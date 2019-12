Jorge Lorenzo: "No esperaba ser tan competitivo"

Jorge Lorenzo no llega en las condiciones que le hubieran gustado al trazado japonés de Motegi y es que no sabe muy bien cuáles serán sus sensaciones con el hombro lesionado y si estas podrán afectar a la carrera del domingo. De momento, hoy ha marcado el tiempo más rápido del día siendo el dominador absoluto de ambos entrenamientos libres dejando entrever que, pese a lo sucedido hace unos días mientras entrenaba, su táctica sigue siendo la misma para poder lograr el campeonato y añadir el tercero en MotoGp a su palmarés. Ha sorprendido su buen rendimiento a lo largo del día de hoy puesto que su rival más cercano ha sido Dani Pedrosa, que llega muy motivado tras el GP de Aragón.

“Ha sido un día extraño, porque no esperaba ser tan competitivo, especialmente por la mañana. Esperaba ir mejorando poco a poco, pero a partir de la primera sesión he sido el piloto más rápido y he mejorado aún más en el último entrenamiento "Esperaba mejorar poco a poco" , así que he terminado primero por la mañana y por la tarde”, ha comenzado diciendo el 99 que ha sido quien ha llevado la batuta y ha dirigido los tiempos de ambas sesiones libres creando la base para la clasificación de mañana. Se ha sentido bien con el hombro aunque era el primer día que rodaba con la moto y espera seguir con las buenas sensaciones durante todo el fin de semana.