Fernando Alonso: "En Ferrari pasé cinco años fantásticos"

Fernando Alonso, un pasado, presente y futuro que se remonta quince años en la épica. Podría tratarse del titulado perfecto para la entrevista, a modo de paseo por el paddock, que el español concedió a los compañeros de Movistar Televisión durante la jornada previa a la celebración del Gran Premio de Austria, con sede el domingo póstumo en el Red Bull Ring.

Una cita en la que el bicampeón asturiano consumaba su cuarto abandono consecutivo del curso, y sin embargo, una antesala en la que el español volvía a recordarnos también sus glorias y laureles de quince años de trayectoria. Un diálogo previo en el que volvíamos a leer en boca del propio Alonso desde los preámbulos de Minardi hasta los epílogos de su paso actual por McLaren-Honda. Volvíamos a pasar por una larga travesía de títulos, éxitos y también de decepciones, contados por el propio Alonso, pero sin dejar al margen, como no podía ser de otra manera, que aún "lo mejor está por llegar".

"Hoy tenemos el placer de conversar con un único protagonista, aunque esta vez en una ocasión que creemos inmejorable, con nadie mejor que con Fernando Alonso". Comenzaba así la intervención y con ello un itinerario cuya primera parada se completó en el motorhome de Pirelli.

"En Pirelli tienen el mejor restaurante del paddock"

En tono de diversión, y como suele decirse, a fin de 'romper el hielo' de una extensa, a la par que interesante, citación con el campeón asturiano, los interlocutores comenzaron hablando de gustos culinarios. Aprovechando su paso por la que podríamos llamar 'casa' de Pirelli en Austria, Fernando Alonso comentaba que ya había tenido "la oportunidad de comer varias veces aquí y tienen a su disposición al cocinero que tuvimos en Renault en la época del año 2000 al 2008; así que tengo el placer de conocerlo bien. Seguramente es el mejor restaurante de todo el paddock", desvelaba.

Siguiendo la conversación, el español recordó su pasado -prolongando el hilo gastronómico de la misma- y recalcó el hecho de que "en McLaren han mejorado en este sentido". Aclaraba asimismo que "en 2007 es cierto que se comía bastante mal, pero cuando hemos vuelto este año ha sido una gran sorpresa para todos. La cocina es mucho mejor ahora", bromeaba.

¿Futura guerra Pirelli-Michelin?

A posteriori, el piloto tuvo que afrontar la primera reflexión seria de la entrevista. Frente al motorhome de Pirelli, la pregunta era obligada. Estas últimas semanas, la continuidad de Pirelli y una futurible rivalidad con Michelin han sido uno de los debates que más incertidumbre han venido generando, sobre todo al respecto de una posible lucha de marcas, algo que, por otra parte, no sería nuevo en una Fórmula 1 que precisamente ha contado en su historia con una larga lista de proveedores bajo su ala.

"Pirelli ha cambiado radicalmente la filosofía"

Sobre la continuidad de Pirelli, el español no dudó al ofrecer su opinión, apoyando la apuesta de una marca que "ha hecho -bajo su consideración- la propuesta lógica. Tras una serie de años trabajando para la Fórmula 1 es lógico que intenten seguir", explicaba.

Sin embargo, como comentamos, existe la posibilidad de una futura guerra de firmas, por lo que "habrá que ver si ante una posible entrada de Michelin puede haber una competición entre ambos en un futuro, o si bien la Fórmula 1 decide continuar con un proveedor único", aclaraba. Añadía al tiempo que "en este caso, la duda estará sobre a quién elegirán".

Si bien es cierto, "con Pirelli ha cambiado radicalmente la filosofía: desde su llegada hemos incorporado neumáticos con más degradación, que obligan a efectuar más paradas en boxes, pero aún así será difícil de elegir en esta cuestión".

