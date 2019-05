Ron Dennis tiene la esperanza de no ser obligado a recurrir a los tribunales por Dan Fallows

Desde la escudería de Woking se han mostado contrariados con la forma de actuar de Red Bull en el tema 'Dan Fallows'. Esto es debido a que, a pesar de que Red Bull tiene total conocimiento del acuerdo del ingeniero para abandonar la escudería austriaca y firmar por McLaren, éstos le han anunciado como el nuevo aerodinamista jefe, en sustitución de Peter Prodromou. Esta acción por parte de la escuderia dirigida por Christian Horner no ha sentado nada bien a Ron Dennis, que ya ha llegado a anunciar que irán a los tribunales si es necesario, aunque primero hablará con Horner para intentar esclarecer la situación.

"Hicimos todo lo posible por asegurarnos de que ellos sabían que había un contrato. Les enviamos mensajes y ellos decidieron ignorarlos", declaró Dennis en Sky Sports. "Si envias un email a una compañia y no obtienes respuesta, creo que la responsabilidad de salir al paso, sentarse y hablar recae en Christian [Horner]. Obviamente, no estamos contentos por contratar a gente de forma correcta y profesional para encontrarnos que estos contratos no son considerados por las otras partes. Lo que me incomoda particularmente es que la gente no solo cambia de opinión, sino que induce a cambiar de opinión. Inducir a la gente a romper contratos simplemente está mal", continuó el británico.

En la otra parte de la disputa, Horner ha afirmado que McLaren no puede obligar a Fallows a trabajar para ellos si ahora no quiere.

Horner: "Es obvio el por qué están buscando un aerodinamista" "La situación con Dan [Fallows] es muy clara. Decidió que quería irse de Red Bull por razones propias, pero con los cambios en McLaren decidió que no quería unirse y se acercó a nosotros para conocer si aún había una posibilidad abierta. Fue su decisión. Involucrar abogados es como quiere actuar McLaren por lo que es como lo vamos a hacer", dijo respecto al tema. "Tengo un gran respeto por Ron, pero no estoy muy seguro de lo que quiere decir, porque no puedes obligar a nadie a trabajar donde no quiere. La situación ha cambiado y Fallows quiere estar con nosotros. Ha sido así el último par de semanas y lo será por más tiempo. Obviamente, es muy fácil para McLaren alejar el foco de sus grandes problemas, es decir, es obvio el por qué están buscando un aerodinamista", finalizó Horner.

Insuficiente carga aerodinámica en el MP4-29

El monoplaza de McLaren, que había ilusionado a los aficionados de las flechas plateadas en pretemporada, parece mostrar más carencias cada carrera. Desde Woking aseguran que sus monoplazas no funcionan fuera de rangos de temperaturas normales, es decir, que la falta de carga aerodinámica en sus bólidos sólo les permite luchar cuando el clima es normal.

Eric Boullier, director de carreras de McLaren, ha destacado la falta de carga aerodinámica de sus coches.

"Para ser honesto, lo que es difícil de explicar es que si nos fijamos en Baréin, a excepción de Mercedes, estábamos peleando con los Force India, incluso con una mejor estrategia podríamos haber terminado en el podio", declaró a Autosport. "Parece que nuestros coches tienen un buen rendimiento en climas normales. En climas cálidos estamos fuera, y en climas fríos también", continuó el francés. "Echamos de menos tener carga aerodinámica, así que no podemos explotar tanto los neumáticos como lo hace Red Bull o Mercedes", aseguraba Boullier.

Además, también ha indicado que el haber finalizado el Gran Premio de China fuera de los puntos ha resultado ser un duro golpe para toda la escudería.

FOTOS: tuttosuimotori.it y foxsports.com