Mclaren: un año a contracorriente para las flechas plateadas

Mclaren cumplía este mismo curso 50 años desde su creación. Era una situación o motivo suficiente para centrar sus esfuerzos en engendrar un monoplaza competitivo, olvidando la mala racha de resultados de los anteriores años y resurgir así de sus cenizas. A pesar de lo impoluta que es la sede de Woking, la seriedad y disciplina con la que se trabaja dentro de la marca británica no se ha contagiado al plano creativo y evolutivo este año 2013 en un coche que no ha estado a la altura de las circunstancias en ningún monento.



El día de la presentación, la sede de Woking en el condado de Surrey, abría sus puertas a distintas personalidades rindiendo en primer lugar un sentido homenaje al fundador del sueño de las balas plateadas, Bruce Mclaren. Nacido en Nueva Zelanda, el diseñador, ingeniro y piloto falleció en el circuito de Goodwood, pero su legado ha perdurado en el tiempo como la segunda marca de automóviles más laureada en la Fórmula 1 hasta el día de hoy, sólo por detrás de Ferrari. Un vídeo-homenaje recordaba numerosos monoplazas históricos de la marca como el mítico MP4-4 pilotado por Ayrton Senna o el Superdeportivo Mclaren P1. Una especie de retrospectiva y viaje al pasado recordando épocas mejores, donde también participó el Mclaren MP4-23 que hizo campeón del mundo a Lewis Hamilton en 2008.



Dejando de lado la descripción del acto, la importancia del mismo era embalsamar y acondicionar la presentación del nuevo monoplaza que competiría en la temporada 2013 de Fórmula 1. Tras tal puesta en escena, se levantaba la lona que ocultaba la nueva “criatura” y los flashes comenzaban a hacer acto de presencia. Era un monoplaza bonito a simple vista teniendo en cuenta las limitaciones que impone la reglamentación de la FIA, lo que se veía a simple vista era agradable para el ojo de cualquier persona que no tuviera el más mínimo conocimiento de conceptos aerodinámicos o incluso para alguien que siguiera la Fórmula Uno con asiduidad: “Es el mejor coche que hayamos creado nunca”, afirmaba un sonriente y esperanzado Jenson Button. Por allí andaba un recién llegado Sergio Pérez, cuya progresión a lo largo del año ha ido de la mano del nuevo MP4-28.

La pretemporada no fue demasiado satisfactoria y pese a que el inicio del nuevo curso prometía, con el piloto inglés Jenson Button llevando al MP4-28 a lo más alto de la tabla en el primer día de test en el circuito de Jerez, que sin embargo, no sería un reflejo de lo que estaba por llegar. En Australia se confirmaron los malos augurios. El Mclaren no era competitivo y realizaban una pobre clasificación en el circuito de Albert Park. De la tierra de los canguros, los británicos sólo consiguieron sacar 2 puntos con la novena posición, hecho que se repetiría tras cruzar el Índico y recalar en Malasia, siendo en esta ocasión el mexicano Sergio Pérez quien lograra la novena plaza.



Tras el primer parón de la temporada, llegaban China y Bahrein. Se notó una mejoría dentro de la escuadra, logrando un 5º y 6º puesto respectivamente, incluso con algún roce dentro de la pista entre los dos pilotos de la escudería. Era un resultado que daba esperanzas a los de Woking a seguir trabajando duro de cara al comienzo de la temporada europea, donde todas las escuderías históricamente llenan de importantes novedades y evoluciones sus respectivos coches.

Un espejismo. Las evoluciones no funcionaron en la balas de plata y los malos resultados continuaban acompañando la trayectoria de Button y Perez y las críticas no se hacían esperar. Unas reclamaciones que fueron eclipsadas momentáneamente por el anuncio el 16 de mayo de la vuelta de Honda como suministrador de motores al equipo inglés, recobrando viejas memorias e hitos del pasado en la alianza anglo-nipona. Un relación que en el pasado surgió en el año 88, con una destacada etapa dorada dentro de la Fórmula 1 y que murió en el 96, con la supremacía de los Renault y la llegada de Mercedes como motorista del MP4-12 de Mika Hakkinen y David Coulthard.



El Gran Premio de Canadá rompía un récord, pero no de alegría para los integrantes del equipo y sus aficionados. Tras 64 Grandes Premios puntuando consecutivamente, ninguno de los coches lograba entrar en zona de puntos: “Era como conducir un coche de una categoría diferente”, admitía un desesperado Button al bajarse del coche. Hecho que se repetiría en el Gran Premio siguiente en Gran Bretaña. No se podía tocar más fondo y la cúpula de la escudería admitía que muchos de sus esfuerzos ya se estaban centrando en el coche del 2014 en pleno mes de julio.



