Los Fórmula Red Bull corren en otra liga

Hay que saber distinguir. No es Fórmula 1, es Fórmula Red Bull. Las dos primeras plazas no están sujetas a debate ni a discusión. No hay lugar para la disputa y el resultado se intuye de antemano. Da igual el tipo de neumático. Lo mismo da si el trazado es agresivo, para pilotos de verdad. En Suzuka no hubo más cambios que el titular de la 'pole'. Mark Webber marcó el mejor tiempo en la sesión de Clasificación del Gran Premio de Japón (1:30.915), situándose a casi dos décimas de su compañero Sebastian Vettel. Lewis Hamilton fue el más rápido de la Fórmula 1 y consiguió ser tercero a más de tres décimas del piloto australiano, que no lograba este resultado desde Corea 2012.

Resulta complicado extraer conclusiones de una competición en la que apenas existe una oposición decente a la escudería líder. Al menos, a una vuelta y durante la prueba para configurar la parrilla del domingo. Acuñando un símil futbolístico, la Fórmula 1 actual es una especie de Liga española en la que los dos pilotos de un solo equipo tienen la potestad de luchar por la cabeza. Ni siquiera los problemas mecánicos afectan al rendimiento del monoplaza de forma determinante. Los inconvenientes que Vettel sufrió con el KERS durante la fase final de los Entrenamientos Libres 3 se trasladaron a la Clasificación, y fue su compañero australiano quien se fue al hotel con la 'pole'. Cuando se lesiona Xavi, Martino pone a Fábregas; cuando Ramos flojea, Ancelotti tiene a Pepe para cubrir su puesto. De haber ocurrido en el seno de otra escuadra, el fallo en el coche habría resultado crucial. Pero estamos hablando de la Fórmula Red Bull, no de la Fórmula 1, y el alemán sólo tuvo que ceder la primera plaza a un Webber muy rápido y consistente durante las sesiones del viernes y del sábado.

Volvió a pasar lo de siempre. Los acontecimientos en esta Fórmula Red Bull están predeterminados, redactados en un papel indestructible y escritos con tinta indeleble. Los monoplazas del toro ceden terreno los viernes, lo recuperan durante los Libres 3 de los sábados y utilizan la Clasificación para arrasar. El hoy hombre de la 'pole' suele flaquear los domingos, pero atendiendo a su consistencia en Suzuka resulta muy aventurado realizar un pronóstico. El que siempre está arriba es el otro 'bicho', que corre con un bólido que no acusa los problemas mecánicos. El alemán lleva varias temporadas montado en un monoplaza veloz como un cohete y duro como un panzer. Y no hay quien lo baje ni del coche ni de la zona alta de la parrilla. En la Fórmula Red Bull las cosas son así; y al que no lo guste, que luche por la tercera posición o se mude de categoría.

Precisamente esa tercera plaza es la primera de la Fórmula 1. ¿Cómo describirla? Del Nido diría que es “la Liga de los terrícolas”. Sí, las palabras exactas han sido suavizadas para que tengan cabida en esta crónica, pero la base es la misma. Una buena definición sería “competición paralela en la que dos equipos luchan los sábados por el puesto de honor”. Esos son Mercedes y Lotus, rápidos a una vuelta pero no tanto como Real Madrid y Barcelona. Hamilton y Rosberg plantaron cara el viernes, como siempre, pero el potencial se fue diluyendo a lo largo del sábado y poco queda de él durante la jornada del domingo. El británico fue el mejor de los terrícolas, terminando tercero a unas tres décimas de Webber. Su compañero alemán sólo pudo ser sexto, pero puso un cuarto de segundo entre él y Hülkenberg, siguiente en la tabla y acostumbrado a colarse con asiduidad en esta zona tan inestable de la parrilla. Grosjean finalizó cuarto, próximo a Hamilton y con Felipe Massa pisándole los talones. Más discreto estuvo Kimi Räikkönen que buscará mañana la bendición de una remontada como la de Yeongam hace siete días.

