Fabio Quartararo: "Llegamos con un plus de confianza"

Bailó perfectamente bajó la intensa lluvia de Silverstone y se mantuvo sobre la moto en un asfalto que no despedía mucha confianza debido a las delicadas condiciones en las que se encontraba. Fabio Quartararo llega con mucha confianza al trazado italiano de Misano tras los test que realizó en MotorLand Aragón, que le han permitido mejorar la moto y dar pasos hacia delante en su evolución. Será su primera vez en este trazado, del que espera le regale mucha diversión y grandes momentos.

"Después de los test que hicimos la semana pasada en el Circuito de MotorLand Aragón, llegamos a Misano con un plus de confianza. Hicimos un gran trabajo y "Me sentí muy bien sobre la moto" pudimos probar diferentes configuraciones con las que me sentí muy bien sobre la moto. Fue un test muy positivo, lo que nos hace llegar con muchas ganas a Misano", analiza Quartararo que tratará de volver de forma regular a luchar en las posiciones delanteras junto a su compañero Navarro en cada carrera.