Los podios no llegaban y los problemas con la seguridad de los neumáticos Pirelli, tras las explosiones de los neumáticos de la marca italiana en el Gran Premio de Silverstone, resultó ser clave en la segunda parte de temporada para el equipo Mclaren. Tras volver a los compuestos de 2012, parecía que el equipo inglés veía la luz al final del túnel, consiguiendo puntuar constantemente en todos los Grandes Premios. Una sexta plaza de Button en SPA otorgaba al equipo la quinta plaza del campeonato de constructores. Un ligera mejoría que acompañó en las siguientes carreras y que incluso les permitió igualarse en algunos momentos con Ferrari o Sauber.

A dos Grandes Premios para el final, la escudería anunciaba el cese de Sergio Pérez al término de la presente temporada, algo que no se entendió demasiado bien dentro de la opinión pública. Además, el Gran Premio de USA en Texas era como correr en casa para Perez debido a la cercanía del Estado estadounidense con su país natal. Una mala noticia que no sentó nada bien a 'Checo' y que con la conclusión de la temporada, terminaba su periplo en Woking marchándose por la puerta de atrás de la escudería. Un final de año donde Jenson Button conseguía en el circuito de Interlagos el mejor resultado de toda la temporada para los británicos, firmando un cuarto puesto que quedaba lejos de ser un buen resultado para los intereses de los de Woking, ya que significó que era la primera vez en 33 años que el equipo no conseguía ningún podio en una temporada.

Mclaren terminaba en quinta posición el campeonato de constructores con 122 puntos, mientras que en el de pilotos, Jenson Button se imponía a Sergio Pérez por 73 puntos del inglés frente a los 49 obtenidos por el mexicano. Dos pilotos con un estilo muy diferente, donde en los pocos pero buenos momentos de la temporada, el protagonista principal era la agresividad de Checo Pérez a los mando del MP4-28, criticada por el resto de la parrilla como en Mónaco, donde tenía un encontronazo con Kimi Raikkonen tras dejar fuera de carrera al finlandés en la chicane de la salida del túnel. Un final de ciclo que ha durado sólo un año dentro de la entidad británica y que seguro que tendrá muchas ganas de demostrar de lo que se le ha privado este año en su nuevo equipo, Force India.





Al menos, en mayor medida que a Sergio, los resultados han acompañado a su compañero de equipo, Jenson Button. Noveno en la clasificación general de pilotos, el británico afrontaba una nueva temporada con mucho optimismo, pero veía redimidas sus esperanzas con el paso de las carreras, en especial a partir del ecuador de la temporada, donde se contemplaba perfectamente que las miras de Woking ya miraban en desafíos futuros. A pesar de todos los problemas del 2013, Jenson continúa férreo y ligado al equipo y el año que viene compartirá asiento con un debutante, Kevin Magnussen, al cual algunos ponen en entredicho por su falta de experiencia dentro de una categoría con tanta exigencia.

Los resultados de 2013 no afectarán al 2014

En Mclaren a buen seguro que los miembros de la escudería estarán deseando iniciar la nueva temporada, ya que el cambio en la normativa puede proporcionarles una gran oportunidad de recuperarse de este año tan doloroso que acaba de finalizar. Por ello, y en busca de horizontes nuevos, Mclaren aprobaba dar una oportunidad al danés Kevin Magnussen, quien debutará a los mandos del MP4-29 en la temporada 2014.



En contrapartida, la escudería británica ha decidido reservar su primer asiento a uno de los pilotos más veteranos y fieles a los de Woking de la parrilla, Jenson Button. El piloto británico se ha mostrado reácio a pensar que los malos resultados del equipo durante esta temporada vayan a volver a repetirse en 2014, mostrando plena confianza en poder volver a las posiciones delanteras el año que viene.

El fichaje de Magnussen y la renovación de Button suponen la despedida de Sergio Pérez de Mclaren, un piloto que no llegó al equipo en el momento adecuado y que finalizó la temporada siendo superior a Button en clasificación pero con un ritmo notablemente inferior al del inglés en carrera, acabando finalmente 24 puntos por detrás de su compañero de equipo en el campeonato de pilotos.



La escudería Mclaren será uno de los tres equipos que montarán la próxima temporada el propulsor Mercedes, que parece que a falta de 3 meses para el inicio de la competición, ha tomado la delantera con respecto a los demás fabricantes de motores. Sin embargo, se vislumbra un año de transición en Woking, encaminado a prepararse lo mejor posible para revivir épocas doradas a partir de 2015 con la alianza con Honda como suministrador de propulsores.

Análisis realizado con la colaboración de Aitor Benito Quero.

FOTOS: Nextgen - Auto, Telegraph y Wikimedia.