Pirelli prohibe elegir los compuestos de cada Gran Premio en 2016

La Fórmula 1 sigue en busca de nuevas ideas para que el espectáculo y el entretenimiento vuelvan a un deporte que no pasa por su mejor momento en cuanto a audiencias televisivas y asistencia a circuitos. Una de las principales críticas a la competición de este año está en los nuevos compuestos introducidos a comienzos de 2015 por Pirelli, unas gomas más duras que en temporadas anteriores y que propician carreras de una única parada en boxes.

Como resultado de esta desesperada búsqueda de soluciones, Force India propuso recientemente que las escuderías pudieran escoger libremente los compuestos de cada carrera. Esta medida fue aceptada en la última reunión del Grupo de Estrategia, pero ahora es la propia Pirelli la que se ha encargado de confirmar que esto no va a suceder en 2016 por motivos de seguridad.

A pesar de que la medida había conseguido poner de acuerdo a los equipos, a la FIA y a la FOM, los italianos han explicado que sus planes para hacer volver el espectáculo pasan por aumentar el número de compuestos disponibles de los 4 actuales (duro, medio, blando y superblando) a 6 como mínimo, pero de ninguna manera dejar a las escuderías elegir los dos compuestos que van a usar el fin de semana.

“De ninguna manera. No queremos anteponer el espectáculo por la seguridad. Tenemos algunas ideas sobre la mesa, pero creemos que los equipos podrán escoger sus neumáticos entre un rango que consideramos aceptable para circuito. Como ejemplo, tenemos muy claro que en Silverstone, Spa o Suzuka nunca se podrán ver los súper blandos”, comentó un portavoz de la marca italiana.

Según medios italianos, Pirelli estaría planteándose también la idea de llevar tres compuestos a cada Gran Premio y que los equipos escogieran los dos que van a utilizar durante el fin de semana.

Pirelli quiere más test

Despejada la duda de la elección de compuestos, parece que los cambios más significativos en cuanto a los neumáticos podrían venir en la propia composición de la goma. Los Pirelli de este año son tan duros que crean carreras de una sola parada, aburridas y sin posibilidades de abrir el abanico de estrategias. Los italianos han admitido "no estar en la posición que les gustaría" y por ello piden más jornadas de test para que vuelvan las carreras a dos y tres paradas.

"No hemos alcanzado nuestro objetivo pero no podemos hacer test, así que está bien que la gente nos pida cosas pero nosotros no podemos hacer nuestro trabajo. Estamos buscando maneras de ofrecer carreras de dos a tres paradas para el próximo año, pero necesitamos que nos sea posible hacer más test para recibir información de los neumáticos y poder asegurar que logramos nuestro propósito", decía Paul Hembery, máximo responsable de Pirelli, a Sky Sports.

No solo son los espectadores los que demandan cambios inminentes con respecto al tema de los neumáticos. Los propios pilotos también se muestran disconformes con los Pirelli de este 2015. "Me gustaban más los del año pasado. Me refiero al comienzo de la carrera cuando dependiendo de cómo los usabas luego podías tener ventaja para adelantar o no en otro momento de la carrera", comentaba recientemente Romain Grosjean, uno de los más críticos con las gomas de este año. "Me gustaba más esa gestión pero si le preguntas a Massa quizá tenga otra opinión. Creo que aquella gestión del neumático creaba oportunidades de adelantamiento", zanjaba el piloto de Lotus.

Hembery apoya el punto de vista del piloto francés, pero no quiere que se vuelvan a repetir situaciones en las que un piloto que apuraba la vida de su neumático hasta el final perdía muchos segundos por vuelta: "Este cambio tan extremo no me gustaba pero creo que Romain acierta con su opinión. La gente piensa de forma diversa sobre los neumáticos y cómo se degradan, los hay a los que les gusta que no se degraden y poder tirar durante buena parte de la carrera, a otros esto no les gusta. Otros, como Grosjean, prefieren que su conducción influencie la evolución de sus ruedas y creo que habría que buscar algo intermedio", apuntaba Hembery.