GUÍA VAVEL MOTO GP 2017: Cal Crutchlow, el año de la confirmación

Por tercer año consecutivo, el británico Calvin “Cal” Crutchlow será el encargado de abanderar la estructura dirigida por Cecchinello en un año donde se han puesto grandes esperanzas después de la gran temporada del año pasado. El Lucio Cecchinello Racing, o más conocido como LCR, fue el último de los equipos privados en presentar su nueva moto, en el que se prevé como un año muy importante para todos ellos después de los grandes resultados obtenidos por gran parte de los equipos privados durante la pasada temporada.

Sepang ha sido el pistoletazo de salida previo a esta apasionante temporada que nos espera por delante. Los primeros test de pretemporada no han dejado un dominador claro, aunque si han sido una pincelada de lo que se puede esperar de muchos pilotos este año. La Honda RC213V se ha desenvuelto realmente bien durante los tres días de test en Malasia, donde ha ido de menos a más. Durante los dos primeros días donde los equipos se centran casi al 100% en la puesta a punto de la moto y las modificaciones necesarias para buscar el equilibrio entre fiabilidad y rapidez, se rodó en tiempos muy parejos por encima de los dos minutos, a poco más de un segundo de los tiempos de cabeza llegando a dar casi 80 giros al circuito.

Así, llegados al último día de los test, como era previsible iba a ser el de los “time attack” y con la climatología a favor, más de diez pilotos llegaron a rodar por debajo de los dos minutos. La nueva Honda de Crutchlow, que ha dejado un muy buen sabor de boca al británico, logró parar el crono después de completar 71 vueltas parar en un magnífico 1:59.728 para colocarse octavo y ser la segunda moto privada del fin de semana, a tan solo una décima de la de Ducati de Álvaro Bautista.

Tras los buenos resultados obtenidos en Sepang, la siguiente parada en el calendario fue los test de Phillip Island. El primer día fue una toma de contacto con el asfalto, rodando por encima del 1:30 prácticamente todos los pilotos y buscando mejorar cosas en la moto, aun así, se logró marcar el quinto mejor tiempo del día con un 1:30.065.

Las cosas mejorarían como iba pasando el fin de semana, en los test del sábado, Crutchlow se logró colar en el podio marcando el tercer mejor registro del día quedándose a solo 16 milésimas del tiempo de la Honda Oficial de Márquez, pero aún mejorarían más el último día de test, el británico consiguió rodar en “ritmo competitivo de carrera” marcando tiempos entre 1:29 y 1:30 y consiguiendo mejorar respecto al día anterior parando el crono en 1:29.101, quinto mejor tiempo del día y segunda mejor moto privada.

Última parada, Qatar

Los últimos entrenamientos de la temporada previos al comienzo del Mundial arrancaron en Qatar, sorprendentemente la primera Honda de la parrilla fue la de Crutchlow, que, durante los dos primeros días de test, marco el tercer mejor tiempo con un 1:55.420 dejando a Pedrosa a casi tres décimas y cuarto mejor tiempo el sábado con 1:55.032 mejorando en cuatro décimas el tiempo del viernes. El último día en Qatar volvía a dejar buenas sensaciones, aunque solo se logró marcar el octavo mejor tiempo, se rodó en tandas continuas muy rápido y mejorando el crono de todo el fin de semana parándolo en 1:54.821 dejando un muy buen sabor de boca.

2016, UN AÑO DE ENSUEÑO

No fue un camino de rosas para Crutchlow el inicio de temporada del año pasado, malos resultados y bastantes caídas se juntaron durante las primeras carreras del año. La carrera en Qatar apenas duraría 6 vueltas, mal empezaron las cosas en Losail, que se acrecentarían un par de semanas después en Argentina, otra caída casi al final de la carrera le haría sumar su segundo cero de la temporada. Comienzo de temporada complicado para el británico, que se vio muy mermado por los neumáticos Michelin a pesar de hacer buenas calificaciones. En Estados Unidos sumaria una nueva decepción, quedando fuera de los puntos de nuevo acabando en decimosexta posición.

Un comienzo de año muy duro para el británico, que no mejoraría tampoco con el desembarco a Europa. Sumaria sus primeros puntos en Jerez, discreta actuación al quedar en undécima posición, pero dos semanas después de nuevo volvieron los problemas, una caída le frenó en Francia y otra undécima posición en Mugello no mejoró las cosas. Con la llegada al circuito de Montmeló y su sexto puesto parecía que la carrera en Barcelona iba a ser un punto de inflexión, pero no fue así, de nuevo, otra caída bajo la lluvia de Assen y otro cero al casillero para el británico, que a estas alturas de temporada sumaba apenas 20 puntos.

