelo simultáneamente el GM Daniel Bryan decidió un combate entre Styles y Harper para decidir el aspirante, donde ganó Styles. Pero ese mismo día antes de que acabara SmackDown y de que Wyatt hablara, apareció Orton desde la cabaña donde supuestamente estaba el espíritu de la hermana Abigail para quemar dicha cabaña y anunciar que quería enfrentarse a Wyatt. La semana siguiente se organizó un combate entre Orton y Styles donde Randy ganó. En Wrestlemania el combate acabó con un RKO y cabe destacar que por unas tres veces se reproducieron vídeos de insectos.

Brock Lesnar vs Goldberg por el título Universal. Después del combate en Wrestlemania XX en 2004, se vieron las caras en Survivor Series en 2016 donde Goldberg lo venció en 1 minuto y 26 segundos, en Royal Rumble se volvieron a ver, mientras Lesnar salió en el número 26 eliminando a varios luchadores, Goldberg entró en el 28 lo eliminó a Lesnar rápidamente. La noche siguiente Lesnar y Paul Heyman salieron a desafiar a Goldberg que aceptaría a la semana siguiente y aprovechó para desafiar al Campeón Universal. Lesnar y Heyman en una entrevista dijeron que si Goldberg ganaba el campeonato lo desafiaría por el título. Así fue, Goldberg ganó en Fastlane y el combate de Wrestlemania se transformaba en un combate por el título. En el combate tras unos Suplex por parte de Lesnar y algunos Spears y un Jackhamer por parte del Goldberg, y después de Lesnar esquivar un Spear saltando a Goldberg, conectó su F5 para ganar el campeonato.

El penúltimo combate fue el del campeonato femenino de SmackDown que enfrentaba a Alexa Bliss vs todas las luchadoras disponibles que eran Naomi, Mickie James, Becky Lynch, Natalya y Carmella. En Elimination Chamber Naomi le ganaba el título a Alexa, pero en ese combate Naomi se lesionaba y tenia que dejar el título vacante y el combate que se puso para saber quien era la nueva campeona ganó Alexa. En el último SmackDown antes de Wrestlemania cuando ya se sabían quien iba estar en el combate aparecía Naomi para atacar y anunciar que participaría en Wrestlemania. Fue un combate corto donde ganó Naomi, que además luchaba donde nació (Orlando). Este combate en principio iba a estar en el kickoff.

Main event

El main event fue el Roman Reigns vs The Undertaker. Todo comenzó en el Rumble cuando Roman eliminó al Undertaker, los dos intercambiaron miradas. Reigns afirmó que el ring era su patio ahora, algo que durante años el Undertaker decía, durante un episodio de Raw donde el Undertaker salió para llamar a Roman, este volvió a decir que el ring era su patio, en el cual tuvieron un careo y ambos se fijaron en el cartel de Wrestlemania. Y antes de marcharse el Undertaker le aplicó un Chokeslam, y en la semana siguiente se anunciaba el combate para Wrestlemania. Y el combate parecía igualado hasta que finalmente Roman Reigns se hizo con la victoria tras su Spear, aunque fue The Undertaker quien se llevó la ovación de todo el público del Orlando Citrus Bowl en una emotiva despedida que dejó su sombrero sobre el ring y lágrimas en muchos de los fans. El luchador, de 52 años no ha dicho ni una palabra tras el combate pero parece que se trata de su despedida definitiva.