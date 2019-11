Anuario VAVEL 2016: Carlos Sainz, la consagración del español

Carlos Sainz tenía mucho que demostrar está temporada. Su debut en la Fórmula 1 en 2015 no dejó indiferente a nadie, sin embargo, los múltiples problemas mecánicos que sufrió con su monoplaza y la alargada sobra de su compañero Max Vertappen, no le permitieron brillar tanto como él hubiera deseado. Por esto, la temporada de este año era crucial para el futuro del madrileño en la categoría reina del automovilismo.

Toro Rosso prometía traer un buen coche y así se confirmó en los test de pretemporada que se realizaron en el Circuit de Barcelona-Catalunya, pero el que prometía ser su mayor aliado al inicio de temporada, se convirtió en una pesadilla en las últimas carreras. Tras un desastroso 2015 con motores Renault, los de Faenza llegaron a un acuerdo con Ferrari para montar sus unidades de potencia, aunque éstas serían las de 2015, lo que implicaba que no iba a haber ningún tipo de desarrollo durante el año.

El 20 de marzo se inauguró la temporada en Australia con una carrera loca. Fernando Alonso sufrió un aparatoso accidente que obligó sacar bandera roja. Está bandera le complico mucho las cosas a Sainz, que tras una durísima pelea con su compañero consiguió acabar en 9º posición, justo delante del holandés. Los de Faenza se fueron insatisfechos de Melbourne, ya que consideraban que podrían haber conseguido muchos más puntos si la elección de neumáticos hubiera sido mejor.

Carlos perseguido por Verstappen en Australia. Fuente: Getty Images

La cosa no mejoró en la segunda carrera del año. En Baréin, Carlos Sainz salía desde la undécima posición, aunque la carrera le duró dos vueltas, ya que Sergio Pérez pecó de optimista en la primera curva y tocó a Sainz, pinchándole un neumático que le obligó a abandonar la carrera. En China el madrileño volvió a los puntos, acabando en novena posición, justo detrás de su compañero Max Verstappen, al que dejó pasar en beneficio del equipo, ya que el holandés llevaba mejor estrategia de neumáticos.

Rusia fue otra pesadilla para Toro Rosso y para Carlos Sainz. La salida del Gran Premio de Rusia fue muy aparatosa. Daniil Kvyat se chocó múltiples veces con el coche de Sebastian Vettel. Una de las piezas del coche del alemán dañó el monoplaza de Sainz que le acarreó problemas de refrigeración durante toda la carrera. Además, el de Toro Rosso fue penalizado con 10 segundos por un incidente con Jolyon Palmer.

El Gran Premio de España cambió el curso de la temporada de Carlos Sainz. El madrileño vio como ascendían a su compañero, Max Verstappen, a Red Bull y Kvyat regresaba con la “hermana pequeña”. Sin embargo, está situación tan comprometida le sirvió a Sainz para dar un golpe encima de la mesa. Tras una mágnifica clasificación, el domingo el madrileño consiguió acabar en la 6ª posición y pasear la bandera española por todo el Circuit de Montmeló.

Carlos sainz en el GP de España. Fuente: EFE

Carlos Sainz brilló el sábado en el exclusivo Gran Premio de Mónaco tras clasificar su Toro Rosso en sexta posición. El domingo llovía en Mónaco y prometía ser el gran día del madrileño. La carrera empezó bien para él, era rápido y no cometió ningún error. Sin embargo, sus mecánicos si lo hicieron y en el peor momento. Sainz se estaba jugando la tercera posición del podio con Checo Pérez, pero una mala parada en boxes hizo que acabará en 8º lugar.

Después del chasco que se llevó el madrileño en Mónaco, Canáda se presentaba como una gran opción para levantar cabeza, aunque el circuito no era uno de los mejores para su Toro Rosso. El sábado no fue un día fácil para Sainz, ya que durante la clasificación probó por primera vez el mítico “muro de los campeones”. El accidente provocó que el domingo saliera último, aunque esto le dio alas al madrileño que protagonizo una de las primeras remontadas de la temporada. Finalmente, Carlos consiguió cruzar la meta 9º contra todo pronóstico.

Este año el Gran Circo disputaba por primera vez un gran premio en la ciudad de Bakú. El Gran Premio de Europa no trajo mucha suerte a la escudería italiana ni a Carlos Sainz, ya que ni él ni su compañero consiguieron acabar la carrera. Carlos Sainz se encontraba en plena remontada cuando un fallo en la suspensión trasera de su monoplaza le obligó a abandonar prematuramente la carrera. Sainz se iba de Bakú compuesto y sin puntos.

El mes de julio fue muy ajetreado para todos los trabajadores y aficionados de la Fórmula Uno. 4 carreras en un mes suponían un gran reto para equipo y piloto. El primer Gran Premio, el de Asutria, no empezó de la mejor manera para el español. Sainz rompió el motor en la Q1 lo que provocó que el domingo saliera en última posición, tras cambiar la unidad de potencia. Sin embargo, el domingo el público pudo disfrutar de otra de sus grandes remontadas, ya que consiguió acabar la carrera en 8º lugar y llevarse 3 puntos que sabían a gloria para casa.

Carlos sainz rompe el motor en la Q1 de Austria. Fuente: J.M Rubio

El Gran Premio de Inglaterra fue la última carrera del primer doblete de julio. Carlos Sainz consiguió entrar en Q3 y marcar el octavo mejor puesto. El domingo amaneció con el cielo nublado y con la promesa de amenizar la carrera con la lluvia. Y así fue, el madrileño estaba realizando una gran carrera rodando en sexto posición, pero un error en la primera curva del circuito le relegó a la octava posición.