Según el propio Alonso, "ahora parece que la gente está descontenta con estos compuestos, que resultan más predecibles y que no nos permiten empujar todo cuanto quisiéramos, ya que crean la necesidad de ahorrar para que duren unas vueltas más. Siempre es difícil satisfacer a todo el mundo y seguro que desde la Fórmula 1 elegirán lo mejor para el futuro de este deporte", concluyó, resolviendo que en ese aspecto los pilotos tienen siempre "poco que decir".

En este sentido, también se reseñaba la particularidad de la candidatura de Michelin, que ha puesto a consideración -y con ello de manifiesto- la necesidad de comenzar a implementar las llantas de dieciocho pulgadas, más habituales en otras competiciones que han comenzado a apostar por la vanguardia de llanta más grande.

"¿Llantas más grandes? Sería lo lógico"

La respuesta del español no fue muy distante de las anteriores, puesto que manifestaba la evidencia de que los pilotos se mantienen "un poco al margen de estas decisiones". "Sin embargo -explica-, tiene su lógica también, ya que es la que se utiliza en otras categorías y solo la Fórmula 1 se ha quedado con esta llanta más pequeña".

Ponía el ejemplo en los utilitarios de nueva generación, reflejando que "incluso en los coches de calle más potentes y deportivos también podemos ver ya las llantas más grandes, que los hacen más atractivos y estéticos, y en definitiva mucho más vistosos. Si la Fórmula 1 va en esa dirección también tendría su lógica, pero en eso los pilotos no tenemos nada que decir. Quienes tengan que intervenir decidirán lo mejor", sentenciaba.

"Con Michelín ganamos dos campeonatos, pero no tengo preferencia"

También se le planteaba el -feliz- recuerdo de una época dorada mano a mano con Michelin, en la que de hecho el español "lograba los dos campeonatos mundiales". Sin embargo, también recordaba que con "Bridgestone luchamos por dos mundiales hasta el final, y también con Pirelli tuvimos dos años de luchar hasta la última carrera. De las seis o siete veces que he tenido la oportunidad de luchar por el título la verdad es que han sido muy repartidas, por lo que en este sentido no tengo ninguna preferencia", exclamaba.

Y a continuación de lo anterior, también se le interpelaba sobre si Renault fue su etapa más completa en cuanto a lo personal, a lo que el asturiano sorprendía replicando que "seguramente, en lo personal, no ha sido la más feliz en mi carrera. A nivel deportivo fue la mejor, con dos títulos y muchas victorias, pero a nivel personal los últimos años han sido los más felices para mí", explicó.

Desmiente una posible compra de Lotus

"Hablamos con Gerard de hacer un equipo ciclista"

El segundo alto obligado vino acompañado de un conocido rumor, una vez se hubieron instalado ante las instalaciones del equipo Lotus Mercedes. Un rumor que el español desmentía, comentando que, acerca de una posible compra de Lotus, "nunca se lo había planteado". Comentaba que "sí que hablamos alguna vez con Gerard López, el propietario, a fin de trabajar en un futuro juntos, pero nada más lejos".

Proseguía en la aclaración de que sus conversaciones se mantuvieron "primero con la opción de hacer un equipo ciclista, algo que tenemos aparcado de momento". Y apostillaba que "él [Gerard] tenía interés también en entrar como socio. Luego por supuesto sí que hablamos algo de Lotus, pero siempre desde un punto de vista superficial. Nunca hubo nada serio", esclareció.

Minardi y Toro Rosso, una escuela de jóvenes talentos

Siguió su paso por el que ahora es Toro Rosso, y el que antes fue Minardi. Pausa obligada por la que históricamente ha sido y es una gran escuela de pilotos, y con la que Alonso todavía mantiene una estrecha relación, máxime con su compañero y amigo Carlos Sainz bajo el ala de la firma enérgetica.

