Álex Rins: "La moto tenía problemas de tracción"

No estaba siendo el fin de semana soñado por Rins para su despedida de Moto2. El piloto del Páginas Amarillas HP 40 seguía arrastrando molestias físicas y no encontraba buenas sensaciones sobre su Kalex. De hecho, en los primeros entrenamientos libres no conseguía entrar dentro del top ten y, más tarde, en la prueba de calificación solo podía situarse en quinta posición. Algo que le permitía salir en segunda línea de parrilla. Después de hacer una buena salida, Rins se situaba en los puestos de cabeza y rodaba en los primeros compases de la prueba en puestos de podio. Poco a poco bajaba su ritmo de carrera y veía como perdía posiciones hasta acabar en quinta posición.

El piloto barcelonés ha analizado la carrera a su llegada al box del equipo. Las sensaciones eran demasiado agridulces, puesto que en las primeras vueltas parecía que podía estar arriba, pero el bajón final dejaba al español sin opciones. “He salido bien y estaba en el grupo de cuatro que parecía que nos disputaríamos la carrera, pero según iban pasando las vueltas tenía más problemas de tracción y no he podido hacer mucho más. En las tres últimas vueltas el neumático trasero ha bajado muchísimo y no he podido evitar que me alcanzara Lowes y me superara”, apuntaba el de Barcelona.

Esos problemas de neumático, que comentaba Rins, han privado al piloto español de un mejor resultado en su última carrera en Moto2, antes de subir a MotoGP con Suzuki. Además, en la última curva del circuito de Cheste veía como Lowes le pasaba y no podía reaccionar. Un resultado que le quitaba la tercera posición del mundial que caería en manos de Franco Morbidelli. Pero eso quedaba a un lado. La emoción se centraba en la despedida de Rins de la estructura de Sito Pons. “Finalmente hemos conseguido el tercer puesto para despedirnos de la categoría. Quiero dar las gracias al equipo por estas dos temporadas fantásticas”, agradecía Rins al finalizar la prueba.