Sachsenring como punto de inflexión

Tras el decepcionante comienzo de temporada, tocaba visitar Alemania, donde en una carrera que tuvo de todo, el británico fue más listo con el cambio de moto y junto a su gran habilidad para pilotar en mojado, Crutchlow conseguiría una segunda posición que supo a victoria después de todos los problemas arrastrados desde principio de temporada. Pero con la decepcionante carrera en Austria sumando un solo punto, llegaría el fin de semana más importante de su carrera en MotoGp, Brno. Clasificó décimo el sábado, y con la pista mojada, decidió montar un juego de neumáticos más duros que el resto de pilotos, decisión arriesgada, pero a la par gran acierto, ya que fue el compuesto que mejor llegaría a fin de carrera, resultado, primera victoria de Cal Crutchlow en la categoría reina y fin de semana perfecto después de haber nacido su hija días antes de la carrera y dando una nueva victoria a Gran Bretaña 35 años después.

Final de temporada sobresaliente

Dos semanas después de la victoria de Brno llegaría Silvertone, donde Crutchlow jugaba en casa y así se hizo notar marcando la pole el sábado bajo agua. Saliendo desde primera línea y con asfalto en seco después de llover todo el fin de semana, acabaría en segunda posición por detrás de Viñales sumando otra gran carrera y certificando su gran progresión en las últimas carreras. Las tres próximas carreras ratificarían su progresión y que estaba en un estado de forma excepcional, octavo en Misano y quinto en Aragón y Motegi. Con Australia llegó la guinda de la temporada, después de calificar segundo el sábado, el domingo dio una exhibición sobre su Honda, a pesar de beneficiarse de la caída de Márquez, el británico estaba a otro nivel en el asfalto australiano y sumó su segunda victoria de la temporada, cerrando así una temporada más que excelente. Pese a caerse en las dos últimas carreras del año, la temporada de Crutchlow fue más que excelente, tras un comienzo muy complicado, consiguió resarcirse y terminar a un nivel altísimo, que sumado a sus dos primeras victorias en la categoría reina, redondearon un año de ensueño.

Con el inicio de temporada a la vuelta de la esquina, la temporada 2017 se prevé más interesante que nunca, con una mayor igualdad entre las motos satélites, el objetivo principal de Crutchlow y de la escudería LCR será buscar la regularidad que no lograron el año pasado debido a las múltiples caídas y terminar lo más cerca posible de los equipos oficiales en el mundial de constructores. Aunque igualar una temporada como la pasada en cuanto a victorias será muy difícil, sí que se espera una mayor regularidad del piloto británico que le dé un plus y le permita conseguir luchar por poder estar entre los seis primeros clasificados, meterse en el pódium en más de una ocasión y porque no, luchar por alguna victoria.

Si por algo destaca Cal Crutchlow, aparte de ser uno de los mejores pilotos que hay cuando se rueda sobre mojado, es que tiene un pilotaje muy agresivo en el buen sentido de la palabra, siempre busca el límite de la pista, llega bien a la frenada y se exprime encima de la moto, pilotaje por el cual también ha tenido muchos problemas al sufrir de múltiples caídas durante las carreras.

Este será el tercer año que Crutchlow abandere a la estructura de Cecchinello, segundo consecutivo como único piloto en la escudería. Pese a no poder competir de tú a tú con un compañero de equipo, el principal rival que se postula este año para la escudería LCR, sobretodo por lo visto durante los test de pretemporada es Álvaro Bautista y su equipo Pull&Bear Aspar Team. Los dos equipos satélites, se han ido alternando como mejor piloto privado durante los test de pretemporada y se espera que estén los dos luchando codo a codo en cada carrera esta temporada por el “título” de mejor piloto privado.

Top-5, ¿Un sueño posible?

Como se ha podido ver en los test, Yamaha y Honda están a otro nivel y probablemente, se repartan las cuatro primeras posiciones de la clasificación a final de temporada a expensas de saber cuál será el rendimiento de la fábrica de Borgo Panigale. Si no hay sorpresas o grandes decepciones, copadas las primeras cuatro posiciones, a partir de aquí se abre un abanico de posibilidades muy reales para el piloto británico.

A la espera de saber cuál será el rendimiento que pueden dar las Ducati este año, y con Jorge Lorenzo en periodo de aclimatación a su nueva moto, no es para nada descabellado pensar que, si Crutchlow consigue tener la regularidad que le está faltando, pueda estar luchando de tú a tú con las Ducati y las Suzuki por entrar en ese Top-5. Si consigue mantener el nivel de pilotaje de final de temporada y el motor Honda le responde, sumado a la regularidad que se le pide desde el seno del equipo LCR, no es para nada imposible que pueda finalizar la temporada como quinto mejor piloto del mundial. Aunque el objetivo principal de Crutchlow y LCR es ser séptimos y terminar el año como mejor moto privada superando la Yamaha de su principal rival Alvaro Bautista, ¿Porque no soñar con algo más?