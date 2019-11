Crónica de las 24 Horas de Le Mans por un infiltrado en Audi

La mayoría de los pilotos con más experiencia en el mundo de las carreras coinciden en que hay tres carreras que sobresalen de las demás debido a un conjunto de factores que hacen de ellas unas carreras míticas. Estas tres carreras son las 500 Millas de Indianápolis, el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y las 24 Horas de Le Mans. Ignacio del Valle Cano tuvo la suerte de vivir esta última desde un ambiente un poco "especial": fue invitado por Audi tras ganar un concurso en las redes sociales.

Tras poner unos pocos de tuits los días anteriores a la carrera, Ignacio fue llamado de Audi para confirmarle que había sido el ganador de su concurso, y que por tanto le llevarían a ver las míticas 24 Horas de Le Mans con unas entradas VIPs y con todo pagado. Días después de celebrarse la prueba, nuestro colaborador de VAVEL viene a contaros como fue para él ese fin de semana viviendo esta mítica carrera desde tan cerca. Antes de empezar, Ignacio quiere pedir disculpas por la pésima calidad de las fotografías que a continuación podrán visionar, pero cree que la sencillez de las mismas explicarán mejor cómo era el ambiente en el Circuito de La Sarthe. Esta es su historia.

Después de pasar una noche en un hotel cercano a Le Mans, al día siguiente fuimos al circuito para que nos diesen la acreditación de Audi para poder entrar a los recintos reservados únicamente para las personas invitadas por la marca alemana. Antes de entrar a estos recintos, llegó la primera sorpresa: aparcamos en el parking reservado para los clientes de Audi y nos encontramos con esto.

Los Audi R8 de más de más de 400 CV (y más de 130.000 euros de precio) se veían allí como se ven Seat Ibiza por España. De hecho, creo que el coche de menor potencia que había en el parking era el nuestro, y eso que Audi nos proporcionó un bonito Volkswagen Golf Serie VII para movernos por la ciudad.

Tras esta primera sorpresa, entramos al hotel de Audi en Le Mans llamado "Audi Racing Hotel Mulsanne", como la mítica curva del circuito. Al entrar, de nuevo otra sorpresa, esta de mayor potencia: el R18 e-tron quattro que más tarde ganaría esta 82ª edición de las 24 Horas de Le Mans:

Una vez dentro del hotel, una amable señorita nos proporcionó nuestros pases VIP para el circuito y para poder entrar a las estancias de Audi en el circuito de La Sarthe. Sinceramente, nunca había visto mi nombre precedido de las siglas "VIP", y fue algo que me causó una gran impresión, aunque más tarde me daría cuenta de que eso de "VIP" se quedaría corto.

Tras desplazarnos del hotel al circuito en una shuttle proporcionada por Volkswagen-Audi (una de las cientos, sin exagerar, que tenían por el circuito), hicimos nuestra primera parada en el "Audi Racing Arena", un edificio de Audi en el que además de unos simuladores, una pantalla gigante, y un buffet, tal vez más gigante que la pantalla, podíamos encontrar unas vistas increíbles de la "Chicane Ford", a la que los coches llegaban a más de 300 km/h y frenaban hasta los 120 km/h. Y lo mejor era que mientras veías los coches pasar y hacer sus tandas de calentamiento, al otro lado tenías el buffet con todo tipo de comidas y bebidas a tu entera disposición.

Una vez concluidos los entrenamientos libres de los coches de las 24 Horas de Le Mans (y ya con el estómago lleno gracias al buffet) pudimos ver, desde el mismo sitio, la carrera de los Le Mans Legend Cars: los coches más míticos que se han visto en las 82 ediciones de la mítica prueba, coincidían en pista para hacer una exhibición de algunos de los coches más bonitos que ha tenido el deporte del motor.

