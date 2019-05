Sebastian Vettel: "Tenemos mucho trabajo por delante"

No está siendo un buen comienzo de año para Sebastian Vettel. Un comienzo complicado al que no estaba acostumbrado ya que los durante los últimos cuatro años no había tenido prácticamente problemas para liderar los grandes premios. Además, no solo no está siendo el favorito para llevarse las victorias sino que además tampoco lo está siendo para ser el piloto referencia dentro de su escudería. Y es que por el momento, Ricciardo se está mostrando más rápido que el piloto alemán. "Dani está teniendo una gran sintonía con el coche y eso es bueno para el equipo porque demuestra que hay más en el coche. Por alguna razón yo no estoy siendo capaz de sacar el máximo de él por lo que tengo que seguir trabajando", comentaba un Vettel muy crítico consigo mismo.

A pesar de realizar una gran salida y adelantar a su compañero de equipo, Fernando Alonso le arrebató la segunda plaza tras la primera parada gracias a la gran gestión de la estrategia por parte de Ferrari y al propio empuje del piloto español. Sin embargo, tras el paso de las vueltas quedaba claro que el alemán no se encontraba cómodo y veía como también lo rebasaban primero Rosbergo y Ricciardo después. "No he tenido ningún problema con el coche que yo sepa. Simplemente no está donde quiero que esté. Habrá que estudiar la telemetría para sacar más información", expresaba el número uno de Red Bull.

La buena noticia entre comillas para la escudería austriaca es que la próxima carrera será en Montmeló donde la aerodinámica juega un papel importantísimo. Apartado en el cual los Red Bull han demostrado estar bastante aplicados. "Tenemos que trabajar mucho todavía. Puede que avancemos algo en Barcelona pero el resto de equipos también lo harán por lo que habrá que esperar a ver cómo se resuelve todo. Sabemos que Ferrari por ejemplo ha incrementado su velocidad punta en siete u ocho kilómetros por hora por lo que nosotros también tenemos que mejorar cosas", afirmaba el tetracampeón.

Por el momento Vettel se tendrá que conformar con esa cuarta plaza y tendrá que seguir trabajando si quiere repetir el podio de Malasia e incluso recortar la distancia con los Mercedes que a día de hoy siguen estando en otro planeta.

Fotos: 1 y 2. infinity-redbullracing.com