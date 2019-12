Marc Márquez: "Ahora es tiempo de disfrutar"

El momento en el que Marc Márquez habló en rueda de prensa fue el más caliente de todos. El piloto de Cervera habló de su traslado de residencia a Andorra con el que echó a llorar. Marc explicó los motivos por los cuales ha realizado el cambio.

Primero quería abordar el tema principal: “Antes de hablar del DTXBarcelona, como todos sabéis me gustaría primero hablar del revuelo, del debate, que se ha creado sobre mí esta última semana. Es difícil hablar porque nunca he hablado y nunca hablo de mi vida privada ya que lo mío son la pasión por las motos pero creo que este es un momento importante. Los que me conocéis sabéis que siempre he sido muy directo, muy sincero”.

Comentó los porqués y zanjó la polémica: “Tengo 21 años, vivo con mi familia, siempre he tenido una relación muy estrecha con mi familia y como todo joven he decidido crear mi propio espacio, mi propia casa y el hecho de ir a Andorra ha sido porque he estado muchos inviernos y muchas épocas del año. Sobre todo estaré allí para prepararme físicamente ya que es un entorno ideal y favorable. Los impuestos no han sido la motivación, es más no sé qué va a pasar en el futuro pero quiero dejar claro que pago y seguiré pagando el año que viene mis impuestos en España. Se que ha habido opiniones de todo tipo, todas son respetables, aquí no me quiero justificar ante nadie pero creo que ha habido unas críticas bastante duras sobre mí”.

No se ha sentidp cómodo con las crísticas: “Al final, la carrera deportiva de un piloto no sabes nunca cuando va a terminar, cuando tenía 19 años estuve a punto de dejar el motociclismo por una lesión de vista. Gracias al doctor Bernat Sánchez pude volver a correr en moto y esta última semana lo he pasado mal. Simplemente agradecer a toda la gente que me ha estado apoyando, a mi familia y lo único que quiero es seguir disfrutando corriendo en moto”.

Finalmente acababa hablando de la competición: “Ahora es tiempo de disfrutar y por supuesto este evento me ha ayudado a olvidar estas cosas. Para mí es un regalo estar aquí de nuevo con los pilotos americanos y los campeones. Nosotros intentaremos divertirnos ya que será muy bonito”.