Una vez terminada la bonita carrera de las leyendas de Le Mans, nos dirigimos hacia otro edificio de Audi en el circuito: el "Audi Racing Club". Por el camino, pudimos empezar a sentir lo que era el ambiente de las 24 Horas de Le Mans, y es que aunque fuesen las 10 de la mañana, los aficionados ya inundaban las calles y túneles del circuito con sus banderas, la mayoría danesas gracias al nueve veces campeón de la prueba Tom Kristensen.

Tras un largo rato de caminar, llegamos al "Audi Racing Club". Tras subir en ascensor a la planta superior, sentí algo parecido a lo que debe sentir alguien que lleva perdido en el desierto cuando ve agua, y que no se puede explicar con palabras.

En efecto: una sala completamente reservada, con asientos muy cómodos (demasiado cómodos para estar atento a lo que pasa en la carrera) desde la que podías ver a escasos metros los boxes de los equipos y los coches pasar por la recta de meta. Además, por si te perdías algo, tenías unas 20 pantallas para ver lo que ocurría en cada rincón del circuito. Y por supuesto, como en todos los edificios de Audi, también había gran cantidad de comida por si se te abría el estómago mientras veías los coches pasar.

Tras descansar en los cómodos asientos del "Audi Racing Club", nos dirigimos al "Museo del Circuito de La Sarthe". Una parada que recomiendo a todo el mundo que tenga pensado viajar a Le Mans para ver la carrera, ya que la entrada es barata y las joyas que hay en el interior del museo no tienen precio.

Fui incapaz de contar la cantidad de coches que había en el museo, pero la calidad de todos y cada uno de ellos era impresionante: desde el primer Ferrari, o algunos de los coches más antiguos fabricados a finales del siglo XIX, hasta los Audi R8 y R10 que tantas alegrías han dado a los seguidores de la marca alemana.

Tras salir impresionado con la cantidad de coches que albergaba el museo, a cada cual más bonito que el anterior, fuimos en dirección al mítico "Puente Dunlop", un lugar que todo aficionado a las 24 Horas de Le Mans conoce y el que no, desea conocerlo. Muchos estaréis acostumbrados y cansados de verlo en fotografías, por eso yo os traigo fotografías desde el interior, que aunque no es nada del otro mundo, al menos es una perspectiva diferente.

Después de la visita a este icono del motor, nos dirigimos a ver la salida de la carrera a la "Audi Fan Zone", muy parecida al "Audi Racing Arena" pero esta vez con la entrada abierta para todo el mundo, fuese o no invitado por Audi. Desde este edificio, teníamos una vista privilegiada de la "Curva Dunlop" y de las "S de la Foret", además de la "Grada Dunlop" en la que los aficionados desplegaron una inmensa pancarta con el logo de la marca inglesa mientras disfrutaban y nos hacían disfrutar del espectáculo de la carrera.

Tengo que decir que acostumbrado a ver carreras en las que los pilotos tienen que ganar posición en escasas vueltas, la salida de las 24 Horas de Le Mans no es tan apasionante como la de las demás carreras. Pero aún así, sólo por ver (y aún más oír) los enormes coches de la categoría LMP1 y LMP2 y los Ferrari, Aston Martin, Porsche y Corvette de la categoría GT, ya merece la pena hacer cola durante todo el día para llegar al último asiento de la grada más escondida de todo el circuito.

Hablando de sonido que tan de moda está en la competición de la Fórmula 1. El coche que más me sorprendio fue el Ferrari 458 Italia, ya que sonaba más que los Audi, Toyota y Porsche de la categoría LMP1, sobre todo en las reducciones, en la que hacías el acto reflejo de taparte los oídos ya que el sonido era realmente fuerte. Aunque desde mi punto de vista, el coche que mejor sonaba fue el Chevrolet Corvette C7.R, con el característico sonido del motor americano.

Como curiosidad, os cuento que en la segunda curva del circuito, en la que nosotros estábamos había un total de 32 comisarios, sin contar los que había al otro lado de la pista. Un dato que demuestra la seguridad de esta prueba y lo bien organizada que está. Otra curiosidad te la encontrabas al entrar al baño de alguna de las estancias de Audi en el Circuito de Le Mans, y es que ni si quiera cuando estabas haciendo tus necesidades podías olvidarte un momento de la carrera.