"Hacen un trabajo admirable, con excelentes resultados"

Explicaba, en esta dirección, que aún tiene "el placer de verles de vez en cuando; hablo con ellos, y la verdad es que se trata de un equipo admirable. Desde la época en Minardi siempre han tenido un sacrificio importante y han llevado a cabo un enorme esfuerzo de superación".

Reconocía el trabajo de una escuadra que, "a pesar de ser un equipo modesto, siempre ha sacado grandes resultados. El balance 'presupuesto-resultados' siempre ha sido muy satisfactorio, tanto para Minardi como para Torro Rosso. Ahora tenemos a Carlos [Sainz] ahí y estoy contento de que pueda trabajar con toda esa gente porque en realidad son muy buenos", comentaba, agradecido también por su pasado ligado a Minardi.

Y también, Toro Rosso es, ahora de su reformación desde Minardi, un equipo al que la afición española debe mucho. Y es que se trata, en consecuencia, de una escuela de generaciones por la que han pasado, además del propio Alonso, Jaime Alguersuari y ahora también Carlos Sainz.

"Es una escuela para todo. Le debemos muchísimo"

Y es por eso que comentaba que "desde España le debemos muchísimo a Toro Rosso, y yo en especial a Minardi. Ahora con su alianza con el programa Red Bull son capaces de hacer una labor muy importante. Hemos visto a Vettel, Ricciardo, Kvyat, a Carlos, a Jaime en su época, a Verstappen... Las oportunidades que da a los jóvenes talentos son inmejorables y el programa de jóvenes pilotos que tiene es ciertamente muy interesante. Red Bull es el único que cuenta con dos equipos en la parrilla, y tiene la virtud de saber aprovecharlos al máximo, también para descubrir talentos y hacerlos crecer", recalcó.

Destacar también que ahí empezó también la carrera de Silvia Hoffer, compañera con la que ahora coincide en McLaren-Honda. Y es por este motivo que, como dice el propio Alonso, el plan de cantera de Red Bull "es una escuela para todo. Lo fue Minardi y hoy lo es Toro Rosso. Hacen una labor trascendental", esclareció.

Le Mans, una ambición de futuro

La siguiente parada del viaje se culminó alrededor del que ha sido el protagonista de estas últimas semanas: Nico Hülkenberg, el hombre de moda en el paddock y también, según el propio Fernando Alonso, "uno de los pilotos más rápidos de la actual Fórmula 1". Un piloto que siempre ha entrado en la apuesta de talentos confeccionada por el propio Fernando, que, por otra parte, se mostraba muy "contento por él y su participación en Le Mans".

"No me sorprende, para mí Hülkenberg es el más rápido"

Comentaba a Movistar que hace semanas le preguntaron " 'qué tres nombres pondría en el podio si todos tuviéramos coches iguales', y -afirma- respondí: Hulkenberg, Hamilton y Ricciardo. Algunos lo entendieron y otros no, pero después de su victoria en las 24 Horas de Le Mans creo que es un gran premio para él, donde en Fórmula 1 nunca ha podido disfrutar de un monoplaza competitivo. El talento lo ha demostrado siempre y es bueno que haya ganado. Tanto él como Marc Webber -con quien sigue reconociendo una excelente relación- han dejado a la Fórmula 1 en una buena posición".

Y de ahí, a una presencia futura del asturiano en Le Mans. Se dice que 'todo gran piloto debe ganar el Gran Premio de Mónaco -algo ya tachado en el casillero del español-, las citadas 24 horas de Le Mans y las 500 millas de Indianápolis'. En cuanto a la victoria de su compañero Nico Hülkenberg, explicaba que sí le fue posible "seguir, aunque de forma intermitente, las 24 horas para ver cómo evolucionaba la prueba y a través de resúmenes y sobre todo por medio del móvil pude estar un poco pendiente de la acción".

Una competición que para él siempre ha resultado "muy atractiva por el prestigio y la identidad que tiene. Es algo que me interesa -ilustraba-, por el ambiente y por la tecnología que tienen los coches. Estuve cerca de participar este año pero es algo que me he planteado y que seguramente haré en un futuro, cuando no corra más en Fórmula 1. Ojalá, como Hülkenberg, pueda combinarlo en los próximos años", expresaba.

