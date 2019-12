Carlos Sainz: "El tráfico me ha privado de estar en Q3"

Disgustado, frustrado y descontento. Así era como se encontraba Carlos Sainz tras no ser capaz de meterse en Q3. El español no ha podido pasar de la 13º posición en Q2, saldrá 12º por la sanción a Kvyat, y no ha podido estar entre los 10 mejores. El piloto de Toro Rosso asegura que el tráfico ha sido el culpable de no haber podido clasificar más arriba.

"He estado muy adelante en las anteriores sesionesy también en los libres, pero luego empezamos a pensar en carrera. Cambiamos la carga aerodinámica del monoplaza y era la primera vez que corría con este sistema en clasificación, por lo que sí que nos faltaron un par de décimas de adaptación, pero al final el tráfico me ha hecho perder la Q3", explica el madrileño.

La falta de ritmo no ha sido el problema del español, que llegó a ser segundo en la Q1. "La pista mejoraba medio segundo con cada set de ruedas que ponías nuevo , pero habia mucho trafico en el 1º y 2º sector, destrocé las ruedas por frenar mucho detrás de los Red Bull, por lo que luego llegas al final sin rueda, por eso no he pasado, no hay más", añade Sainz con un claro gesto de impotencia.

Carlos sabe que tiene complicado llegar a los puntos, sobre todo por la falta de previsiones de lluvia para la carerra y su falta de velocidad punta; clave en este circuito con largas rectas. El madrileño apostó por una configuración de su STR10 más enfocado a la lluvia. "El coche va bien con la lluvia, así que rezo por que llueva. Si no, tendremos muy poca velocidad punta y así será difícil remontar”.