Esta Liga terrenal también tiene su histórico. Un monstruo que lleva sumido en un letargo demasiado prolongado que le atribuye un presente que no está a la altura de su nombre. Conducir un Ferrari ya no es sinónimo de victoria. No lo es desde que Räikkönen ganara el Mundial en 2007 por regalo de Hamilton y Alonso. Y precisamente es el español quien sufre la situación de la escudería italiana. La quinta posición de Massa en Suzuka se contrapone con la octava del asturiano, que golpea los domingos pero acaricia los sábados. La inconsistencia a una vuelta del F138 ya no es noticia, mas la suma del conformismo y de la repetición del acto podría ser catalogado de enfermedad por algún médico ferrarista. La temporada 2014 promete cambios, pero seis años de sequía no son un simple catarro.

La sesión de Clasificación apenas contó con sobresaltos. Tan solo algún actor secundario de la llamada Fórmula 1 gozó de su minuto de gloria utilizando el fuego en su número. Primero, un pequeño incendio en el coche de Gutiérrez dentro del garaje de Sauber; minutos más tarde, el telón se abría para que Vergne paseara por Suzuka una barbacoa con ruedas que utilizaba frenos de competición a modo de carbón. Parece ser que a los comisarios no les agradó demasiado la presentación, ya que calificaron con una bandera roja la actuación del francés y complicaron la recta final de la Q1 para varios pilotos. Adrián Sutil, por su parte, cambió su caja de cambios y perderá cinco posiciones en la parrilla de mañana, por lo que saldrá desde la última posición.

Mañana se vuelven a encontrar las dos competiciones. La Fórmula Red Bull se junta los domingos con la Fórmula 1 y juntas dan lugar a un híbrido muy distinto del apreciado en la Clasificación del sábado. En Suzuka no hay previsión de lluvia, pero la agresividad del circuito plantea serios problemas de desgaste para los neumáticos. La inconstancia de Webber puede llevarle a perder posiciones con alguno de los grandes pilotos de equipos terrenales como Hamilton o Alonso. A Vettel le da igual. El del panzer lleva gomas especiales que se adaptan a cualquier circuito y el monoplaza es tan duro y fiable que, si alguien choca contra él, es el vehículo agresor quien sufre los daños. Y para la carrera de Suzuka tiene doble motivación: hoy perdió la 'pole' en Japón después de cuatro años, pero mañana puede ser campeón si gana y Alonso acaba noveno o peor. Por el bien del escaso espectáculo que aporta ese híbrido que sale en la televisión cada domingo y al que se abrazan los aficionados de verdad, mejor que espere un par de carreras.

Clasificación - Gran Premio de Japón Posición Piloto Tiempo 1 Webber (Red Bull Racing) 1:30.915 2 Vettel (Red Bull Racing) 1:31.089 3 Hamilton (Mercedes) 1:31.253 4 Grosjean (Lotus) 1:31.365 5 Massa (Ferrari) 1:31.378 6 Rosberg (Mercedes) 1:31.397 7 Hülkenberg (Sauber) 1:31.644 8 Alonso (Ferrari) 1:31.665 9 Räikkönen (Lotus) 1:31.684 10 Button (McLaren) 1:31.827 11 Pérez (McLaren) 1:31.989 12 Di Resta (Force India) 1:31.992 13 Bottas (Williams) 1:32.013 14 Gutiérrez (Sauber) 1:32.063 15 Maldonado (Williams) 1:32.093 16 Ricciardo (Toro Rosso) 1:32.485 17 Vergne (Toro Rosso) 1:33.357 18 Chilton (Marussia) 1:34.320 19 Pic (Caterham) 1:34.556 20 Van der Garde (Caterham) 1:34.879 21 Bianchi (Marussia) 1:34.958 22 Sutil (Force India) (Sancionado) 1:32.890

