Próxima Parada: Sepang, el circuito de los jaques mate

Se apagan las luces del circuito de Phillip Island. Todos los mecánicos recogen todo para empaquetarlo en sus respectivos contenedores numerados para que marchen al siguiente circuito. Sin embargo, un equipo celebra un título. ¿Un título a falta de dos carreras? No es imposible. Joan Mir lo hizo y puede que sea ahora mismo el piloto más feliz sobre la faz de la tierra, con permiso de Marc García, campeón de SuperSport 300.

En otra parte del paddock, el Estrella Galicia 0'0 MarcVDS prepara las camisetas para una posible coronación de su piloto estrella de esta temporada, Franco Morbidelli. El italiano está a un solo paso de ganar el primer mundial de su vida y dar el salto a la categoría reina entrando por la puerta grande.

Este sentimiento, a lo mejor, no es nada nuevo para el Repsol Honda de Marc Márquez, pero los nervios de revalidar el título y volver a Cervera, con su gente, su familia, amigos y fans, seguro que están presentes. ¿Cuál será el lema de este año? ¿Give me five más uno?

Sepang será el circuito juez de Moto2 y MotoGP. Sus quince curvas serán las que decidirán si la balanza se decanta por el lado de los actuales líderes, Morbidelli y Márquez, o por el de los perseguidores, Lüthi y Dovizioso.

Marc Márquez tendrá la primera oportunidad real de ratificar su posición de campeón del mundo por segundo año consecutivo, cuarta vez en la máxima categoría y sexta en toda su carrera.

Solo era cuestión de tiempo que Márquez tuviera la oportunidad de llevarse el campeonato antes de tiempo. Al final de la carrera en Phillip Island, comentó en los micros de Movistar MotoGP que realmente esperaba que no llegase a Valencia y se decidiera antes. Este fin de semana tendrá la primera bola del partido, el primer jaque que podrá convertir en mate si queda por delante de Andrea Dovizioso o no pierde más de siete puntos respecto al italiano.

¿Tendrá ya el equipo todo preparado por si les toca salir corriendo por todo el circuito para celebrarlo en la vuelta de entrada al pitlane? Tendremos que esperar para saber que argucia se han inventado para este año.

Al igual que Márquez en MotoGP, Franco Morbidelli también tendrá la oportunidad de proclamarse campeón del mundo por primera vez en su vida. Las ocho victorias que suma en su palmarés las ha conseguido este año, ganando casi la mitad de las carreras de toda la temporada.

Con el décimo de Lüthi en Australia, está a un paso de coronarse, y solo podrá hacerlo si queda por delante del suizo que le persigue o no pierde más de cuatro puntos respecto a él.

Todos pensaban que la estrella sería Alex Márquez y un año más, el italiano ha demostrado ser mejor que su compañero de equipo, al cual no le terminan de ir bien las cosas del todo. El año que viene no serán compañeros, sino que Joan Mir vendrá a apretarle las tuercas a un Márquez que quiere ganar ya el título.

Era de esperar que tarde o temprano, el mallorquín se llevase el gato al agua. Si no era en Japón, al más puro estilo Márquez, iba a ser en Australia bajo la lluvia que le dio la victoria a la vez que el mundial.

Este mundial no era para él, ni para Natalia, su novia, ni para su familia, ni fans. Era para su compatriota. Era para Luis Salom, el Mexicano. Joan no solo demostró el domingo pasado ser un gran piloto, con una gran fuerza para soportar la presión que conlleva liderar un mundial y poder rematarlo antes del final de la temporada, sino que también demostró la gran persona que es fuera de la pista. Enseñó el Mir humano. El Mir que dedicó su mundial ganado con tanto esfuerzo a otro mallorquín como él que se quedó a las puertas de conseguirlo cuando luchaba con Maverick Viñales y Álex Rins y que, desafortunadamente, nos dejó.

Ahora llega la hora de disfrutar de las carreras. Sin presión. Ya no hay nada que perder, ni que ganar. Como diría Marc en estos casos, ya te han cortado la cuerda, Joan. Ahora toca saborear las dos carreras que faltan a tu aire.

Comenzábamos la semana con una de las más tristes noticias desde 2011, y es que se cumplían seis años del fallecimiento de Marco Simoncelli tras su fatídico accidente durante la carrera de MotoGP en el Gran Premio de Malasia.

El lunes, el piloto del Sic58 Squadra Corse, Tatsuki Suzuki, puso en sus redes sociales un recordatorio a Marco y que hacía referencia a sus posibilidades de poder llegar al podio alguna vez. Seguro que le ha llegado al corazón de muchos aficionados al mundial y no aficionados.

"Un día subiré al podio con tu padre, así que, por favor, miranos desde el cielo"

Tatsuki Suzuki

Dear Mr Marco Simoncelli.



One day I will going up to the podium with your father so please watch us from the sky...



Tatsuki Suzuki pic.twitter.com/rog2lFEomS