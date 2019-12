Tito Rabat: "Ha sido una gran manera de despedirnos"

Tito Rabat llevaba tres grandes premios alejado del asfalto. Tres citas mundialistas en las que no pudo correr por la rotura que sufrió en la muñeca entrenando antes de viajar a Motegui. La lesión no le ha supuesto ningún problema este fin de semana. El sábado, el de Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Recing Team lograba hacerse con una nueva pole y hoy, se ha hecho con su última victoria de Moto2.

Cuando Rabat llegó en el Circuito Ricardo Tormo, ni él mismo sabía cómo respondería su brazo en la moto. Conforme ha pasado el fin de semana, sus sensaciones han ido mejorando y, afortunadamente, la lesión no le ha impedido concluir la temporada 2015 de la mejor de las maneras: "Estoy muy contento porque llegué aquí sin saber si podría correr al máximo nivel. Pero me sentí bien con la moto desde el viernes y cada día he tenido mejores sensaciones. Es cierto que no estoy aún al 100%, pero estoy lo bastante fuerte para ir deprisa".

El piloto se ha divertido en la carrera. Durante este fin de semana, Rabat ha entendido que debe aprovechar estos meses de descanso para recuperar fuerzas y pasar página con la lesión: "Me lo ha pasado bien en la carrera; simplemente he tirado a tope en cada vuelta como si fuera un sprint. Pensaba que era Lüthi el que venía detrás al final, como el año pasado, pero después he mirado y he visto a Rins, y sabía que me lo iba a poner difícil, pero también que podía mantenerle a raya. He aprendido mucho este fin de semana; sobre todo que necesito tomarme un descanso y recuperarme después de la lesión, pero también que a lo mejor no necesito rodar tanto en casa para ir rápido".

Su nueva aventura en MotoGP empieza esta misma semana: "Hoy ha sido mi última carrera en Moto2 y la última victoria con mi grupo de mecánicos, así que ha sido una gran manera de despedirnos. Ahora empezamos una nueva aventura, con los test de MotoGP el martes y el miércoles".