Una vez vimos las primeras vueltas de la carrera, volvimos al "Audi Racing Club", no sin antes hacer un largo camino andando, en el que pudimos ver el gran ambiente y la cantidad de gente que reúne esta mítica carrera. Por mucho que os diga que había mucha gente, siempre me quedaré corto ya que sinceramente, nunca en mi vida, en ninguna de las muchas carreras que por suerte he podido ver, habia visto tal cantidad de gente, todos disfrutando del ambiente una carrera realmente especial. Por desgracia no pude hacer ninguna fotografía, ya que la avalancha de gente me lo impedía.

Desde los cómodos asientos del "Audi Racing Club", pudimos ver el fuerte accidente entre el Audi #3 y el Toyota #8 (que al final acabaría en el podio) tanto en la pantalla con la señal de la carrera, como en las pantallas que Audi había instalado en la sala para ver las cámaras onboard de sus pilotos. Fuimos testigos de que la pista francesa se convierte en todo un infierno cuando comienza a llover, ya que las salidas de pista se sucedieron una tras otra.

Ante este hecho, volvimos de nuevo a la Chicane Ford para ver como controlaban los pilotos aquellas bestias para que al pasar de 300 km/h a 120 km/h con el asfalto encharcado no acabasen contra el muro. Y la verdad es que la mayoría de los pilotos entraban en las curvas de tal manera que hacían pensar a los espectadores que realmente no había agua en pista, ya que seguían entrando igual de rápido que cuando la pista estaba seca, algo que me causó una gran impresión.

Una vez dejó de llover, cogímos otra "shuttle" y nos fuimos a algunas de las curvas más míticas del circuito. Primero estuvimos en la "Chicane Forza Motorsport" en la que nos sorprendimos a ver que la grada era una casa la cual su dueño había alquilado a Audi para que sus invitados pudiesen ver la carrera. Algo realmente anecdótico, pero no tanto si piensas que el circuito, de más de 12 km de longitud, atraviesa por carreteras y deja al lado casas y edificios.

En la "Chicane Forza Motorsport" podíamos ver los coches pasar a escasos metros de nosotros y una velocidad increíble. Nos quedamos allí un buen rato, pues la vista era maravillosa y el ambiente aún más, como en cualquier metro cuadrado del Circuito de La Sarthe.

Una vez vimos a todos los coches pasar varias veces, nos dirigimos a la curva "Indianápolis", a la que los coches llegaban a gran velocidad y pasaban una curva peraltada de alta velocidad. El atarceder cayendo sobre los coches hacía que los fotógrafos se esmerasen en sacar sus fotos.

Tras ver coches pasar durante más de 5 horas, fuimos de nuevo al "Audi Racing Arena" a reponer fuerzas con una exquisita cena preparada por unos chefs que Audi había contratado para la ocasión y que realizaban platos de diseño que hacían que cualquier persona por muy aficionada que fuese a los coches, pasase unos minutos cenando sin ver los coches pasar. Además, a eso se le sumaba que mientras cenabas, a escasos metros tenías al paracaidista Felix Baumgartner -quién realizó la increíble hazaña de saltar desde la estratosfera- y al tres veces ganador de las 24 Horas de Le Mans, Allan Mcnish, dando una charla a todos sus oyentes.

Y la noche cayó sobre Le Mans, y gracias a ella pudimos ver los coches rodar con esos deslumbrantes faros, que al pasar por la línea de meta ofrecían una imagen increíble a los miles de espectadores que habían acudido a la cita. Además, dimos un paseo por el paddock para ver el ambiente que había por las calles del circuito y os puedo decir que apenas se notaba el frío y la noche, ya que el número de personas por las calles seguía siendo igual de impresionante.

