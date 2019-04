Valentino Rossi: "Tengo la misma excitación del primer día de colegio, siempre es bonito sentir eso"

Qatar ha traído el primer bombazo del año, y es que Valentino Rossi dejó algo muy claro: “Quiero seguir corriendo mientras me vea capaz de hacerlo”, y es por eso que el italiano ha renovado dos temporadas más con su equipo. Una renovación que no ha sido nada complicada para llevarla a cabo por ambas partes, y así lo ha explicado el propio Valentino:

“Hablé con Yamaha en noviembre y ellos me dijeron que decidiera lo que quería hacer y en el caso de que quisiera seguir estábamos de acuerdo, así que no había presión para renovar. Pero era bonito hacerlo en la primera carrera porque es un momento importante”.

Rossi ha dejado muy claro este jueves, los motivos por los cuales ha vuelto a renovar el contrato: “Hace dos años, cuando firmamos la anterior renovación me pregunté si quizá ese era el último, y de repente me sentí muy triste. Que era pronto para dejarlo. Pero no he renovado ahora porque crea que es pronto para irme, sino porque pienso que sigo siendo competitivo. Es un buen desafío correr hasta los 41, será duro, sobre todo físicamente. Necesitaré trabajar duro. Pero me gusta seguir entrenando y hacerlo con los pilotos jóvenes de la academia, con mi hermano, no se me hace tan duro y estoy muy contento de haber firmado. Es un placer seguir y correr otras buenas carreras. Tengo la misma excitación del primer día de colegio, siempre es bonito sentir eso”, explicaba.

Uno de los temas más tratados en este jueves, ha sido la decisión de renovar por dos años y no solo por uno: “La renovación es por dos años, pero en realidad son tres los que voy a correr (el actual y dos más), por lo que es un buen empeño. Esperé el invierno, un momento en el que no tienes que entrenar fuerte, hacer todos los test y me he sentido bien y quiero continuar. Me vienen a la cabeza pilotos como Troy Bayliss, Michael Schumacher o Max Biaggi, que se retiraron ganando un mundial. Pero luego ves que les hace falta, que volvieron a correr, que hacen otras cosas pero les hace falta correr de nuevo. A mí lo que más me gusta es competir en MotoGP y mientras siga siendo competitivo voy a seguir corriendo. Aunque sé que no va a ser fácil. Pero tranquilos que no voy a estar aquí el resto de mi vida”, comentaba el italiano entre risas.

Otro de los temas más comentados en la rueda de prensa ha sido ese décimo título que tanto se le resiste a Rossi: “No cambiaría tanto, seguiría igual. Pero para ganar el décimo título tengo que ser más competitivo que el año pasado y estar en la lucha hasta el final de la temporada”.

Valentino también ha querido expresar sus pensamientos de retirase en el pasado: “Los dos años con Ducati fueron muy difíciles, sin duda. Y también el incidente de Marco (Simoncelli). Pero pensé que abandonar no era lo que tenía que hacer”, zanjaba el Italiano con muchas ganas de que empiece la acción de nuevo.