"Ojalá pueda competir en Le Mans; con Antonio García sería espectacular"

Y asimismo, al respecto de esta apuesta de futuro, comentaba que, "con Antonio García -piloto y amigo del ovetense- me gustaría mucho. Siempre lo dije, es un piloto extraordinario, un talento innato. Creo que es el mejor piloto español que conozco. Ya ha ganado la competición varias veces, y estoy en contacto con él. Algún día, cuando yo me pase a la competición de resistencia espero que hagamos algo juntos. Ya que él ganado también bastante en GT (Turismos), esperemos hacer algo conjunto en prototipos", pronunciaba acerca de su futuro.

Lo más atrayente de una prueba como la que tiene lugar de forma anual en Le Mans, es que los pilotos pueden dar el máximo a cada giro, aunque también "deben guardarse algo por vuelta", -esclarecía. "Tienen que respetar un reglamento muy estricto de gasolina consumida por vuelta -retractaba-, pero también es otra concepción, otra filosofía de las carreras". Algo que, sin embargo, no quita hierro al asunto, ya que "no obstante, parece antinatural que en 24 horas puedas tirar a fondo todas las vueltas, y en Fórmula 1 en apenas una hora y media tengamos que reservar tanto. Pero es como están las cosas ahora", se resignaba.

Alonso y Ferrari: "Cinco años maravillosos"

"No se concibe una Fórmula 1 sin Ferrari", -proseguían. El siguiente 'pit-stop' de la entrevista llegó por fin con la revisión a sus últimos cinco años. Años tintados de rojo y del sinsabor de no llevar ningún título a la vitrina, pero un tiempo que el español recuerda como "cinco años fantásticos. Parece pesar más lo negativo en la atmósfera general pero ese pensamiento es tremendamente injusto".

Lo refrendaba en los números. Para Alonso, la estadística habla por sí misma, y de hecho, destaca que "en esos cinco años en Ferrari conseguimos más de mil puntos. Fui el piloto de Ferrari con más puntos en la historia", -rememoraba, con una sonrisa-. "Luchamos hasta en tres ocasiones de las cinco por el mundial, logramos tres subcampeonatos del mundo. Pero siempre queda esa percepción de que 'cuando te vas de Ferrari, el coche funciona' ", valoraba.

"De mi etapa en Ferrari solo se quiere ver el infierno. Ahora solo se ve el renacimiento"

Respecto de la situación actual de la Scuderia y poniendo la vista en especial sobre la figura del alemán Sebastian Vettel, recalcaba que "de momento van terceros en el Mundial de Pilotos, y yo he quedado segundo tres veces; veremos si quedan este año segundos, que parece no va a ser así. Siempre se intenta ver el infierno de estos cinco años y el renacimiento que están viviendo ahora. No es tal la situación, al menos con los números en la mano", resolvió.

Y si bien es cierto, Vettel este año solo cuenta una victoria en la casilla. Una victoria la malaya, tras la cual, la prensa italiana aseguraba que con el coche de Vettel, Alonso también habría ganado en Malasia. No se mojaba el español en este aspecto, explicando que siempre es "difícil saberlo. En Malasia les salió todo perfecto. Sebastian hizo una carrera extraordinaria también. Kimi no pudo hacerlo, no fue capaz de ganar y quizás yo tampoco hubiese podido. Hay carreras en las que las cosas salen mejor y en otras no salen tan bien como esperamos. Quién sabe".

En VAVEL proseguimos con el paseo que el español dio a lo largo de su carrera deportiva de manos de Movistar TV. Siga leyendo la segunda parte de la entrevista, en la que Fernando Alonso nos habla de McLaren-Honda y su circuito-museo, entre otros muchos aspectos.