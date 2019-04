Alex Rins: "Estoy muy contento"

El piloto de Páginas Amarillas HP 40 acaba de concluir un buen fin de semana y una mejor temporada. Ha sido el primer año que Alex Rins ha rodado en la categoría intermedia y ha finalizado en mejor puesto que el año pasado en Moto3. Al igual que Marc Márquez en su año, el joven piloto de Barcelona ha logrado hacerse con el subcampeonato de Moto2 en su año de debut.

Rins ha salido esta mañana desde la primera fila de la parrilla. En cuanto el semáforo se ha apagado, el piloto ha estado en todo momento en el grupo que ha encabezado la carrera, incluso después de la bandera roja: "Cuando he salido y me he visto en el grupo con Rabat y Lüthi me he concentrado en seguir la rueda de ellos, pero cuando he visto que Rabat tiraba he decidido pasar a Lüthi y me he puesto a rueda de Tito. Han ido pasando las vueltas y la verdad es que el ritmo ha sido muy alto y costaba seguirlo, pero hemos aguantado. Veía que me marcaban en la pizarra que iba dejando atrás al tercero y con esa posición era suficiente para conseguir el objetivo".

El de Páginas Amarillas HP 40 se siente emocionado y muy feliz por haber logrado el subcampeonato. En especial por haberlo logrado acabando en mejor posición que el campeón del año pasado, Tito Rabat. Alex Rins ha finalizado la temporada con 234 puntos, tres más que el de Estrella Galicia 0,0 Marc VDS: "Estoy muy contento. Haber conseguido el subcampeonato siendo novato me hace sentir muy feliz. He de felicitar a Tito por la gran carrera que ha hecho y haber podido disputar con él en pista este subcampeonato le da más valor aún”, ha declarado el joven piloto.