Además, desde las vistas privilegiadas que nos ofrecía el "Audi Racing Club", pudimos ver las paradas en boxes y cambios de piloto de todos los pilotos de la parrilla. Algo muy entretenido a la par que espectacular por el despligue que llevaban los equipos a la carrera y la rapidez con la que hacían dichas paradas.

Tras unas horas viendo la preciosa carrera de noche, volvimos al hotel ya que a la mañana siguiente pretendíamos despertarnos pronto para perdernos lo menos posible de la carrera. Fue en este momento donde ocurrió algo que estoy seguro que recordaré para toda la vida. Acostumbrado a desplazarnos de un lado a otro en las Volkswagen Transporter que Audi nos había proporcionado -y que no estaban nada mal-, pedimos a las simpáticas chicas de Audi que nos proporcionaran otra para volver al hotel.

Cual fue nuestra sorpresa, que en vez de una Volkswagen Transporter apareció ante nosotros un Audi A8 con motor de 8 cilindros en W, con una simpática conductora. La imagen de ir dentro del lujoso coche, al que no le faltaba ningún detalle, por un camino reservado y con una conductora personal, me recordaba a las películas de James Bond, esperando el momento en el que los malos viniesen con pistolas a quitarnos el coche. Pero obviamente eso no ocurrió y pudimos pasar una tranquila noche en el hotel.

Al día siguiente nos despertamos temprano para poder hacer todas las actividades que Audi había preparado para sus invitados, y que iban desde un paseo por el pit lane para sentir la carrera lo más cerca posible hasta un paseo en helicóptero para ver la carrera desde el aire, y que desgraciadamente no pudimos disfrutar ya que las plazas se agotaron enseguida y nosotros estábamos demasiado concentrados viendo la carrera y la especie de museo que Audi tenía en cada una de sus estancias.

Volvimos a desayunar en la "Chicane Ford" viendo los coches pasar, y por mucho que los vieses una vuelta tras otra, no dejaban de asombrarte. Además, por si te habías perdido algo del día anterior, Audi te facilitaba un periódico personal, impreso durante la noche en el que podías seguir el transcurso de la carrera.

Tras un rato de descanso en una sala con cómodos cojines y con una pantalla gigante delante, fuimos a una carrera de karting que Audi había organizado para sus invitados, y en la que pude clasificarme para la final, ganando una de las clasificatorias, en la que me regalaron una bonita mochila de Audi.

En la carrera final, los finalistas tuvimos el honor de correr contra el piloto de Fórmula 1 y cinco veces ganador de Le Mans, Emanuele Pirro. Y sí, un piloto de 51 años como es Emanuele Pirro nos ganó a todos, demostrando que el que tuvo retuvo, pero sólo el poder rodar unas vueltas detrás suya ya me hizo irme satisfecho.

Tras la carrera de karting, fuimos a ver el final de la carrera al "Audi Racing Hotel", y fuimos conscientes de lo que era vivir una carrera en estado puro, al ver cómo los aficionados inundaban la pista y por donde antes pasaban los coches, ahora no cabía ni un alfiler gracias a los miles de aficionados que habían disfrutado durante 24 horas con una de las carreras más míticas del mundo.

Una vez pudimos salir del circuito, llegó lo peor del fin de semana, y por lo que recomiendo a toda persona que quiera ir a ver la carrera, que reserve su vuelo de regreso, o planee su vuelta para el día siguiente del final de la carrera, y es que el atasco desde Le Mans hasta Paris era de unos 50 kilómetros, y no es nada agradable recorrer 20 kilómetros en dos horas cuando la hora de embarque de tu vuelo te pisa los talones.

Finalmente, pudimos coger el vuelo (por poco) y regresamos a casa. El fin de semana fue espectacular, el trato de Audi aún más y el ambiente de la carrera es indescriptible. Quiero terminar recomendándole a todo aquel aficionado al motor que no se pierda esta carrera, y que al menos la disfrute en directo una vez en su vida, ya sea yendo en caravana o de cualquier modo, ya que el ambiente es el mismo para todos los asistentes: espectacular.

Fotografías: Ignacio del Valle Cano