El Gran Premio de Hungría empezó muy bien para Sainz. La lluvia, el gran aliado del madrileño, hizo presencia durante la clasificación, lo que le ayudó a marcar el sexto mejor tiempo de la jornada. Sin embargo, el domingo la lluvia decidió abandonarle y Sainz acabó la carrera en 8 posición. No obstante, la última carrera antes de las vacaciones no le fue tan bien al español. Los de Toro Rosso estrenaban unas mejoras que no funcionaron y provocaron que sufrieran durante todo el fin de semana. Esto se vio reflejado en los resultados, ya que Sainz solo consiguió la decimocuarta posición.

Carlos Sainz sexto en la clasificación de Hungría. Fuente: Toro Rosso

El 28 de agosto volvió el Gran Circo de vacaciones y en que mejor lugar que en el circuito de Spa-Francoshamps. Sin embargo, el fin de semana no le fue nada bien a Sainz. El circuito no era el que mejor se adaptaba a las características de su monoplaza y eso se notó en clasificación, ya que el madrileño no pudo pasar de la decimocuarta posición. El domingo no le fue mucho mejor al madrileño. En la segunda vuelta y tras realizar una gran salida, el neumático izquierdo dijo basta y se pinchó, provocando el abandono del español.

Desde Toro Rosso ya sabían que la segunda mitad de la temporada iba a ser muy difícil a causa de la unidad de potencia Ferrari 2015. El Gran Premio de Italia no hizo más que confirmar estas sospechas. En el circuito más rápido de la temporada, Carlos Sainz no tenía mucho que hacer con su coche y no logró pasar de la decimoquinta posición en carrera.

El Gran Premio de Singapur se planteaba como la gran oportunidad y, posiblemente la última, para que Toro Rosso lograran coger muchos puntos. Después del sábado todo apuntaba a que esta predicción se iba a cumplir, ya que Carlos Sainz clasificó en 6ª posición. Sin embargo, las esperanzas de los de Faenza no se pudieron hacer realidad. El español sufrió un toque con Nico Hulkenberg que afectó a el devenir de su carrera, ya que los comisarios le obligaron a realizar una parada extra para quitarle un “barge-board” que estaba colgando de su coche. Finalmente, Sainz acabó la carrera en decimocuarta posición.

Carlos Sainz en Singapur. Fuente: Toro Rosso

Después de la catástrofe de Singapur llegó la carrera en Malasia donde se hizo notable la falta de ritmo y velocidad del Toro Rosso. Cada carrera parecía ser más dolorosa para los de Faenza, ya que, a pesar de tener un buen chasis, la unidad de potencia era muy deficitaria. Por culpa de estos problemas, Sainz no logró llegar a los puntos y se quedó en undécimo lugar, después de remontar cuatro posiciones.

La agonía de Toro Rosso y de Carlos Sainz continuo en el Gran Premio de Japón. Teniendo la peor velocidad punta de los 22 coches, las opciones de Sainz eran reducidas. El madrileño logró pasar a Q2 el sábado y marcar el decimocuarto mejor tiempo de la parrilla. El domingo, el madrileño cayó a la decimoséptima posición en una carrera sin ritmo de principio a fin, aunque él y Fernando Alonso protagonizaron una bonita lucha.

La primera carrera del doblete americano vio el resurgir de Carlos Sainz. Toro Rosso afrontaba el Gran Premio de Estados Unidos renegados, sabiendo que con su coche sería difícil lograr una buena posición. Sin embargo, el sábado Sainz logró entrar en Q3, marcando el décimo mejor tiempo. El domingo fue el gran día del español. Después de una gran lucha con su compatriota y amigo Fernando Alonso, Sainz lograba su segundo 6º puesto de la temporada, está vez totalmente inesperado.

Carlos Sainz y Fernando Alonso en Asutin. Fuente: J.M Rubio

Después del buen sabor de boca que le dejó la carrera de Austin, Carlos Sainz llegaba a la #F1Fiesta con ganas de lograr más puntos, aunque el circuito y su coche se lo iban a poner muy difícil. El sábado el español volvió a sorprender colándose en Q3 otra vez, pero el domingo no pudo llevarse ningún punto. Sainz se vio afectado por un problema en la caja de cambios y en los frenos, que le impidieron pasar de la decimoquinta posición.

La penúltima carrera de la temporada vino con sorpresa. Tras la clasificación del Gran Premio de Brasil todo apuntaba a que Toro Rosso iba a vivir otro catastrófico fin de semana, pero el domingo volvió a aparecer el mayor aliado de Sainz. La lluvia provocó una carrera loca en Intelragos y Sainz supo aprovechar la oportunidad. El madrileño aprovecho las banderas rojas y no paró por boxes, lo que le sirvió para lograr su tercera 6ª posición del año.

Carlos Sainz y su compañero en Brasil. Fuente: Motorsport

La última carrera del año no permitió explotar el “momentum” que estaba viviendo Carlos Sainz. Toro Rosso volvió a sufrir problemas en la parte trasera de su monoplaza, algo que venía siendo recurrente en las últimas carreras. Sin embargo, en esta ocasión se presentaron con mayor gravedad, ya que Daniil Kvyat estuvo a punto de sufrir un grave accidente por ellos. A causa de esto, los de Faenza casi no rodaron durante los entrenamientos y esto afectó a la carrera del madrileño que acabó abandonado por un problema en la caja de cambios tras un toque con Jolyon Palmer.

A pesar de este final agridulce, Carlos Sainz ha conseguido su objetivo para este año y ya se ha consagrado como una de las futuras estrellas de la Fórmula 1. Su nombre ya ha sonado para grandes equipos y solo el futuro sabe lo que le depara este veloz madrileño.